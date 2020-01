Apple is dit jaar voor het eerst in jaren aanwezig op de techbeurs CES. Veel nieuws kregen we echter niet te horen, net op het moment dat er weer een nieuwe FBI-zaak dreigt.

Jane Horvath, senior director of global privacy, is misschien niet zo’n bekend Apple-kopstuk, maar achter de schermen speelt ze toch een belangrijke rol. Ze is verantwoordelijk voor alles rondom privacyzaken bij Apple. Tijdens een discussiepanel op CES 2020 in Las Vegas, zette ze nog eens uiteen wat Apple doet aan privacy en wat Apple’s standpunt op het gebied van hardware-encryptie is. De timing had niet beter kunnen zijn, want Apple is opnieuw verstrikt in een FBI-zaak.



Horvath werkt sinds 2011 bij Apple, nadat ze eerder als jurist bij Google en daarna bij het Amerikaanse Ministerie van Justitie had gewerkt. In het panel zaten ook hoge privacy-medewerkers van Facebook, Procter & Gamble en de Federal Trade Commission (FTC). Het gesprek werd geleid door Rajeev Chand van Wing Venture Capital.

Jane Horvath, Apple’s privacy chief, talking about exactly what you’d expect. They’re the ones giving users control. pic.twitter.com/4pkNc4URjZ — Parker Ortolani @ CES (@ParkerOrtolani) January 7, 2020

Horvath benadrukte nog eens dat Apple “privacy by design” hoog in het vaandel heeft staan. Als voorbeeld noemde ze het feit dat Apple met opzet ruis toevoegt aan data over het gebruik van emoji, om ze anoniemer te maken. Ook vertelde ze dat de gezichtsherkenning in de Foto’s-app uitsluitend op het apparaat plaatsvindt. Maar dat wil niet zeggen dat Apple helemaal níets scant. Content die je uploadt naar iCloud wordt gescand op kindermisbruik.

Nieuwe FBI-zaak

De nieuwste FBI-zaak kwam ook ter sprake. De FBI heeft Apple om hulp gevraagd om de data van twee iPhones te halen die zouden toebehoren aan Mohammed Saeed Alshamrani. Alshamrani wordt ervan verdacht afgelopen december drie mensen te hebben neergeschoten op een legerbasis in Pensacola, Florida.

Horvath hield zich echter vast aan het script en vertelde dat Apple kiest voor sterke hardware-encryptie en dat er geen achterdeurtjes ingebouwd zijn. Als Apple ertoe wordt opgedragen is het mogelijk om data buiten de telefoon te achterhalen, bijvoorbeeld als het op iCloud staat. Maar wat er op de telefoon zelf staat is niet te achterhalen, tenzij Apple een achterdeurtje zou bouwen.

Dit gebeurde eerder al in 2016, toen Apple betrokken was bij een soortgelijke FBI-zaak. Daarbij wilde de FBI toegang tot een iPhone in de San Bernardio-terreuraanslag. Uiteindelijk werkte Apple niet mee, maar lukte het de FBI om via andere methoden toegang te krijgen tot de informatie. Mogelijk werd daarbij gebruik gemaakt van hackers uit het grijze circuit.