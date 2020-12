AirPods vergelijken: AirPods Max, AirPods Pro en gewone AirPods

Apple’s AirPods-lijn is razend populair. Vanaf december 2020 heeft Apple maar liefst drie modellen in het assortiment: de AirPods Max hoofdtelefoon, de AirPods Pro in-ear oordopjes en de gewone AirPods. In deze AirPods vergelijking lees je welke AirPods bij jou past. Dat zal vooral afhankelijk zijn van je budget en het type AirPods dat je zoekt, want met het huidige assortiment is er voor ieder wat wils. Wil je de AirPods vergelijken, dan ben je hier dus aan het juiste adres.

Verschillen bij de AirPods: AirPods Max vs AirPods Pro vs gewone AirPods

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de AirPods Max, AirPods Pro en de AirPods uit 2019:

Prijs : De AirPods Max hoofdtelefoon is verreweg het duurste model, want deze kost €629. De prijs van de AirPods Pro ligt met €279 een stukje lager. Het goedkoopst zijn de gewone AirPods, want deze heb je al vanaf €179 (en vaak goedkoper in de aanbieding).

: De AirPods Max hoofdtelefoon is verreweg het duurste model, want deze kost €629. De prijs van de AirPods Pro ligt met €279 een stukje lager. Het goedkoopst zijn de gewone AirPods, want deze heb je al vanaf €179 (en vaak goedkoper in de aanbieding). Modeltype en design : De AirPods Max is het enige hoofdtelefoonmodel. De AirPods Max heeft een hoofdband met roestvrij stalen frame en een stoffen afwerking, waar de over-ear oorschelpen aan vast zitten. De AirPods Pro zijn oordopjes met een in-ear design. De gewone AirPods zijn het beste te vergelijken met de standaard EarPods-oordopjes van Apple.

: De AirPods Max is het enige hoofdtelefoonmodel. De AirPods Max heeft een hoofdband met roestvrij stalen frame en een stoffen afwerking, waar de over-ear oorschelpen aan vast zitten. De AirPods Pro zijn oordopjes met een in-ear design. De gewone AirPods zijn het beste te vergelijken met de standaard EarPods-oordopjes van Apple. Kleuren : Bij de AirPods Max kan je kiezen uit vijf kleuren, terwijl de AirPods (Pro) er alleen in het wit is.

: Bij de AirPods Max kan je kiezen uit vijf kleuren, terwijl de AirPods (Pro) er alleen in het wit is. Pasvorm : Apple belooft bij de AirPods Max een pasvorm die voor alle hoofden past, vanwege de telescopische hoofdband. De Pro-versie heeft drie verschillende pasvormen dankzij de verschillende maten van de meegeleverde oortips. De AirPods Pro gaan dieper je oren in en sluiten je gehoorgang beter af. Mogelijk blijven ze bij jou dan ook beter zitten dan de gewone AirPods. De gewone AirPods hebben een universele pasvorm.

: Apple belooft bij de AirPods Max een pasvorm die voor alle hoofden past, vanwege de telescopische hoofdband. De Pro-versie heeft drie verschillende pasvormen dankzij de verschillende maten van de meegeleverde oortips. De AirPods Pro gaan dieper je oren in en sluiten je gehoorgang beter af. Mogelijk blijven ze bij jou dan ook beter zitten dan de gewone AirPods. De gewone AirPods hebben een universele pasvorm. Ruisonderdrukking : De AirPods Max en AirPods Pro hebben noise cancellation. Het gaat om zogenaamde actieve ruisonderdrukking. Deze modellen controleren continu het omgevingsgeluid via de microfoons en passen daar het geluid op aan met een zogenaamd anti-geluid. Je hebt daardoor minder last van geluid om je heen en geniet meer van de muziek.

: De AirPods Max en AirPods Pro hebben noise cancellation. Het gaat om zogenaamde actieve ruisonderdrukking. Deze modellen controleren continu het omgevingsgeluid via de microfoons en passen daar het geluid op aan met een zogenaamd anti-geluid. Je hebt daardoor minder last van geluid om je heen en geniet meer van de muziek. Transparantiemodus : Met de Transparantie-modus in de AirPods Max en AirPods Pro zorg je ervoor dat je toch nog wat van je omgeving meekrijgt. De geluidskwaliteit blijft volgens Apple hoog, maar je hoort toch nog een toeterende auto of tringelende fietser.

: Met de Transparantie-modus in de AirPods Max en AirPods Pro zorg je ervoor dat je toch nog wat van je omgeving meekrijgt. De geluidskwaliteit blijft volgens Apple hoog, maar je hoort toch nog een toeterende auto of tringelende fietser. Adaptieve EQ : Deze functie in de AirPods Max en AirPods Pro zorgt ervoor dat het geluid afgestemd wordt op hoe je ze draagt. De gewone AirPods hebben dit niet, waardoor het geluid niet bij iedereen optimaal klinkt.

: Deze functie in de AirPods Max en AirPods Pro zorgt ervoor dat het geluid afgestemd wordt op hoe je ze draagt. De gewone AirPods hebben dit niet, waardoor het geluid niet bij iedereen optimaal klinkt. Ruimtelijke audio : Ruimtelijke Audio vind je alleen op de AirPods Max en AirPods Pro. Dit zorgt voor een soort surroundsound bij het kijken van video’s, waardoor het lijkt alsof je middenin de actie zit.

: Ruimtelijke Audio vind je alleen op de AirPods Max en AirPods Pro. Dit zorgt voor een soort surroundsound bij het kijken van video’s, waardoor het lijkt alsof je middenin de actie zit. Waterbestendigheid Alleen de AirPods Pro zijn zweet- en waterbestendig met een IPX4-beoordeling. Je kan er niet mee zwemmen, maar ze kunnen wel tegen een plens water.

Alleen de AirPods Pro zijn zweet- en waterbestendig met een IPX4-beoordeling. Je kan er niet mee zwemmen, maar ze kunnen wel tegen een plens water. Bediening : Bediening op de AirPods Max doe je met de Digital Crown (volume) en de fysieke knop (wisselen van geluidsmodus). Op de AirPods Pro gaat dat met de nieuwe druksensor in het pootje. Je drukt één keer om af te spelen, pauzeren of een telefoongesprek te beantwoorden, twee keer om naar het volgende nummer te gaan, drie keer om naar het vorige nummer te gaan en ingedrukt houden om te wisselen tussen de ruisonderdrukking en Transparantie-modus. Bij de gewone AirPods moet je op het oortje tikken. De AirPods Max is dus het enige model met directe volumebediening.

: Bediening op de AirPods Max doe je met de Digital Crown (volume) en de fysieke knop (wisselen van geluidsmodus). Op de AirPods Pro gaat dat met de nieuwe druksensor in het pootje. Je drukt één keer om af te spelen, pauzeren of een telefoongesprek te beantwoorden, twee keer om naar het volgende nummer te gaan, drie keer om naar het vorige nummer te gaan en ingedrukt houden om te wisselen tussen de ruisonderdrukking en Transparantie-modus. Bij de gewone AirPods moet je op het oortje tikken. De AirPods Max is dus het enige model met directe volumebediening. Batterijduur : De AirPods Max heeft de langste batterijduur, namelijk 20 uur zonder bijladen. Dat komt voornamelijk door het design, waardoor er een grote batterij in kan. Met de AirPods Pro kan je 4,5 uur muziek luisteren, een half uurtje korter dan bij de gewone AirPods. Zet je de ruisonderdrukking uit, dan kan je langer luisteren.

: De AirPods Max heeft de langste batterijduur, namelijk 20 uur zonder bijladen. Dat komt voornamelijk door het design, waardoor er een grote batterij in kan. Met de AirPods Pro kan je 4,5 uur muziek luisteren, een half uurtje korter dan bij de gewone AirPods. Zet je de ruisonderdrukking uit, dan kan je langer luisteren. Meegeleverde accessoires : Bij de AirPods Max krijg je de Smart Case, waarin je de hoofdtelefoon kan opbergen. Ook zorgt dit voor een energiebesparende slaapstand. De AirPods Pro en gewone AirPods stop je in de oplaadcase, zodat je de oordopjes van stroom kan voorzien.

: Bij de AirPods Max krijg je de Smart Case, waarin je de hoofdtelefoon kan opbergen. Ook zorgt dit voor een energiebesparende slaapstand. De AirPods Pro en gewone AirPods stop je in de oplaadcase, zodat je de oordopjes van stroom kan voorzien. Gewicht: Het gewicht van de AirPods Max is veel zwaarder vanwege het totaal andere modeltype. Zoek je een lichtgewicht oordopje, dan moet je bij de lichtere AirPods Pro of gewone AirPods zijn.

De AirPods Max heeft op het gebied van geluidsfuncties veel opties die overeenkomen met de AirPods Pro. Zo vind je op beide modellen de actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus en ruimtelijke audio. Maar daar houdt de vergelijking eigenlijk ook wel op. De AirPods Max is een over-ear hoofdtelefoon en verschilt in zowel design, als modeltype en bediening. Apple heeft aan de AirPods Max computational audio toegevoegd om te zorgen voor de beste geluidskwaliteit. De AirPods Max is het enige model met handmatige volumebediening dankzij de Digital Crown. Bij de AirPods Pro en gewone AirPods pas je het volume aan met Siri of via je iPhone of Apple Watch.

De AirPods Pro en gewone AirPods lijken wat dat betreft meer op elkaar, al zijn er ook veel verschillen. Zo is het design anders, want bij de AirPods Pro gaat het om een in-ear oordopje met verwisselbare oortips. Er zijn dan ook drie verschillende pasvormen, terwijl de gewone AirPods een universele pasvorm heeft. Functies als actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus en Spatial Audio ontbreken op de gewone AirPods. Ze zijn daarom ook een stuk goedkoper.

Ten opzichte van de eerste generatie AirPods zijn er nog wel meer verschillen met de AirPods Pro. Bij die eerste generatie ontbreekt Hé Siri, de nieuwe H1-chip met sneller wisselen en is ook de accuduur wat korter.

AirPods vergelijken: de overeenkomsten

Bij het vergelijken van AirPods kijken we ook naar de overeenkomsten, want de drie modellen hebben ook wat functies met elkaar gemeen. Dit zijn de overeenkomsten tussen de AirPods Max, AirPods Pro en gewone AirPods:

Processor : Alle modellen hebben de H1-chip. Daarmee wissel je snel tussen al je apparaten en zijn ze meteen gekoppeld met zowel je iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac. De koppeling wordt gesynchroniseerd via iCloud

: Alle modellen hebben de H1-chip. Daarmee wissel je snel tussen al je apparaten en zijn ze meteen gekoppeld met zowel je iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac. De koppeling wordt gesynchroniseerd via iCloud Ondersteuning voor Hé Siri : Je kan met je stem Siri activeren op de AirPods en een vraag stellen.

: Je kan met je stem Siri activeren op de AirPods en een vraag stellen. Bijladen : Het bijladen gaat ongeveer even snel, want in 5 minuten kun je ongeveer 1 tot anderhalf uur muziek luisteren.

: Het bijladen gaat ongeveer even snel, want in 5 minuten kun je ongeveer 1 tot anderhalf uur muziek luisteren. Draagdetectie : Met draagdetectie stopt de muziek automatisch zodra je een AirPod (Pro) uit je oren haalt of de AirPods Max van je hoofd af zet.

: Met draagdetectie stopt de muziek automatisch zodra je een AirPod (Pro) uit je oren haalt of de AirPods Max van je hoofd af zet. Aansluiting : Alle AirPods laad je op met een Lightning-kabel. Bij de AirPods Max steek je die direct in de hoofdtelefoon en bij de AirPods Pro en gewone AirPods stop je die in de oplaadcase. De AirPods Pro kun je ook draadloos opladen, evenals de gewone AirPods met draadloze oplaadcase.

: Alle AirPods laad je op met een Lightning-kabel. Bij de AirPods Max steek je die direct in de hoofdtelefoon en bij de AirPods Pro en gewone AirPods stop je die in de oplaadcase. De AirPods Pro kun je ook draadloos opladen, evenals de gewone AirPods met draadloze oplaadcase. Bluetooth: De AirPods Max, AirPods Pro en AirPods maken verbinding via Bluetooth 5.0 en zijn ook geschikt voor niet-Apple-apparaten.

Vergelijken: AirPods specs op een rij

De belangrijkste verschillen en overeenkomsten vind je in deze tabel, waarin alle specificaties van de AirPods-modellen op een rijtje staan:

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Moet ik mijn AirPods upgraden?

Of je nu je AirPods moet upgraden, is afhankelijk van je behoeften en welk model je hebt. In het kort zijn dit de belangrijkste redenen om wel of niet je AirPods te upgraden naar de AirPods Max of AirPods Pro:

Ga je AirPods (Pro) wél upgraden naar de AirPods Max als…

…je de huidige AirPods niet lekker vindt zitten en liever een hoofdtelefoon hebt. De AirPods Max oorschelpen vallen over je oren, waardoor je dus ook niks in je oren zelf stopt

…je de geluidskwaliteit van de huidige AirPods niet goed vindt. De AirPods Max levert op papier de beste geluidskwaliteit.

…je de oudste eerste generatie hebt en toe bent aan iets nieuws.

…je de oude eerste generatie AirPods hebt en de batterij snel leeg is. Je kan dan ook kiezen voor de gewone AirPods 2.

Ga je AirPods (Pro) niet upgraden naar de AirPods Max als…

…je nog meer dan tevreden bent met je huidige AirPods.

…je het geluid van de huidige AirPods prima vindt.

…je niet van hoofdtelefoons houdt.

…je alleen af en toe muziek luistert. De prijs voor de AirPods Max is het dan voor jou waarschijnlijk niet waard.

Ga je gewone AirPods upgraden naar de AirPods Pro als…

…de huidige AirPods (te) makkelijk uit je oren vallen of niet lekker zitten. De verschillende pasvormen van de AirPods Pro zijn dan waarschijnlijk beter voor jou geschikt.

…je de geluidskwaliteit van de huidige AirPods niet goed vindt. Met ruisonderdrukking klinken de AirPods Pro beter.

…je heel erg zweet of vaak buiten sport in een vochtige omgeving. De AirPods Pro zijn zweet- en waterbestendig en kunnen dus beter tegen water.

…je de oude eerste generatie AirPods hebt en de batterij snel leeg is. Je kan dan ook kiezen voor de gewone AirPods 2.

Ga je AirPods niet upgraden naar de AirPods Pro als…

…je nog meer dan tevreden bent met je huidige AirPods. Je zou dan beter een generatie over kunnen slaan en wachten op een eventuele opvolger van de eerste AirPods Pro.

…je het geluid van de huidige AirPods prima vindt.

…je niet van in-ear-achtige oordopjes houdt. Sommige mensen vinden dit niet prettig zitten.

…de huidige AirPods prima in je oren blijven zitten. Het in-ear design heeft dan voor jou een minder toegevoegde waarde.

…je nooit buiten sport of veel zweet.

Conclusie AirPods vergelijken

Bij het vergelijken van de AirPods valt een aantal dingen op. De AirPods Max is vanwege de sterke focus op geluidskwaliteit én de hogere prijs vooral geschikt voor gebruikers die professioneel met muziek bezig zijn of de hele dag naar muziek luisteren. Apple belooft de beste geluidskwaliteit en een pasvorm die voor iedereen geschikt is. Ben je meer een recreatieve muziekliefhebber of kijk je af en toe wat filmpjes, dan kom je eerder uit bij de draadloze AirPods-oordopjes.

De AirPods Pro heeft van die modellen de beste geluidskwaliteit, dankzij ruimtelijke audio, actieve ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Maar je moet dan wel van het in-ear achtige design houden. Bij sommige gebruikers gaat dit design op den duur irriteren, waardoor je misschien beter af bent met de gewone AirPods. Dit is dan ook het meest toegankelijke model. De geluidskwaliteit is daarbij goed en het is vooral het gebruiksgemak en de relatief betaalbare prijs wat daarbij voorop staat.

Ga de AirPods Max kopen als…

…je een liefhebber bent van muziek en dit professioneel doet. Je wil dan de beste geluidskwaliteit.

…een hoofdtelefoon voor jou een pre is. Dit is het enige model met het bekende over-ear hoofdtelefoondesign.

…je in-ear oordopjes niet lekker vindt zitten en de gewone AirPods vaak uit je oren vallen.

…prijs voor jou niet uitmaakt. De AirPods Max is behoorlijk duur, maar als je het beste van het beste van de AirPods-lijn wil, is dit het model voor jou.

…je nu ook een high-end hoofdtelefoon hebt, maar wil profiteren van het gebruiksgemak van de AirPods.

…je graag een ander kleurtje wil. De AirPods Max is er in vijf kleuren.

Ga de AirPods Pro kopen als…

…je een goede geluidskwaliteit wil. Met actieve ruisonderdrukking en adaptieve EQ klinken de AirPods Pro beter dan de gewone AirPods.

…de gewone AirPods niet lekker zitten en je geen hoofdtelefoon wil. Het in-ear design past mogelijk beter bij jouw gehoorgang en zitten daardoor prettiger.

…je nog geen AirPods hebt en meteen het meest uitgebreide oordopjesmodel wil.

…je veel sport en beweegt. De AirPods Pro blijven dan beter zitten en ze zijn zweet- en waterbestendig.

Ga de AirPods 2 kopen als…

…je niet zoveel geeft om geluidskwaliteit. De AirPods klinken aardig en zijn ideaal om af en toe eens een muziekje te luisteren.

…je niet van in-ear oordopjes of een hoofdtelefoon houdt en de standaard EarPods ook al goed blijven zitten.

…je nooit sport of veel beweegt.

…je niet meer dan €200 wil uitgeven voor een setje AirPods.

