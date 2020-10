iPhone uit het buitenland: is het echt goedkoper?

Vanwege de coronacrisis is het niet meer verstandig om je iPhone in het buitenland te gaan halen tijdens een vakantie of stedentrip. Maar heb je familie of vrienden in het buitenland, dan kunnen ze natuurlijk wel een iPhone voor je opsturen, mocht dat de moeite zijn.

Dit jaar is er bij de iPhone 12 vooral aandacht voor 5G. Alleen de modellen uit de VS zijn voorzien van snellere 5G, genaamd mmWave. Heeft het zin om die variant van de iPhone te kopen? En valt er voordeel te halen als je je iPhone in Engeland, Frankrijk of Duitsland haalt? Daar geven we antwoord op in dit artikel!

Land Lokale prijs Prijs in € Australië A$ 1349 811.78 België € 909 909.00 Canada C$ 1129 728.42 China RMB 6299 799.76 Tsjechische Republiek CZK 24990 915.83 Denemarken DK 6999 940.58 Duitsland € 876.30 876.30 Finland € 929 929.00 Frankrijk € 909 909.00 Hong Kong HK$ 6799 744.55 Hongarije Ft 349990 958.07 India ₹ 79900 924.43 Ierland € 913.85 913.85 Italië € 939 939.00 Japan ¥ 85800 690.41 Korea ₩ 1090000 811.50 Luxemburg € 878.95 878.95 Maleisië RM 3899 797.68 Mexico Mex$ 22499 904.57 Nederland € 909 909.00 Nieuw Zeeland NZ$ 1499 843.69 Noorwegen kr 9990 912.34 Oostenrijk € 899 899.00 Polen zŁ 4199 917.57 Portugal € 929 929.00 Rusland ₽ 79990 876.29 Singapore S$ 1299 812.34 Spanje € 909 909.00 Zweden kr 9995 964.08 Zwitserland CHF 879 820.27 Taiwan TW$ 26900 794.27 Verenigde Arabische Emiraten AED 3399 785.42 Verenigd Koninkrijk £ 799 881.42 Verenigde Staten (+10%) US$ 878 €743,28

Voor een goedkoop iPhone-abonnement kun je toch het beste in Nederland kijken. Misschien zijn er in andere landen wel goedkope bundels te vinden, maar de meeste providers eisen dat je het merendeel van de maanden in het jaar doorbrengt in het land waar je het abonnement hebt afgesloten. Ook op het gebied van buitenlandse iPhone-garantie valt er nog wel het een en ander te vertellen.

In dit artikel wordt i.v.m. de beknoptheid gesproken over Nederland, maar alle informatie geldt uiteraard ook voor onze Belgische lezers.

iPhone in buitenland kopen of eigen land, wat is het slimst?

Er zijn twee redenen waarom je een iPhone in het buitenland zou willen kopen:

Omdat de prijs veel lager is

Of omdat een nieuw model nog niet verkrijgbaar is in Nederland of België

Het tweede punt speelt geen rol meer, omdat Nederland en België al jarenlang bij de eerste groep landen behoren. Ook de prijs is steeds minder een factor geworden. Binnen Europa liggen de prijzen van de iPhone vaak op hetzelfde niveau en dan loont het niet om voor een tientje korting je iPhone in het buitenland te halen. Er is één uitzondering: in Frankrijk krijg je oordopjes meegeleverd bij je iPhone, omdat dit wettelijk verplicht is. Je krijgt dus meer voor hetzelfde geld.

Woon je in de grensstreek, dan loonde het voorheen de moeite om je iPhone in Duitsland te halen. Zeker nu de Duitse BTW iets is verlaagd om de consumentebestedingen te stimuleren, kun je (een beetje) voordeel halen door je iPhone in Duitsland te halen. Maar het verschil is doorgaans erg klein. Meer informatie vind je in onderstaand artikel.

Voordelige iPhone-landen wereldwijd

De top 10 van landen waar de 64GB iPhone 12 het goedkoopst is (prijspeil najaar 2020):

Positie Land Prijs Nederland en België €909 1 Japan €690,41 2 Canada €728,42 3 USA incl 10% tax €743,28 4 Hong Kong €744,55 5 Verenigde Arabische Emiraten €785,42 6 Taiwan €794,27 7 Maleisië €797,68 8 China €799,76 9 Korea €811,50 10 Australië €811,78

De lijst is iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Nieuwkomers zijn Korea en Maleisië. China is gezakt op de lijst, terwijl Singapore en Zwitserland dit jaar net buiten de top 10 vallen.

Onze nog uitgebreidere prijzenlijst wereldwijd vind je hier:

Alle prijzen zijn winkelprijzen zoals op de website van Apple worden gecommuniceerd. Bij de VS is 10% extra gerekend in verband met salestax. Hou ook rekening met reiskosten, douanekosten, creditcardfees, etc. Wil e het exact weten, dan zul je het voor het land waar jij je iPhone wilt gaan halen even moeten uitzoeken. Hier zijn alvast wat kleine lettertjes om je op weg te helpen:

Japan: salestax kun je als toerist terugvragen, camera maakt hoorbaar sluitergeluid. Canada: salestax 5-15%, terug te vorderen. HongKong: geen salestax. VS: salestax varieert per staat, we hebben 10% gerekend. Verenigde Arabische Emiraten: 5% salestax, iMessage-functie is uitgeschakeld. Taiwan: 5% salestax, terug te vorderen. Maleisië: helft van de salestax is terug te vorderen via GlobalBlue. China: salestax 17% is voor de helft terug te vorderen via GlobalBlue, koop bij voorkeur in een speciale Tax Free-winkel. Korea: 0-10% salestax, terug te vorderen. Australië: 10% salestax, terug te vorderen.

Zoals je ziet neemt het voordeel al snel af. Voor een paar tientjes ga je niet zo snel de moeite nemen om je toestel in Singapore te halen. Ook zul je rekening moeten houden met regionale verschillen. Zo moet je bij de VS, Canada, China en Japan rekening houden met afwijkende modelnummers en ook met afwijkende ondersteuning voor LTE-frequentiebanden voor 4G.

Japan staat al jarenlang bovenaan de lijst, maar pas op: Japanse iPhones maken altijd een flitsgeluid als er een foto wordt gemaakt. Dit is een wettelijke verplichting en kan niet uitgeschakeld worden.

Voor Arabische landen (Dubai, Saudi-Arabie) geldt dat FaceTime soms is uitgeschakeld en ook niet meer ingeschakeld kan worden. Voorheen was dit ook in de Verenigde Arabische Emiraten het geval, maar dit is nu sinds juli 2020 niet meer zo. Wel is iMessage uitgeschakeld.

China is een van de duurdere landen om een iPhone aan te schaffen en bovendien moet je rekening houden met een afwijkend model. Wil je in deze regio een iPhone aanschaffen, dan raden we aan om deze in HongKong te halen, waar de prijzen flink lager liggen en meer rekening wordt gehouden met internationale klanten. Zorg dat je het internationale model krijgt. Wil je toch naar China, dan kun je terecht bij de providers China Mobile, China Unicom en China Telecom. Maar bij deze afwijkende modellen kun je te maken krijgen met andere beperkingen en Chinese overheidsregels. Zelf zouden we hier niet voor kiezen.

Frequentiebanden van buitenlandse iPhones

Bij het kopen van je iPhone in het buitenland moet je er rekening mee houden dat niet altijd alle frequentiebanden voor LTE (4G) en 5G worden ondersteund.

Goedkoopste iPhone-landen in Europa

In deze Europese landen ben je het goedkoopst uit voor een iPhone (prijspeil najaar 2020):

Zwitserland (€820) Duitsland (t/m 31 december BTW-verlaging, €876) Luxemburg (€878) Verenigd Koninkrijk (€881) Oostenrijk (€899)

Duurste iPhone-landen in Europa

In onderstaande Europese landen zijn de iPhones het duurst (prijspeil najaar 2020):

Zweden Hongarije Denemarken Italië Portugal

Deze top 5 is vrijwel gelijk gebleven met vorig jaar. Ook Finland, Polen, de Tsjechische Republiek, Ierland en Noorwegen zijn duurder.

Gelijk aan Nederland en België zijn: Spanje en Frankrijk. In Frankrijk krijg je er, zoals eerder aangegeven, nog wel oordopjes bij.

Is een Amerikaanse iPhone uit USA echt goedkoper?

Vooral nu de prijzen van de iPhone vaak ver over de duizend euro gaan, vragen veel mensen zich af of het niet verstandiger is om een USA iPhone te halen. Daar betaal je 999 dollar voor het instapmodel van de iPhone 12 Pro en dat lijkt een stuk goedkoper dan de prijzen in Europa, die rond €1159 liggen. Maar dat is slechts het halve verhaal.

Meer informatie lees je in ons artikel over de prijsverschillen tussen Nederland en Amerika, waarin we ook een aantal misverstanden recht zetten. Veel mensen vergeten dat in de VS prijzen zonder BTW (salestax) worden vermeld, terwijl dit in Europa wel gebruikelijk is. Meer hierover lees je op de pagina Sales taxes in the United States op Wikipedia. Bovendien betaal je in Nederland nog wat extra’s. Zo zitten thuiskopieheffing en verwijderingsbijdrage verwerkt in de prijs.

Als winkels in Nederland ook de prijs zonder BTW zouden vermelden, dan zou er maar 950 euro op het prijskaartje staan. Als je ondernemer bent en de BTW kunt aftrekken is dat trouwens ook wat je uiteindelijk betaalt voor de 64GB iPhone 12 Pro.

iPhone in buitenland kopen: veelgestelde vragen en tips

Je hebt de mogelijkheid om een iPhone in het buitenland te kopen. Is dat verstandig? Hieronder geven we antwoorden op de meestgestelde vragen:

Is de iPhone in het buitenland goedkoper? Dat ligt eraan in welk land je koopt. Kijk niet alleen naar de prijzen in de Apple Store, maar hou ook rekening met reiskosten, koersverschillen, salestax en eventuele invoerrechten. En natuurlijk ook met technische verschillen.

Dat ligt eraan in welk land je koopt. Kijk niet alleen naar de prijzen in de Apple Store, maar hou ook rekening met reiskosten, koersverschillen, salestax en eventuele invoerrechten. En natuurlijk ook met technische verschillen. Moet je een simkaart van de originele provider hebben? Nee, dat hoeft niet. In de meeste landen zijn de iPhones simlockvrij, waardoor je elke Nederlandse simkaart kunt gebruiken. In de VS, China en enkele andere landen moet je wel wat meer opletten.

Nee, dat hoeft niet. In de meeste landen zijn de iPhones simlockvrij, waardoor je elke Nederlandse simkaart kunt gebruiken. In de VS, China en enkele andere landen moet je wel wat meer opletten. Kun je het toestel in het Nederlands instellen? Uiteraard. De iPhone wordt geleverd met tientallen talen die je zelf kunt instellen. Ook Arabisch of Chinees, als je dat wilt. Het maakt niet uit waar je je iPhone hebt gekocht. Wel kunnen er lokale beperkingen op zitten, bijvoorbeeld het feit dat FaceTime en/of iMessage zijn geblokkeerd.

Uiteraard. De iPhone wordt geleverd met tientallen talen die je zelf kunt instellen. Ook Arabisch of Chinees, als je dat wilt. Het maakt niet uit waar je je iPhone hebt gekocht. Wel kunnen er lokale beperkingen op zitten, bijvoorbeeld het feit dat FaceTime en/of iMessage zijn geblokkeerd. Ik heb een abonnement bij provider XYZ. Kan ik daar probleemloos mee bellen en internetten? Ja, maar zorg wel dat je via je provider een passende simkaart hebt aangevraagd, dus een microsim of nanosim. Je simkaart bijknippen hoeft tegenwoordig niet meer, want providers hebben simkaarten in elk formaat.

Ja, maar zorg wel dat je via je provider een passende simkaart hebt aangevraagd, dus een microsim of nanosim. Je simkaart bijknippen hoeft tegenwoordig niet meer, want providers hebben simkaarten in elk formaat. Hoe zit het met garantie op niet-Europese iPhones? In de EU geldt consumentenbescherming, waarbij je twee jaar recht hebt op garantie. Het eerste jaar kun je terug naar de Apple Store, het tweede jaar moet je terug naar de winkel waar je het product hebt gekocht. Dit geldt echter alleen voor Apple-producten die binnen de EU zijn gekocht, dus niet voor iPhones uit de VS, Canada of Zwitserland. Het geldt ook niet voor iPhones die je zakelijk hebt gekocht.

In de EU geldt consumentenbescherming, waarbij je twee jaar recht hebt op garantie. Het eerste jaar kun je terug naar de Apple Store, het tweede jaar moet je terug naar de winkel waar je het product hebt gekocht. Dit geldt echter alleen voor Apple-producten die binnen de EU zijn gekocht, dus niet voor iPhones uit de VS, Canada of Zwitserland. Het geldt ook niet voor iPhones die je zakelijk hebt gekocht. Vanaf welk moment heb je garantie in Nederland? Als nieuwe Apple-producten nog niet in Nederland worden verkocht, zul je bij problemen terug moeten naar het land waar je het toestel hebt gekocht. Zodra de nieuwe iPhone in jouw land verkrijgbaar is, kun je voor reparaties een afspraak maken met de Apple Store in Amsterdam, Haarlem, Den Haag of Brussel. Deze garantie geldt alleen in het eerste jaar. Schade die je zelf hebt veroorzaakt is uitgesloten (bijv. laten vallen).

Als nieuwe Apple-producten nog niet in Nederland worden verkocht, zul je bij problemen terug moeten naar het land waar je het toestel hebt gekocht. Zodra de nieuwe iPhone in jouw land verkrijgbaar is, kun je voor reparaties een afspraak maken met de Apple Store in Amsterdam, Haarlem, Den Haag of Brussel. Deze garantie geldt alleen in het eerste jaar. Schade die je zelf hebt veroorzaakt is uitgesloten (bijv. laten vallen). Hoe zit het met AppleCare+? Wil je betere dekking voor schade, sluit dan een verzekering of AppleCare+ af. Meer informatie: iPhone verzekeren en garantie op iPhone.

Wil je betere dekking voor schade, sluit dan een verzekering of AppleCare+ af. Meer informatie: iPhone verzekeren en garantie op iPhone. Is het verstandig om de iPhone in het buitenland te kopen? Het belangrijkste voordeel is dat de prijs lager kan zijn dan in Nederland en dat je de iPhone eerder in handen hebt. Of dat de moeite van de reis en het gedoe waard is, moet je zelf bepalen. Sommige mensen vinden het kopen van een ijsje al ingewikkeld in het buitenland, terwijl anderen moeiteloos een tweede huis in het buitenland kopen. Het is maar net waar jij je comfortabel bij voelt. In de buitenlandse Apple Stores is er altijd wel iemand die Engels spreekt. Ben je bang voor ‘gedoe’, als blijkt dat de iPhone defect is, dan kun je beter gewoon in Nederland kopen want in vergelijking met de meeste landen scheelt het niet zoveel.

Aandachtspunten bij iPhones uit het buitenland

Het is geen probleem om in het buitenland een iPhone te kopen. Bij de eerste keer opstarten van de iPhone stel je de Nederlandse taal in en het toestel functioneert daarna gewoon zoals elk toestel dat je in Nederland koopt. Er zijn wel een aantal aandachtspunten:

Welke stroomadapter krijg je erbij? Dit probleem speelt steeds minder, omdat Apple sinds 2020 bij de toestellen geen stroomadapter meer meelevert. Maar bij oude voorraad kun je nog te maken krijgen met een afwijkende stekker, bijvoorbeeld in Engeland, Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië.

Dit probleem speelt steeds minder, omdat Apple sinds 2020 bij de toestellen geen stroomadapter meer meelevert. Maar bij oude voorraad kun je nog te maken krijgen met een afwijkende stekker, bijvoorbeeld in Engeland, Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië. Hoe zit het met reparaties? De Nederlandse Apple Stores kunnen een Duitse of Franse iPhone wel in reparatie nemen, maar als een iPhone voor het Amerikaanse netwerk van Verizon vervangen moet worden, hebben ze die uiteraard niet op voorraad liggen. Het toestel kan dan eventueel besteld worden met een wachttijd van ca. 2 weken.

De Nederlandse Apple Stores kunnen een Duitse of Franse iPhone wel in reparatie nemen, maar als een iPhone voor het Amerikaanse netwerk van Verizon vervangen moet worden, hebben ze die uiteraard niet op voorraad liggen. Het toestel kan dan eventueel besteld worden met een wachttijd van ca. 2 weken. Hoe krijg ik meer zekerheid? De regels worden wel eens verschillend geïnterpreteerd door Apple Store-medewerkers. We kunnen je dan ook geen zekerheid geven dat de Nederlandse Apple Stores jouw toestel in reparatie willen nemen. Soms heb je geluk, soms heb je pech. En wie zich niet zo makkelijk laat afschepen, krijgt misschien meer gedaan. Als je teruggaat naar de Apple Store waar je de iPhone hebt gekocht, weet je zeker dat ze niet moeilijk gaan doen. Heb je AppleCare+, dan rolt Apple de rode loper voor je uit.

Vier manieren om een iPhone in buitenland te kopen

Er zijn vier manieren om je iPhone in het buitenland te kopen:

Je kunt zelf naar het betreffende land reizen. Omdat je er toch al voor vakantie of familiebezoek moet zijn, of omdat het vlakbij is. Een weekendje Parijs of Londen is zo geboekt. Je kunt een vriend of kennis die vaak in het buitenland is een iPhone laten meenemen of laten opsturen. Controleer vooraf of het opsturen van producten met oplaadbare batterij is toegestaan. Je kunt de iPhone kopen via een buitenlandse handelaar op eBay (maar pas op voor oplichting!). Je kunt een personal shopper of buitenlands postadres gebruiken (zie toelichting hieronder).

In het verleden hebben we op iCulture wel eens de diensten van aanbieders als MyUS of USA2YOU besproken. Bij MyUS.com heb je een eigen postbus in de Verenigde Staten, waar je pakketjes naartoe kunt laten sturen. Zij sturen de pakketjes in ruil voor een vergoeding door. Voorheen was ook Borderlinx actief, maar dat bedrijf is gestopt.

Daarnaast zijn er personal shopper-diensten zoals USA2YOU, die de producten voor jou kopen en vervolgens doorsturen. Het mooie van zo’n dienst is dat je precies kunt aangeven wat je wilt hebben en niet over een Amerikaanse creditcard hoeft te beschikken. Gemak heeft natuurlijk wel een prijs; er wordt vaak een behoorlijke toeslag gerekend.

Invoerrechten en douane

Binnen EU-landen geldt vrij verkeer van goederen. Je hoeft dus geen aangifte te doen bij de douane als je een iPhone invoert als reiziger of via pakketpost. Bij goederen van buiten EU-landen moet je bij aankomst op Schiphol aangifte doen. Er geldt een vrijstelling van €430 per persoon. Zijn de goederen meer waard dan €430, dan moet je ze aangeven bij de douane. Je betaalt 21% BTW bovenop het aankoopbedrag. Bij de iPhone worden geen douanerechten in rekening gebracht, bij andere spullen wel zoals mp3-spelers (2%), spijkerbroeken (12%) of schoenen (17%).

De eventuele salestax die je in het buitenland hebt betaald kun je proberen terug te vorderen, maar dit kost je wel wat werk. In de VS verschilt de salestax per staat. In New York betaal je rond de 8,5%, in het iets verderop gelegen Delaware is de salestax 0%. Sommige banken brengen ook kosten voor betaling met creditcard in rekening (bijvoorbeeld 2,5% bij Citibank).

Tip: met de Douane Reizen-app kun je opzoeken welke goederen je mag invoeren en hoeveel belasting je moet betalen.

iPhone laten opsturen in pakketpost

Vrienden of familie in het buitenland kunnen een iPhone voor je kopen en opsturen naar Nederland. Het is verstandig om het pakket te laten verzekeren. Het vrijgestelde invoerbedrag voor zendingen van buiten de EU-landen ligt op €22 exclusief de kosten van verzending en verzekering (let op, vanaf januari 2021 gaat dit veranderen).

Je zult waarschijnlijk BTW, inklaringskosten en eventueel douanerechten moeten betalen. Je betaalt altijd over de waarde van het hele pakket. Zitten er twee producten in het pakket, bijvoorbeeld een hoesje van €20 en een iPod touch van €300, dan moet je toch over €320 belasting betalen.

Let op dat het niet altijd is toegestaan om producten met oplaadbare batterij op te sturen. Het kan nodig zijn dat er een speciale waarschuwingssticker op de verpakking moet zitten.

iPhone smokkelen, slim of niet?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om gekochte iPhones aan te geven bij de douane als je Nederland binnenkomt. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete. De boete is afhankelijk van het type goederen en het bedrag dat je probeerde te ontduiken. Ook loop je kans dat de iPhone in beslag wordt genomen, al kom je er in Nederland meestal vanaf met een schikking. Die bedraagt 50% van de ontdoken belastingen, plus het belastingbedrag zelf. Het heeft geen zin om verpakkingen en aankoopbonnen in de zak met vuile was, de toilettas of de voering van de koffer te verstoppen, want het douanepersoneel kent deze trucs ook.

Wil je de iPhone als zakelijk toestel gaan gebruiken en in je boekhouding opnemen als bedrijfsmiddel, dan zul je de iPhone bij aankomst in Nederland moeten aangeven bij de douane.