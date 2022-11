Nog even en 2022 zit er alweer op, dus is het tijd om weer eens terug te blikken op het afgelopen jaar. Terugkijkend naar Apple's producten van 2022, valt mij één ding op: de vernieuwingen in de nieuwste modellen waren maar matig. Het gros van de producten betrof slechts wat verbeterde prestaties, die vaak ook nog eens nauwelijks merkbaar waren.

Het jaar begon hoopgevend. Na de eerste belofte dat Apple’s najaarsline-up de “grootste ooit” zou worden, was ik erg benieuwd naar wat Apple allemaal in petto had voor dit jaar. Deze voorspelling kwam van Mark Gurman van Bloomberg, doorgaans een zeer betrouwbare bron. Hoewel je nooit echt volledig uit moet gaan van geruchten, was dit toch genoeg voor mij om vooral uit te kijken naar het najaar. Nu alle Apple-producten van 2022 verschenen zijn, is het tijd om de balans op te maken. En ik kan dan ook niet anders concluderen dat het allemaal flink tegenviel. Dat geldt niet alleen voor de producten van het najaar.



Apple’s producten van dit jaar vielen tegen

Als we kijken naar welke nieuwe producten Apple dit jaar uitgebracht heeft, zien we dat in elke productcategorie wel iets nieuws zit. Op het eerste gezicht ziet het er dan ook gunstig uit. Of je nou op zoek was naar een nieuwe Apple TV, een nieuwe iPad wilde kopen of zat te wachten op een nieuwe Mac: er zat voor bijna iedereen wel iets bij. Maar dan heb je het alleen over de updates an-sich. Kijk ik naar de inhoud van die updates en zet ik de roze Apple-bril af, dan ben ik een stuk kritischer.

Laat ik voorop stellen dat alle producten nog steeds erg goed zijn en ik met veel tevredenheid Apple-gebruiker ben. Elk nieuw product van dit jaar is weer beter dan die van het jaar ervoor. Maar waar het mij om gaat, is dat de updates ieder jaar maar kleiner en kleiner worden. En dat is juist wat ik keer op keer zo jammer vind.

Allereerst de producten van dit najaar. Om je geheugen op te frissen, zijn dit de producten die Apple uitgebracht heeft:

Spec-bumps voeren de boventoon

Wat bij het merendeel van deze producten opvalt, is dat het gaat om zogenaamde spec-bumps. Dat zijn relatief kleine updates waarbij alleen de prestaties verbeterd zijn (bijvoorbeeld met een nieuwe chip) en waardoor er dus geen noemenswaardige grote nieuwe toevoegingen zijn en ook het design ongewijzigd is gebleven. Wat hierbij opvalt is dat dit niet alleen spec-bumps zijn als je het vergelijkt met de vorige versie van het desbetreffende product, maar ook in vergelijking met modellen van jaren ervoor.

iPads: de saaiste line-up sinds jaren

Voor de iPads geldt dit voor de meeste modellen die dit jaar uitgebracht zijn. De iPad Air 2022 bracht een M1-chip en een verbeterde camera, terwijl de iPad Pro 2022 eigenlijk alleen maar een M2-upgrade bracht. Van alle functies die rondgingen in het geruchtencircuit, is niets terecht gekomen. De iPad Pro 2022 is nagenoeg gelijk met de iPad Pro uit 2020, op wat verbeterde specs na. Vergelijk je hem met het 2021-model, dan zijn de verschillen nog veel kleiner. Wat mij betreft een grote teleurstelling dus. Bij de iPad 2022 speelt weer heel iets anders: dit model is veel te duur voor wat je ervoor krijgt en had eigenlijk gewoon de plaats van de 2021-versie moeten innemen. Het zijn bovendien weer allemaal verbeteringen die we al eerder zagen bij vorige iPads. Alleen de plaatsing van de frontcamera is echt nieuw, maar dat hadden we al veel eerder én op alle andere modellen willen zien.

iPhones: standaardmodel grote teleurstelling

Bij de iPhones zien we hetzelfde als bij de iPads. Het standaardmodel (de 6,1-inch iPhone 14) lijkt zó erg op zijn voorganger, dat het onderscheid nauwelijks te maken is. We adviseren op iCulture dan ook eigenlijk om niet voor dit model te gaan, maar te kiezen voor de extreem vergelijkbare maar veel goedkopere iPhone 13. Wil je toch echt iets nieuws, kies dan de iPhone 14 Pro. De iPhone 14 is wederom een perfect voorbeeld van een toestel dat alleen de moeite waard is als je écht een ouder model hebt en het hoog tijd wordt voor een nieuw toestel. In vergelijking met de iPhone 13 en iPhone 12 zijn de verbeteringen maar klein. Er wordt weinig meer geïnnoveerd op de standaardmodellen en dat vind ik zonde.

Alles is Apple eraan gelegen om op de duurdere Pro-modellen van de iPhones meer uit de kast te halen. Met always-on, het Dynamic Island en de verbeterde camera, is hier iets meer om enthousiast van te worden. Maar een grote vernieuwing? Ook dat zien we hier niet.

Apple Watch: al jarenlang stilstand

Bij de Apple Watch zien we dat er al jaren sprake is van zeer beperkte verbeteringen. We vonden de Apple Watch Series 7 van 2021 al een matige upgrade, maar de Apple Watch Series 8 doet daar nog een schepje bovenop. Met alleen maar een nieuwe temperatuursensor (waar je als niet-ovulerend persoon maar weinig aan hebt) en crashdetectie, is het absoluut geen model om voor naar de winkel te rennen. Zelfs niet als je een Apple Watch Series 4 of Series 5 hebt, modellen uit respectievelijk 2018 en 2019. Het valt op hoe weinig er op hardwaregebied gebeurt bij de Apple Watch.

Dat zien we ook terug bij de Apple Watch SE 2022. Ten opzichte van de eerste generatie Apple Watch SE, kreeg het nieuwe model alleen maar een snellere chip en opnieuw ontworpen achterkant. We begrijpen dat dit niet het model is om mee te innoveren, omdat het een brede doelgroep aan moet spreken voor een betaalbare prijs. Maar zelfs geen bloedsaturatie of ECG, waarmee deze functies in één keer voor een veel groter publiek bereikbaar wordt? Dat vind ik toch vreemd. Dat deze functies nog steeds exclusief voor de duurdere modellen zijn, heeft er alles mee te maken dat er op de duurdere modellen niks anders is om zich mee te onderscheiden.

Apple TV: was deze update nu echt nodig?

Iets meer enthousiast ben ik over de Apple TV 4K 2022, die een snellere chip kreeg en ondersteuning voor HDR10+. Maar mijn enthousiasme komt niet voort uit deze verbeteringen, maar vooral door de lagere prijs. De Apple TV is een stuk goedkoper geworden en daarmee toegankelijker voor een breder publiek. Dat is alleen maar goed nieuws, want ik vind de Apple TV nog steeds het beste product om videostreamingdiensten mee te kijken. En hoe meer mensen er eentje in huis hebben, hoe meer tijd en energie appmakers steken in Apple TV-apps. Maar toch voelt de update van de Apple TV 4K zelf niet echt als noodzakelijk. Als je nog een Apple TV 4K uit 2017 hebt, is er echt geen noodzaak om te updaten.

Ook producten van eerder dit jaar weinig indrukwekkend

Als we verder terug in de tijd gaan, dan zien we eigenlijk eenzelfde patroon voor veel andere producten die Apple dit jaar uitgebracht heeft. Neem nou de M2 MacBook Pro van 13-inch (weet je het nog?). Apple heeft minimale moeite gedaan om dit product te vernieuwen, want er zit alleen maar een nieuwere M2-chip in in een verder ietwat gedateerde MacBook die doet denken aan de modellen van 2016. Iedereen vroeg zich af wat dit model nog in de line-up doet en het is voor mij nog steeds een raadsel.

De lichtpuntjes: MacBook Air, AirPods Pro, Apple Watch Ultra en Mac Studio

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes waar ik wel van onder de indruk ben. De Mac Studio lijkt in een gat te zijn gesprongen van de Mac-desktop line-up, hoewel de doelgroep wel erg beperkt is. Maar met het compacte design en de kleine verbeteringen (zoals poorten aan de voorkant) is het een aantrekkelijk apparaat voor iedereen die op zoek is naar een krachtige Apple Silicon-desktop, ondanks dat het in feite een uit de kluiten gewassen Mac mini is.

De nieuwe MacBook Air M2 is wat mij betreft het beste voorbeeld van een geslaagde productupgrade. Een nieuw design, mooie specs en andere fijne updates aan het scherm zorgen ervoor dat het een aantrekkelijke update is. Dit was precies de vernieuwing die de MacBook Air nodig had en het is een goed voorbeeld van hoe het wel moet. Natuurlijk snap ik ook dat Apple niet elk jaar elk product deze mate van verbeteringen kan geven, maar het is bij te veel productcategorieën wat mij betreft al te lang veel te mager.

Andere hoogtepunten zijn voor mij de Apple Watch Ultra en de nieuwe AirPods Pro. Hoewel ik voor beide producten niet de doelgroep ben, ben ik wel blij om te zien dat hier nog wel de nodige vernieuwing in zit. Vooral de Apple Watch Ultra maakt met het nieuwe design, grotere display en krachtige functies voor buitensporters een goede indruk.

Al met al kun je inderdaad zeggen dat de Apple’s najaarsline-up de grootste ooit is, maar alleen als je kijkt naar de kwantiteit. Er zijn inderdaad meer producten dan voorgaande jaren uitgebracht, mede door de bredere line-up van Apple Watch-modellen. Het is wat mij betreft echter niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die telt. De innovatie staat bij Apple al eventjes stil en dat is eigenlijk al een aantal jaar aan de gang. Voor 2023 hoop ik dan ook dat Apple meer let op de kwaliteit van de updates. Aan de lopende band nieuwe modellen met betere chips uitbrengen, kan immers iedere fabrikant wel.