macOS Big Sur: dé macOS-update van 2020

macOS Big Sur 11 is de grote software-update voor de Mac van 2020. Hierin zitten weer diverse verbeteringen en vernieuwingen. In dit overzichtsartikel lees je alles wat macOS Big Sur te bieden heeft, over de vernieuwingen, het nieuwe design en meer. Het goede nieuws is dat de update vanaf nu voor iedereen beschikbaar is, dus je kan nu macOS Big Sur downloaden.

Wil je meepraten over deze update? In onze Praat mee over macOS Big Sur lees je de ervaringen van andere gebruikers en kun je om tips vragen bij problemen.

macOS Big Sur downloaden

Voordat je gaat beginnen met het downloaden van macOS Big Sur, raden we je aan om ons voorbereidingsartikel te lezen. Voordat je macOS Big Sur gaat installeren, is het namelijk van belang dat je een recente backup hebt, checkt of alle apps nog goed blijven werken en nog veel meer.

Let op: het kan even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Lukt het niet via onderstaande stappen, wacht dan even en probeer het op een later moment nog een keer. Je kan ook de nieuwste versie downloaden via de Mac App Store link hieronder.



Heb je alles doorlopen en geonctroleerd? Volg dan deze stappen:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren. Klik op de optie Software-update. Je Mac gaat nu zoeken naar de nieuwste versie. Is de update beschikbaar, dan verschijnt dat op het scherm. Klik op de knop om deze te downloaden en te installeren.

Het kan even duren voordat je de update ziet via de optie Software-update. Je kan macOS Big Sur ook downloaden vanuit de Mac App Store. Gebruik daarvoor onderstaande link.

Het installeren van macOS Big Sur kan een flinke tijd in beslag nemen, dus wees vooral geduldig. Klik pas op de download- en installatieknop als je zeker weet dat je je Mac eventjes niet nodig hebt.

macOS Big Sur 11 in het kort

Dit zijn de belangrijkste feiten over macOS 11:

Nieuwste update voor de Mac, opvolger van macOS Catalina.

Aankondiging op 22 juni tijdens WWDC 2020.

Uitgebreid getest in de zomer met meerdere beta’s.

Release is 12 november 2020.

Gloednieuw design voor de Mac.

Vele nieuwe functies, zoals een Bedieningspaneel, nieuwe widgets, vernieuwde apps en ondersteuning voor Apple Silicon.

Gratis update voor iedereen met een geschikte Mac.

macOS Big Sur geschikte apparaten

Bijna ieder jaar vallen er wel een aantal modellen af die niet bijgewerkt kunnen worden naar de nieuwste versie. Dat is bij macOS 11 Big Sur niet anders. Deze modellen krijgen de update.

Dat betekent dus dat er weer een aantal modellen afvallen, waaronder enkele modellen uit 2012 en 2013. Lees ook ons overzicht met de geschikte Macs voor macOS Big Sur.

Belangrijkste functies in macOS Big Sur

Alles waar het bij de update om draait, zijn de nieuwe functies. Het is teveel om op te noemen en daarom focussen we hier op de belangrijkste nieuwe functies in de update. Wil je alle kleinere functies ook bekijken? Check dan ons overzicht met alle macOS Big Sur functies.

#1 Design: nieuwe icoontjes, menubalken, knoppen en meer

De grootste verandering vind je door het hele systeem heen. Apple heeft in de nieuwe macOS-update voor nagenoeg iedere app een nieuw icoontje ontworpen die meer in lijn is met de huidige designtrends. Ook sluiten de kleuren van bijvoorbeeld de Berichten-app beter aan bij die op iOS. Icoontjes zitten nu ook allemaal in een vierkant met afgeronde hoeken, net als op de iPhone en iPad. Meer over de icoontjes in macOS Big Sur lees je in een apart artikel.

Verder zijn ook menubalken aangepast. Wat voorheen grijs was is nu wit en doorzichtig. Dit geeft meer een gevoel van diepte en maakt de Mac ook wat speelser. Je vindt dit automatisch terug in allerlei apps, hoewel ontwikkelaars met een beetje moeite hun app helemaal kunnen optimaliseren. Het design lijkt op veel plekken op iOS en iPadOS, waardoor duidelijker is wat Apple van plan is in de toekomst. Meer over het macOS Big Sur design lees je in ons afzonderlijke stuk.

#2 Safari: verbeterde privacy, persoonlijkere tint

Om te beginnen krijgt Safari meer privacyopties. Zo word je beter beschermd tegen allerlei trackers en kun je in een privacyrapport zien welke sites jou proberen te volgen. Ook kun je per tracker kijken welke site hier gebruik van maakt. Verder krijg je een melding wanneer jouw wachtwoord gelekt is bij één van de sites waarvan jij je gegevens hebt opgeslagen in iCloud Sleutelhanger.

Je kunt ook zelf een wallpaper instellen in Safari. Deze wordt getoond op de startpagina en geeft de browser een persoonlijke tint. Dit kan een standaardafbeelding zijn, maar ook een zelfgekozen foto. Nog één verbetering: extensies worden nu apart getoond in de Mac App Store.

#3 Berichten: eindelijk alle iOS-functies op de Mac

Naast alle nieuwe functies voor Berichten in iOS 14 krijgt de Mac ook andere ‘nieuwe’ functies. Zo worden schermvullende effecten nu wel afgespeeld in plaats van dat je slechts ‘verstuurd met confetti’ ziet. De nieuwe iOS 14 functies komen naar de Mac, zoals antwoorden op berichten, favoriete gesprekken en meer.

#4 Widgets: kleine stukjes informatie snel bij de hand

Met Widgets voor Mac voeg je eenvoudig stukjes informatie toe aan je Berichtencentrum. Dit lijkt op de nieuwe Widgets in iOS 14, maar het is iets beperkter. Zo kun je geen Widgets stapelen en hebben minder apps een eigen Widget. Ontwikkelaars kunnen ook hun eigen Widgets maken.

#5 Bedieningspaneel: snel systeemfuncties bedienen

Met het Bedieningspaneel op de Mac kun je snel systeemfuncties bedienen. Het lijkt op het Bedieningspaneel in iOS, maar dan met iets minder opties. Je vindt hier onder meer de opties voor wifi, Bluetooth, AirPlay en je volume. Hieraan kun je ook een batterij-symbool toevoegen waar je kunt zien hoe vol de batterij nog is. Dit alles maakt het ook mogelijk om de betreffende icoontjes uit de menubalk te verwijderen.

#6 Notificaties: gegroepeerd en gesorteerd per app

De laatste vernieuwing die we hier bespreken zijn de vernieuwde notificaties. Het is een kleinere, maar wel handige verbetering, namelijk dat meldingen nu per app worden gesorteerd en gegroepeerd. Dit geeft meer overzicht in je meldingen. Je vindt dit nieuwe menu door op de datum en tijd te klikken. Voorheen was er een apart icoon voor, maar die zou vanwege de Widgets ook niet meer kloppen.

Wanneer is de macOS update van 2020 beschikbaar?

Een veelgestelde vraag is wanneer deze grote update te downloaden is. Apple beloofde lange tijd dat de update in het najaar zou komen en die belofte is Apple nagekomen. De releasedatum van macOS Big Sur is 12 november 2020. Vanaf dat moment is meteen versie 11.0.1 beschikbaar voor iedere geschikte Mac.

Meer info over de Mac-update van 2020

Wil je nog meer lezen over de update? We hebben nog een reeks artikelen voor je klaar staan waar je meer te weten komt over de update voor de Mac.