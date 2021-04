In deze koopgids bespreken we de desktopmodellen van de Mac, dat wil zeggen: de iMac voor consumenten en professionals en de Mac Pro voor veeleisende gebruikers. Daarnaast verkoopt Apple nog een kleiner model, de Mac mini. Zoek je een draagbare Mac, dan kun je beter een MacBook kopen, een computer die je wat makkelijker kunt meenemen. Je kunt een MacBook ook in een houder zetten en aansluiten op een extern scherm, ideaal voor thuiswerkers. Heb je liever een alles-in-een computer, dan is de iMac een betere keuze. Het nieuwste model dateert uit voorjaar 2021 en is verkrijgbaar in allerlei leuke kleurtjes.

Een desktop Mac kopen, maar welke?

Voor de aanschaf van een Mac heb je keuze uit verschillende Mac modellen. De meeste mensen kennen de iMac, de alles-in-een desktopcomputer. Apple had lange tijd ook een professioneel uitgeruste iMac Pro voor de zware gebruikers, maar lijkt daar in 2021 mee te zijn gestopt. Wil je toch een desktopcomputer met indrukwekkende specs, dan kun je het topmodel van de iMac kopen, of kiezen voor de Mac Pro. Bij deze modulaire computer voor de echte professionals moet je het scherm los aanschaffen. Dat geldt ook voor de Mac mini, de kleinste desktopcomputer in dit overzicht.

Het desktop Mac-assortiment ziet er in 2021 zo uit:

Uitgefaseerd:

Apple is gestopt met deze Mac, maar mogelijk kun je nog wel oude voorraden tegenkomen.

Heb je al een Mac, maar weet je niet welk model het is? Kijk dan in ons overzicht met Mac-modellen! En heb je moeite met kiezen? Dan helpen we je in onze keuzehulp Mac vergelijken. Daarin bespreken we alle modellen: de iMac, Mac Pro en Mac mini. Daarnaast zou je ook een tweedehands Mac kunnen overwegen of een desktop Mac-computer van vorig jaar.

Bekijk ook Mac computers vergelijken: welke past bij jou? Jouw desktop-Mac keuzehulp! In onze Mac-keuzehulp lees je over de verschillende modellen. Welke desktop Mac past bij jou: de iMac (Pro), Mac Pro of Mac mini? Hoe presteren ze in de vergelijking en voor wie zijn ze bedoeld?

Ik wil een iMac kopen

De iMac is de populairste desktopcomputer van Apple. Je kunt kiezen uit twee formaten: 24-inch en 27-inch. Daarnaast verkoopt Apple nog een uitvoering van 21,5-inch, maar die is recent niet meer bijgewerkt. Het bijzondere van deze Mac modellen is dat de computer zit ingebouwd in het beeldscherm. Het is dus één compleet apparaat, waarbij je alleen nog een toetsenbord en muis nodig hebt. De iMac varieert van instapmodellen tot krachtige computers voor professioneel gebruik.

Dit zijn de iMac prijzen:

Prijzen iMac 2021 (24-inch)

In 2021 kreeg de iMac een redesign en werd de M1-processor toegevoegd. Dit geldt voorlopig alleen voor het kleinste exmplaar, dat een 24-inch scherm heeft gekregen. Je kunt bovendien kiezen uit diverse kleuren. Dit model is vanaf 30 april 2021 in pre-order te bestellen. Bij sommige webwinkels is de iMac 2021 al verkrijgbaar, zoals bij YourMacStore.

Prijzen iMac 2021 (24-inch)

Opslag GPU Prijs 256GB 7-core GPU €1.449,- 256GB 8-core GPU €1.669,- 512GB 8-core GPU €1.899,-

Prijzen iMac 2020 (27-inch)

In 2020 vernieuwde Apple de 27-inch iMac. Dit model heeft een vanafprijs van net geen tweeduizend euro en is voorzien van de tiende generatie Intel-processor. Er zit ook meer SSD-opslag en een verbeterde 1080p FaceTime HD-camera in. Bovendien krijg je Bluetooth 5.0, een T2-chip en een Radeon Pro 5300 videokaart met 5GB GDDR6-geheugen. De 27-inch iMac is uit te breiden naar een model met 10-core i9-processor. Voor iedereen die liever een scherm van matglas wil, is er een optie voor glas met nanotextuur.

Processor Opslag Prijs 3,1-GHz 6-core Intel i5 256GB €1.999,- 3,3-GHz 6-core Intel i5 512GB €2.249,- 3,8-GHz 8-core Intel i7 512GB €2.599,-

Prijzen iMac 2017 (21,5-inch)

Apple houdt ook nog een 21,5-inch iMac in het assortiment. Deze dateert uit 2017 en is daarom niet meer een aanrader. Dit model bevat niet de nieuwste technologie, maar Apple houdt deze beschikbaar om een lage prijs te kunnen aanbieden.

Processor Opslag Prijs 2,3-GHz dual-core Intel i5 256GB €1.249,-

Bekijk ook Dit is de iMac 2021: alles over de gloednieuwe alles-in-één desktop Voor het eerst sinds 2012 heeft Apple een gloednieuwe iMac aangekondigd. De nieuwe iMac heeft een gloednieuw design, Apple Silicon-chip en een groter scherm. Dit moet je weten over de nieuwe iMac 2021! Ook de vorige generaties zijn nog verkrijgbaar. Lees over de iMac prijzen, specs, functies en meer.

Ik wil een iMac Pro kopen

Apple heeft helaas de iMac Pro uit het assortiment gehaald. Deze is niet meer verkrijgbaar via de Apple Store en ook niet bij andere webwinkels.

De iMac Pro was de professionele iMac, die in 2017 op de markt werd gebracht. Er kwam geen opvolger. Dit was een extra krachtige variant van de iMac, die te herkennen is aan de spacegrijze kleur. Hij was bedoeld voor intensieve taken zoals videobewerking en virtual reality-projecten. Dit model was alleen verkrijgbaar in een schermformaat van 27-inch. De iMac Pro was verkrijgbaar vanaf ca. €5.500.

Wil je een professionele iMac, dan kun je nu kiezen voor het topmodel van de 27-inch iMac.

Bekijk ook iMac Pro: alles over Apple's krachtigste desktop voor professionals Alles over de iMac Pro: releasedatum, functies, prijs, beschikbaarheid en meer. Bekijk video's van de iMac Pro en lees over de vernieuwingen.

Ik wil een Mac Pro kopen

Heb je interesse in een Mac Pro, dan kun je kiezen voor het nieuwste model van 2019. Deze modulaire Mac is gemakkelijker uit te breiden dan het vorige ‘prullenbak’-model, dat alweer uit 2013 dateerde. Bij deze krachtige Mac moet je zelf zorgen voor een beeldscherm, maar een toetsenbord en muis krijg je er wel standaard bij in de nieuwe kleurstelling zwart/zilver. Een trackpad in dezelfde kleur kun je los erbij bestellen. Wat het beeldscherm betreft kun je bijvoorbeeld kiezen voor Apple’s eigen Pro Display XDR.

Hieronder zie je de prijzen voor deze Mac Pro met standaard 32GB RAM (uitbreidbaar):

Bekijk ook Mac Pro: alles over Apple's professionele desktopcomputer De Mac Pro is de professionele desktopcomputer van Apple. Lees hier alles over het nieuwste model, de modulaire Mac Pro die in 2019 nog een update kreeg: prijs, functies, beschikbaarheid en of deze vernieuwde professionele Mac iets voor jou is.

Ik wil een Mac mini kopen

De Mac mini is de kleinste en goedkoopste Mac in het assortiment. Deze computer wordt geleverd zonder beeldscherm en is ideaal voor mensen die bijvoorbeeld Windows gebruiken en af en toe een Mac nodig hebben. Door zijn formaat is de Mac mini gemakkelijk mee te nemen in een tas.

De Mac mini werd in 2018 compleet vernieuwd in een spacegrijze kleur en kreeg in 2020 verbeterde specs gekregen, met tweemaal zoveel opslag voor dezelfde prijs.

Bekijk ook Mac mini: alles over Apple's kleinste computer met M1 of Intel De Mac mini is Apple's kleinste en goedkoopste computer. Voor 799 euro koop je de Mac mini, waarbij je de keuze hebt uit nieuwe modellen met Apple Silicon of voorgangers met Intel-chip. De Mac mini is ideaal voor dagelijks gebruik, maar is ook als servers erg geschikt.

Waar vind ik goede Mac aanbiedingen?

Apple hanteert vaste prijzen voor de Mac-computers en dat geldt ook voor de meeste Apple Premium Resellers (APR’s). Zoek je een leuke Mac-deal, dan kun je beter even wat verder kijken. Via ons Twitter-account @iCultureDeals vind je regelmatig interessante koopjes. Ook kun je bij de diverse electronicawinkels kijken voor een Mac onder de adviesprijs.

Voor een refurbished Mac kun je onder anderen terecht bij een van deze aanbieders:

(🏅aangesloten bij keurmerk)

Als je je Mac niet bij Apple koopt is het goed om te checken om welke Mac-modellen het gaat. Soms krijg je extra korting, maar gaat het om een model van vorig jaar. Dit kan een uitstekende keuze zijn voor mensen die niet het nieuwste van het nieuwste nodig hebben. Alle recente modellen kun je updaten naar de nieuwste versie van macOS. Omdat het assortiment zo breed is vind je altijd wel een Mac die in jouw budget past.

Hoe kan ik een Mac zakelijk kopen?

Ben je zakelijke gebruiker, dan kun je natuurlijk bij de Apple Store terecht, maar er zijn ook zakelijke aanbieders zoals Centralpoint.nl. Deze winkel richt zich op de zakelijke verkoop en vermeldt de prijzen dan ook zonder BTW. Centralpoint heeft nieuwe Mac-computers meestal snel op voorraad en je kunt er meteen een nieuwe printer en andere kantoorspullen bij bestellen. Ook heeft CentralPoint soms refurbished producten in het assortiment.

Ik wil een Mac in België kopen

Alle Mac-modellen zijn ook gewoon in België te koop via de Apple Store en de bekende verkoopadressen zoals:

Apple Store Brussel en de online Apple Store in België

APR’s zoals Switch en Lab9

Saturn

FNAC

Media Markt

Ben je er nog niet helemaal uit? Ga dan verder met ons artikel Mac vergelijken!