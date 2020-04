Bijna alle Leapp-winkels gaan verdwijnen

Leapp verkoopt opgeknapte Apple-producten zoals refurbished iPhones en verkoopt ze zowel online als via diverse winkels in Nederland, België en Duitsland. In 2018 maakte het bedrijf een flinke groei door en opende 24 winkels, dankzij hulp van investeerder Gilde Equity. Toch bleek het geen succesverhaal: Leapp raakte in de problemen en Gilde trok zich terug. Omdat het bedrijf geen geschikte koper kon vinden, volgde een faillissement. Later stapte investeerder Nobel Capital in, die er 1,3 miljoen euro im pompte voor de doorstart. Met 14 winkels ging Leapp verder, onder andere in Haarlem, Utrecht en Amersfoort. Maar nu is de volgende klap: door het coronavirus heeft Leapp het opnieuw moeilijk.



Winkeldochter Leapp Omnichannel is dinsdag failliet verklaard. Deze winkels gaan niet meer open, heeft investeerder Nobel Capital bevestigd. Alleen de vestiging aan de A10 Amsterdam bij afslag Amstel gaat weer open zodra de omstandigheden dat toelaten. Alle overige winkels waren al gesloten vanwege de coronacrisis, maar zullen nu permanent worden gesloten.

“Corona heeft de ontwikkelingen versneld,” aldus Pieter Schroeder van Nobel. “We zien dat mensen door de omstandigheden meer online bestellen en we denken [dat] die gedragsverandering blijvend is.” Steun van de overheid kon het bedrijf ook niet redden.

Leapp is een van de weinige refurbished aanbieders met een winkelketen. Daardoor heeft het bedrijf meer vaste kosten dan alleen personeelskosten. Enkele tientallen medewerkers verliezen hun baan.

