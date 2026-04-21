Tim Cook: alles over de afzwaaiend CEO van Apple

Tim Cook is sinds augustus 2011 de CEO van Apple, maar per 1 september 2026 legt hij die functie neer. Op deze pagina lees je wie hij is, wat zijn taken als CEO precies inhouden en welke functies hij eerder bekleedde, zowel binnen Apple als daarbuiten.

Wie is Tim Cook?

Tim Cook (1960) is sinds augustus 2011 aangesteld als Chief Executive Officer (CEO) en bestuursvoorzitter van Apple. In deze rol is hij eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf en het gezicht van Apple tijdens optredens in de media. Ook stuurt hij de rest van het managementteam aan, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en neemt hij de belangrijke besluiten, al dan niet in overleg met andere topmensen binnen Apple. Denk daarbij aan de overname van Beats en de samenwerking met IBM.

Tim Cook is de opvolger van Steve Jobs, die de charismatische oprichter die op 5 oktober 2011 is overleden aan alvleesklierkanker. Gedurende Jobs’ ziekte was Cook meerdere malen plaatsvervangend CEO, met als belangrijkste verschil dat hij toen nog geen belangrijke besluiten nam. Cook wordt per 1 september 2026 opgevolgd door John Ternus, die de rol van CEO op zich zal nemen.

Andere managementstijl dan Steve Jobs

Hoewel Cook gezien werd als de rechterhand van Steve Jobs, is zijn manier van leidinggeven toch anders. Jobs werd omschreven als een keiharde, soms meedogenloze CEO die zich nauw bemoeide met het design van de producten. Tim Cook houdt vast aan de basisprincipes van Jobs, maar als voormalige Chief Operating Officer (COO) is hij meer een man van de processen en niet van de producten. Hij houdt zich dan ook veel minder opdringerig met de ontwikkeling van nieuwe producten bezig. Een goede ‘boekhouder’ is Tim Cook wel: onder zijn leiding gaat het Apple financieel erg voor de wind en worden telkens omzetrecords gebroken. Maar volgens critici gaat dat ten koste van innovatie en passie.

Er zijn vier gebieden waar de invloed van Cook te merken is:

Beveiliging en privacy : Sinds Tim Cook CEO is, heeft hij steeds benadrukt dat je gegevens bij Apple veilig zijn. Dit is onder andere te merken aan nieuwe functies in iOS en in de open brief over privacy die Cook in 2015 publiceerde.

: Sinds Tim Cook CEO is, heeft hij steeds benadrukt dat je gegevens bij Apple veilig zijn. Dit is onder andere te merken aan nieuwe functies in iOS en in de open brief over privacy die Cook in 2015 publiceerde. Vertrouwen : Tim Cook vindt het belangrijk dat klanten de Apple-producten kunnen vertrouwen. Dit bleek onder andere uit de excuusbrief die Cook verstuurde na klachten over Apple Maps.

: Tim Cook vindt het belangrijk dat klanten de Apple-producten kunnen vertrouwen. Dit bleek onder andere uit de excuusbrief die Cook verstuurde na klachten over Apple Maps. Gelijkheid en ethiek : Sinds Tim Cook aan de macht is, legt Apple sterk de nadruk op gelijke rechten en goede werkomstandigheden.

: Sinds Tim Cook aan de macht is, legt Apple sterk de nadruk op gelijke rechten en goede werkomstandigheden. Milieu: Alle datacenters van Apple werken met schone energie, zoals zonnepanelen. Cook haalde hiervoor Lisa Jackson in huis, het voormalige hoofd milieuzaken van de overheid.

Opvallend is ook dat Apple meer naar buiten is gaan treden, sinds Cook aan het roer staat. Ook topmensen als Craig Federighi (software) zijn vaker in de media te zien. Tevens geeft Apple sinds een aantal jaren meer geld uit aan goede doelen.

Onder Cook’s leiding zijn er flinke verschuivingen in het management geweest. Zo vertrok Scott Forstall als hoofd iOS/software en werd voormalig Burberry CEO Angela Ahrendts aangesteld om Apple Retail te reorganiseren. Volgens geruchten kon designer Jony Ive na de dood van Steve Jobs zijn draai niet meer vinden en stapte op.

Apple heeft in het Tim Cook-tijdperk enkele flinke overnames gedaan, waaronder overname van Beats Electronics in 2014. Daarnaast speelden er enkele belangrijke conflicten en (rechts)zaken, zoals de geruchtmakende FBI-zaak waarin Apple weigerde om de FBI toegang te geven tot de iPhone van een terrorist.

Tim Cook’s vroege jaren bij Apple

Cook is al heel wat jaren werkzaam voor Apple. In 1998 vroeg Steve Jobs hem om bij het bedrijf te komen werken, aanvankelijk als Senior Vice President for Worldwide Operations. In die rol slaagde hij erin om het aanbod beter op de vraag te laten aansluiten en tegelijkertijd de kosten onder controle te houden. Ook gaf hij enige tijd leiding aan Apple’s Mac-afdeling.

Later kreeg hij als Chief Operating Officer (COO) de algehele dagelijkse leiding over alle bedrijfsprocessen: van het verkoop- en productieproces tot ondersteunende diensten. Als COO wist hij de toeleveringsketen van Apple zodanig te stroomlijnen dat er minder onnodige voorraden werden aangelegd. In zijn periode als COO was Tim Cook regelmatig interim-CEO tijdens ziekteverlof van Steve Jobs, totdat hij in 2011 definitief de CEO-rol op zich nam.

Tim Cook’s afscheid bij Apple

Tim Cook is inmiddels de 65 gepasseerd en daardoor deden al langere tijd geruchten de ronde over zijn mogelijke vertrek. Op 20 april 2026 maakte Apple officieel bekend dat Tim Cook per 1 september 2026 terugtreedt als CEO van het bedrijf. Hij wordt opgevolgd door John Ternus, momenteel senior vice president Hardware Engineering.

Ook na zijn pensioen blijft Tim Cook echter nauw bij Apple betrokken. Hij neemt namelijk de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht op zich. Daarmee blijft hij van dichtbij invloed houden op de koers van Apple en de belangrijke langetermijnbeslissingen binnen het bedrijf.

John Ternus (links) en Tim Cook (rechts)

Periode vóór Apple

Voordat Cook zich in 1998 bij Apple aansloot, had hij al een aardige loopbaan achter zich. Zo heeft hij bij computerfabrikant Compaq gewerkt. Hier was hij verantwoordelijk voor onder meer voorraadbeheer. Ook werkte Cook zo’n 12 jaar lang voor IBM, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor productie en distributie van IBM computers in Noord- en Latijns-Amerika. Tim Cook heeft een MBA behaald aan Duke, een universiteit waar hij regelmatig terugkeert voor speeches en andere plichtplegingen. Ook haalde hij een Bachelor of Science-graad in industriële engineering.

