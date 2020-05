Deze experts gaan meehelpen bij de Nederlandse coronavirus-app

Tijdpad voor Nederlandse coronavirus-app

Als je de ontwikkelaarscene in Nederland al wat langere tijd volgt, dan zullen namen als Ivo Jansch (Egeniq), Jelle Prins (Moop, Uber), Emiel Janson (Blendle, Tidal), Jasper Hauser (Sofa) en Hugo Visser (Rainy Days) bekend in de oren klinken. Zij zullen samen met Dirk-Willem van Gulik, Edo Plantinga en Joris Leker de Nederlandse coronavirus-app als adviseurs worden betrokken bij de app. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vertelde woensdag in het Tweede Kamer-debat dat een eerste versie van de nieuwe app eind mei naar verwachting getest kan worden. Nu heeft het ministerie ook een tijdspad gedeeld, waarop de ontwikkeling van de app is uitgestippeld.



De app wordt gebouwd door een aantal overheidsorganisaties, aangevuld met externe deskundigen. Dit team onderzoek de beschikbare broncodes, ook die van de appathon, om te kijken wat bruikbaar is. Als wordt besloten op een specifieke broncode verder te bouwen dan zal het bouwteam mogelijk worden uitgebreid met experts op het gebied van die bewuste broncode. “Dat kunnen experts zijn uit de groep van eerdere deelnemers, of van daarbuiten”, schrijft het ministerie.

Externe experts: bekende namen

Nu zijn ook de namen van externe experts naar buiten gebracht. Dit gaat om:

Back-end: Dirk-Willem van Gulik (@dirkx)

Open source community management: Edo Plantinga (@edoplantinga)

Android: Hugo Visser (@botteaap)

Technisch architect: Ivo Jansch (@ijansch)

Design: Jelle Prins (@jelleprins), Jasper Hauser (@jasperhauser), Emiel Janson (@emieljanson) en Joris Leker (@joris_leker)

Daarnaast komt er een begeleidingscommissie die de overheid adviseert. In deze begeleidingscommissie zitten deelnemers met kennis op het gebied van epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid.

Dirk-Willem van Gulik is bekend van de veelgebruikte Apache-software voor servers, de anderen zijn ook bekende experts op hun vakgebied. Opvallend is dat Hugo Visser zich in een aantal tweets eerder sceptisch toonde over overheidsapps. Hij verwachtte dat een matig bedrijf met grote mond er wel een mediamomentje uit zou weten te slepen. Nu is hij echter zelf betrokken bij de app. Anderen uit het team waren de afgelopen tijd druk met het verduidelijken van hun standpunt en uitleggen hoe een oplossing eruit zou kunnen zien.

Ik ben ook blij dat de overheid dit zo open oppakt en niet alleen mijn advies vraagt, maar ook iedereen laat meekijken. Ook denk ik dat het heel goed is dat er niet op 1 paard wordt gewed (traceer-app), maar dat er meerdere oplossingen onderzocht zullen worden. — Jelle Prins (@jelleprins) May 7, 2020

GGD stelt eisen op

De app moet het traceren van mogelijke coronabesmettingen makkelijker maken voor de GGD en waarschuwt mensen die in de buurt zijn geweest van een besmette persoon. De vorige poging om zo’n app te realiseren via aan appathon strandde, toen geen van de zeven apps aan de eisen bleek te voldoen. Nu kiest het ministerie voor een andere aanpak. De GGD zal moeten verduidelijken wat de functionaliteit van de app moet zijn, om het contactonderzoke te verbeteren. Een team bestaande uit overheidsdiensten en externe experts bouwt vervolgens de app.

Eind mei eerste testversie coronavirus-app

Eind mei is de eerste proof of concept klaar: een vroege versie van de app die op beperkte schaal getest kan worden. In aanloop daar naartoe zullen testresultaten worden gepubliceerd. Alles gebeurt in alle openheid, om te laten zien wat het team aan het doen is en om zoveel mogelijk kennis en ervaring erbij te betrekken. Privacy en beveiliging zijn erg belangrijk en daar zal bij het ontwikkelen van de nieuwe app extra de nadruk op worden gelegd. De app wordt open source en gebruikt het platform van Apple en Google.

De nieuwe app bevat mogelijk broncode van apps die eerder zijn ingediend. Tussentijds wordt gekeken wat er nodig is en wie daarbij de aangewezen expert is. In de week van 11 mei zal bekend worden waar de tussenresultaten worden gepubliceerd.

Het proces bestaat uit 4 gelijktijdige stappen:

Verduidelijking van de eisen van de GGD voor digitale ondersteuning De juiste mensen samenbrengen om te komen tot goede, open source software Zorgdragen voor bescherming ten aanzien van informatieveiligheid, privacy, grondrechten en nationale veiligheid Nader uitwerken wat er gedragskundig nodig is

Naast het ontwikkelen van de contactonderzoek-app wordt ook gekeken naar thuisrapportage. Dit kan de GGD en het RIVM helpen om vroegtijdig stijging van besmettingen te ontdekken. Ook hiervoor wordt een programma van eisen ontwikkeld.

Je leest alle details op deze webpagina.

Luister ook naar onze podcast met Jelle Prins, waarin hij vertelt over zijn tijd bij Moop, Uber en alle andere projecten waar hij bij betrokken is geweest.