Apple is verwikkeld geraakt in een bittere strijd met Facebook. Het draait daarbij voornamelijk om privacy, gebruikersdata verzamelen en gericht advertenties kunnen tonen. De afgelopen jaren heeft Facebook regelmatig te maken gehad met privacyschandalen, waarbij data van gebruikers op grote schaal werd verzameld en misbruikt. Apple heeft daarop gereageerd door steeds meer privacyfuncties in de software in te bouwen, maar volgens Facebook is dat nadelig voor kleine bedrijven. Ook zou Apple te veel macht hebben over de App Store.



Facebook opent aanval op Apple

Op 16 december 2020 plaatste Facebook paginagrote advertenties in de krant, waarin ze het opnamen voor kleine bedrijven. De privacyfuncties in iOS 14 zouden desastreus zijn voor bedrijfjes, die nu niet meer gericht kunnen adverteren en ten onder gaan.

De advertenties waren te zien in grote Amerikaanse kranten. Facebook positioneert zich daarbij als beschermheer van kleine bedrijven, willoze slachtoffers die te maken krijgen met een strijd tussen techgiganten. Ze raken door de nieuwe regels inkomsten kwijt en kunnen niet meer overleven.

“Kleine bedrijven moeten gehoord worden. We horen je bezorgdheid en we staan aan jullie kant”, meldt Facebook. Het gaat daarbij om gerichte advertenties die alleen kunnen worden getoond als gebruikers advertentietracking inschakelen. Meestal staat dit standaard aan, maar Apple probeert het in iOS 14 te beperken door toestemming af te dwingen. Ook moeten appmakers voortaan een privacylabel invullen en die is bij Facebook nogal uitgebreid.



Enkele fragmenten uit het goed gevulde privacylabel van de Facebook-app.

Facebook is van plan om op donderdag 17 december een tweede aanval op Apple uit te voeren. Deze keer beweren ze dat Apple het vrije internet bedreigt. Websites en appmakers worden gedwongen om geld te vragen voor content, als ze niet meer gebruik kunnen maken van advertentiegelden. Facebook’s businessmodel is nu juist om zoveel mogelijk gratis aan te bieden, in ruil voor gebruikersdata en dat botst.

Update 10:00 uur: de nieuwe advertentie staat inmiddels paginavullend afgedrukt in de The Wall Street Journal, The New York Times en The Washington Post. Daarin staat dat Apple’s advertentietrackingsmaatregelen niet alleen kleine bedrijven raken, maar internet in het algemeen.

Hieronder vind je de tekst:

Apple vs. the free internet

Apple plans to roll out a forced software update that will change the internet as we know it—for the worse.

Take your favorite cooking sites or sports blogs. Most are free because they show advertisements.

Apple’s change will limit their ability to run personalized ads. To make ends meet, many will have to start charging you subscription fees or adding more in-app purchases, making the internet much more expensive and reducing high-quality free content.

Beyond hurting apps and websites, many in the small business community say this change will be devastating for them too, at a time when they face enormous challenges. They need to be able to effectively reach the people most interested in their products and services to grow.

Forty-four percent of small to medium businesses started or increased their usage of personalized ads on social media during the pandemic, according to a new Deloitte

study. Without personalized ads, Facebook data shows that the average small business advertiser stands to see a cut of over 60% in their sales for every dollar they spend.

Small businesses deserve to be heard. We’re standing up to Apple for our small business customers and our communities.

Facebook’s ad concludes with a link to its new “Speak Up For Small Business” page where small business owners express concerns about Apple’s change.

Hoe reageert Apple?

Apple heeft gereageerd op de aantijgingen van Facebook, door te zeggen dat de tracking-opties zorgen voor iets wat gebruikers nog nooit eerder hadden: keuze. Volgens Apple mogen bedrijven als Facebook gebruikers blijven tracken, als ze maar eerst toestemming vragen.

Apple’s reactie:

Wij vinden dat dit simpelweg een kwestie is van opkomen voor onze gebruikers. Gebruikers moeten weten wanneer hun data wordt verzameld en gedeeld met andere apps en websites – en ze moeten de keuze hebben om dat toe te staan of niet. De App Tracking Transparency in iOS 14 betekent niet dat Facebook zijn benadering voor het volgen van gebruikers en het maken van gerichte advertenties hoeft te veranderen. Het vereist alleen dat gebruikers een keuze krijgen.

Apple bracht ook een voorbeeldafbeelding naar buiten (zie hieronder), waaruit blijkt hoe Facebook gebruikers zou willen verleiden om akkoord te gaan met de nieuwe opt-in regels voor adverteerders. Dit is onderdeel van Apple’s Identifier for Advertisers (IDFA)-systeem.

Hoe kon het uitdraaien op een conflict?

De afgelopen jaren heeft CEO Tim Cook steeds benadrukt hoe belangrijk privacy is en hoe slecht advertentiebedrijven zoals Facebook met je data omgaan. Het was te verwachten dat Facebook daarbij zou terugslaan. Daarbij gebruiken ze meerdere argumenten: het beperken van dataverzamelen en tracking is slecht voor de advertentie-industrie, waardoor kleine bedrijven geen geld meer kunnen verdienen. Aan de andere kant klaagt Facebook dat Apple zijn macht misbruikt met de App Store en daarbij kleine ontwikkelaars tekort doet. Dit is een thema dat al in diverse regio’s wordt onderzocht, zoals in de Verenigde Staten en de EU.

Heeft het zin?

Eerder kwamen Spotify en Epic Games in het geweer vanwege oneerlijke concurrentie en het feit dat ontwikkelaars 30% omzet moeten afdragen aan Apple, die als poortwachter fungeert. Dit leidde ertoe dat Apple voortaan bij kleine ontwikkelaars nog maar 15% commissie in rekening brengt. Zo’n 98% van de ontwikkelaars komt hiervoor in aanmerking; alleen de grote jongens betalen voortaan nog 30%. Epic heeft daardoor niet z’n zin gekregen, maar wel veranderingen teweeg gebracht.

Mogelijk lukt het Facebook ook, al heeft het bedrijf als nadeel dat het minder sympathie heeft van gebruikers. Het zou wel de regelgeving door overheden kunnen versnellen. Zo overweegt de EU om techbedrijven strakker te reguleren in de Digital Market Act. Het betekent meer regels en strengere boetes en het kan grote gevolgen hebben voor Apple’s App Store en voorgeïnstalleerde apps. Mensen moeten voortaan de mogelijkheid krijgen om zelf hun apps te kiezen.

Facebook reageerde verheugd op de plannen en hoopt dat Apple eens flink wordt aangepakt. Zelf wordt Facebook ook getroffen door nieuwe regels, namelijk in de Digital Services Act. Dit beperkt niet het adverteren en dataverzamelen, maar is gericht op kwetsende en schadelijke content. Bedrijven zoals Google/YouTube, Twitter, Facebook en andere sociale media moeten illegale en schadelijke content zo snel mogelijk offline halen. Er volgen boetes voor bedrijven die hier niet adequaat op reageren.

Waarom maakt Facebook zich zo druk?

Apple was van plan om in najaar 2020 al nieuwe functies in te voeren, die het tracken voor advertentiedoeleinden beperken. Als je een app voor de eerste keer opent krijg je een pop-up met twee opties: tracking toestaan, of niet toestaan. Eerder klaagde Facebook al dat deze functies grote gevolgen zouden hebben voor adverteerders, waardoor inkomsten wegvallen. Apple stelde de maatregel uit naar 2021, maar het staat nog steeds op de planning. Vandaar dat Facebook in het geweer komt.

Voor gebruikers is er meer transparantie over tracking door advertentiebedrijven en dataverzamelaars. Je hebt meer controle over hoe netwerken je gedrag binnen en tussen apps in de gaten houden. Ook kun je later de toestemming intrekken. Volgens Apple is het bedoeld om mensen meer vertrouwen te geven in de App Store en het ecosysteem van apps.

Daarnaast is Apple deze week in iOS 14.3 al begonnen met de uitrol van privacylabels voor apps, waarin precies te zien is hoeveel data een app verzamelt en waar het voor gebruikt wordt.