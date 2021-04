iPad Pro: wat is het?

De iPad Pro is de grootste tablet van Apple, vooral gericht op veeleisende gebruikers. Mensen die een lichtgewicht alternatief voor hun MacBook zoeken kunnen vanaf €899 terecht in de Apple Store. Bij andere winkelketens zoals Bol.com en Coolblue vind je vaak nog eerdere modellen, die voor een prijs vanaf ongeveer €700 verkrijgbaar zijn. Het meest recente model is de iPad Pro 2021, die verkrijgbaar is in de formaten 11-inch en 12,9-inch.



In dit artikel lees je alles over de iPad Pro: functies, mogelijkheden, huidige en verwachte modellen, verschillen tussen de modellen, aanvullende accessoires en wat je verder nog wilt weten. Zoek je een goedkopere uitvoering, kijk dan eens naar de gewone 10,2-inch iPad 2020, iPad Air 2020 of iPad mini 2019. Maar de voorganger iPad Pro 2020 is ook nog steeds een prima keuze en is bij diverse winkels afgeprijsd.

iPad Pro in het kort

Dit zijn de iPad Pro eigenschappen van het huidige model:

Meest recente model is de iPad Pro 2021.

Verkrijgbaar in 11-inch en 12,9-inch .

. Keuze uit de kleuren zilver, goud, spacegrijs en roségoud.

zilver, goud, spacegrijs en roségoud. Opslagruimte 128GB, 256GB, 512GB en 1TB .

. Prijs vanaf €899 .

. Krachtige Apple A12Z Bionic -processor.

-processor. Accuduur van 10 uur bij normaal gebruik.

bij normaal gebruik. Losse accessoires: toetsenbordhoes, Magic Keyboard voor iPad en Apple Pencil 2.

iPad Pro kopen

Wil je een iPad Pro kopen, dan heb je keuze uit deze formaten en modellen:

Prijzen iPad Pro 2021 (11 inch)

Opslag RAM WiFi WiFi + 5G 128GB 8GB € 899,- € 1069,- 256GB 8GB € 1009,- € 1179,- 512GB 8GB € 1229,- € 1399,- 1TB 16GB € 1669,- € 1839,- 2TB 16GB € 2109,- € 2279,-

Je vindt de 11-inch iPad Pro behalve bij Apple ook bij winkelketens zoals:

Hieronder zie je de prijzen van winkels die de 11-inch iPad Pro alvast hebben opgenomen in hun voorraadsysteem:

Klik hier voor 11-inch met meer opslag 11-inch 1TB

11-inch 2TB

Prijzen iPad Pro 2021 (12,9 inch)

Opslag RAM WiFi WiFi + 5G 128GB 8GB € 1219,- € 1389,- 256GB 8GB € 1329,- € 1499,- 512GB 8GB € 1549,- € 1719,= 1TB 16GB € 1989,- € 2159,- 2TB 16GB € 2429,- € 2599,-

Bekijk de prijzen bij:

Klik hier voor 12,9-inch met meer opslag 12,9-inch 1TB

12,9-inch 2TB

Je kunt ook nog het model van vorig jaar kopen.

11-inch iPad Pro 2020

12,9-inch iPad Pro 2020

Het vorige model uit 2018 is bij een aantal winkels verkrijgbaar voor een lagere prijs.

Je kunt dus flink goedkoper uit zijn als je niet via Apple koopt, maar via een van de andere bekende winkelketens.

Waarom een iPad Pro?

Is de iPad Pro voor jou de ideale tablet? Er zijn meerdere redenen waarom je wel (of niet) voor een iPad Pro zou kiezen:

Ze zijn vaak krachtiger dan de meeste computers. Dit blijkt uit benchmark-metingen.

Het kan een laptop vervangen. Afhankelijk van de taken die je moet uitvoeren kun je je laptop thuislaten. Voor softwareontwikkelaars is dit wellicht niet haalbaar, maar als je eenvoudig kantoorwerk doet zoals e-mailen en internetten, is het voldoende om een iPad Pro mee te nemen.

Je wilt professionele software gebruiken voor foto- en videobewerking, 3D-design en dergelijke. De iPad Pro is in staat om zware software te draaien, in tegenstelling tot de goedkopere iPads die Apple verkoopt.

Met de Apple Pencil heb je nog meer mogelijkheden. Overigens kun je bij alle andere recente iPads ook een Apple Pencil gebruiken, alleen ben je dan wel aangewezen op het eerdere model, de originele Apple Pencil. De iPad Pro 2018 werkt met de Apple Pencil 2, die wat extra functies heeft zoals makkelijk wisselen tussen pen en gum door tegen de zijkant te tikken.

iPad Pro 2020

De iPad Pro 2020 is Apple’s allernieuwste iPad Pro. Dit model werd in maart 2020 aangekondigd en introduceerde twee belangrijke vernieuwingen: een snellere A12Z-chip en een vernieuwde camera. De camera aan de achterkant heeft nu naast een groothoeklens ook een ultra-groothoeklens voor wijdere foto’s.

Er is ook een LiDAR Scanner toegevoegd. Dit is een sensor die door middel van lichtpuntjes de omgeving scant. Dit wordt gebruikt voor augmented reality-toepassingen. De iPad Pro meet hoe lang het duurt totdat de lasers teruggekaatst worden en kan zo afstanden tot objecten berekenen. Ook introduceerde Apple tegelijkertijd het Magic Keyboard voor de iPad, dat ook geschikt is voor de iPad Pro uit 2018. Daar zit een trackpad op die je kan gebruiken om de iPad te bedienen.

De iPad Pro 2020 werd in maart 2020 aangekondigd en heeft dezelfde prijs als het voorgaande model. Ook het verdere design is ongewijzigd gebleven. Lees alles over de iPad Pro 2020 in ons uitgebreide artikel.

iPad Pro 2018

De iPad Pro 2018 is Apple’s derde generatie iPad Pro en introduceerde een geheel nieuw ontwerp. Het design lijkt op dat van een iPhone met met hoekige randen. De schermranden zijn een stuk dunner en de thuisknop is verdwenen. In plaats daarvan maak je gebruik van Face ID.

De iPad Pro 2018 werd aangekondigd tijdens het najaarsevent van 2018 en ligt sinds oktober van dat jaar in de winkel. Net als bij de iPhone XR heeft de iPad Pro 2018 een Liquid Retina-display, een LCD-scherm dat tot de randen loopt.

De iPad Pro 2018 heeft een extra krachtige A12X-processor en heeft een nieuwe magnetische aansluiting, bedoeld voor de vernieuwde Apple Pencil 2. De Smart Connector is verplaatst naar de achterkant.

Lees alles over de iPad Pro 2018 in ons uitgebreide artikel.

iPad Pro 2017

De tweede generatie – ook bekend als iPad Pro 2017 – werd aangekondigd in juni tijdens de WWDC 2017, gelijktijdig met iOS 11. Deze modellen waren verkrijgbaar in twee formaten: 10,5-inch en 12,9-inch. Sinds oktober 2018 is alleen het 10,5-inch model nog beschikbaar. Ze draaien op een A10X processor en bieden ondersteuning voor HDR10 en Dolby Vision. Ook hebben ze een hogere verversingsgraad van het scherm (120Hz) zodat het beeld rustiger is om te bekijken. Het True Tone-scherm is 50 procent helderder dan eerdere modellen. Lees er alles over in ons overzicht iPad Pro 2017.

Prijs en verkrijgbaarheid iPad Pro

Wil je een iPad Pro kopen? Dan kun je bij Apple en bij alle bekende elektronicawinkels terecht voor het 2020-model. Dit zijn de officiële adviesprijzen bij Apple:

Het gaat hier om de exemplaren zonder 4G-functie die momenteel met een opslagcapaciteit van 128GB tot 1TB verkrijgbaar zijn. Hoe meer opslag hoe hoger de prijs. Als je 4G-ondersteuning wilt hebben betaal je daarvoor ook een toeslag. Of je een iPad Pro met 4G nodig hebt is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden en gebruik. Je zou ervoor kunnen kiezen om de persoonlijke hotspot-functie van je iPhone te gebruiken om de dataverbinding te delen met meerdere apparaten, zonder dat je een apart simkaartje nodig hebt.

Daarnaast kun je bij sommige winkels nog exemplaren uit 2018 of 2017 aantreffen, die vaak wat goedkoper zijn geworden. Voor een 11-inch iPad Pro uit 2018 moet je rekenen op een prijs rond de 800 euro voor het instapmodel met 64GB opslag.

Eerdere iPad Pro kopen

Wil je een iPad Pro kopen, dan heb je misschien niet altijd het nieuwste model nodig. Je zou ook kunnen kiezen voor een exemplaar van een jaar eerder. Het mooie is namelijk dat Apple jarenlang updates uitbrengt en dat de chips in de Pro’s zo krachtig zijn dat je eigenlijk nooit te maken krijgt met haperingen. Bekijk alle eigenschappen in onze iPad vergelijking. Weet je al wat je wilt? Dan kun je hier de iPad kopen.

Deze iPad Pro’s zijn eerder verschenen:

iPad Pro releasedatum

De eerste iPad Pro verscheen in oktober 2015. Opeenvolgende versies werden telkens op een ander moment in het jaar uitgebracht. De iPad Pro 2017 verscheen in juni 2017 en het 2018 model verscheen in oktober. De releasedatum van de nieuwste modellen is eind mei 2021.

iPad Pro aankondiging

De allereerste 12,9-inch iPad Pro (2015) werd aangekondigd tijdens een najaarsevent. Twee maanden later kwam deze oversized iPad op de markt. In maart 2016 volgde een kleinere uitvoering met een scherm van 9,7-inch. Deze professionele tablets werden vrij goed ontvangen. Wel was er verschil in technische specs tussen beide modellen. De kleinere uitvoering liep iets voorop, met bijvoorbeeld verbeterde kleurweergave.

Vanaf de iPad Pro 2017 heeft Apple dit rechtgetrokken en sindsdien zijn de specs van de grote en kleine iPad Pro hetzelfde. De enige verschillen tussen deze iPads liggen op het vlak van schermgrootte.

De iPad Pro 2017 werd aangekondigd tijdens de WWDC 2017 en verschenen in de zomer van dat jaar. De iPad Pro 2018 werd aangekondigd tijdens het najaarsevent van 2018 en verscheen in oktober van dat jaar in de winkel. Het 2020-model werd onthuld via een persbericht in maart 2020 en was vrijwel direct verkrijgbaar.

Bij de iPad Pro 2021 organiseerde Apple wel een online event, maar we moesten tot eind mei 2021 wachten totdat dit model in de winkel verscheen.

iPad Pro accessoires

Alle iPad Pro’s zijn geschikt zijn voor de Apple Pencil, een tekenpen voor creatieve toepassingen. Maar je moet wel even goed opletten, want alleen de 2018-modellen en nieuwer werken met de nieuwste Apple Pencil 2, die te herkennen is aan de matte afwerking en de afgeplatte zijkant.

Alle eerdere iPad Pro’s zijn geschikt voor de originele Apple Pencil, die je kunt herkennen aan de glimmend witte buitenkant en een zilverkleurige ring.

Alle iPad Pro’s beschikken ook over een Smart Connector aan de zijkant of achterkant. Daarmee kun je accessoires aansluiten zoals het Smart Keyboard van Apple en toetsenbordhoezen van Logitech. Er zijn echter maar weinig accessoires voor de Smart Connector verkrijgbaar.

Het Magic Keyboard voor de iPad past op de modellen uit 2020 en 2018 en is een stuk geavanceerder dan het Smart Keyboard. Dit nieuwe toetsenbord maakt gebruik van een schaarmechanisme en de toesten hebben verlichting, net als de toetsenborden van de MacBooks. Het is dan ook een volwaardig toetsenbord. Daarnaast zit er een ingebouwde trackpad in waarmee je de iPad Pro kan bedienen.

iPad Pro video

Hieronder zie je de promotievideo’s die Apple voor de iPad Pro’s van 2018 heeft gemaakt:





Zoek je een nieuwe iPad, kijk dan eens naar de verschillende iPad modellen of bekijk alle eigenschappen in onze iPad vergelijking. Weet je al wat je wilt? Dan kun je hier de iPad kopen.