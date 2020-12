AirPods Max: alles over Apple’s luxe hoofdtelefoon

AirPods Max: Apple’s eigen hoofdtelefoon

Er gingen al geruime tijd geruchten dat Apple zou werken aan een eigen hoofdtelefoon. Sinds 2016 zijn de witte AirPods erg populair en in 2019 kwamen daar de AirPods Pro bij. Maar een hoofdtelefoon met grote oorschelpen voor de echte audioliefhebber ontbrak nog in het assortiment, totdat Apple in december 2020 dan eindelijk de AirPods Max aankondigde, de luxe hoofdtelefoon.

Interessante details over de AirPods Max

Hier zijn enkele details die je niet in het persbericht van de AirPods Max kon lezen:

De oorkussens zijn magnetisch en verwisselbaar .

. Losse oorkussens koop je voor €79 in de Apple Store. De vervangende oorkussens zijn beschikbaar in zilver, zwart, groen, hemelsblauw en rood. Deze kleuren zijn gelijk aan die van de hoofdtelefoon, behalve zwart (standaard bij spacegrijs) en rood (standaard bij roze).

zijn beschikbaar in zilver, zwart, groen, hemelsblauw en rood. Deze kleuren zijn gelijk aan die van de hoofdtelefoon, behalve zwart (standaard bij spacegrijs) en rood (standaard bij roze). Je krijgt geen stroomadapter meegeleverd, alleen een laadkabel. Uiteraard kun je ook je bestaande iPhone-laadkabels en -adapters gebruiken. Of je koopt de 20 Watt USB-C-adapter van 25 euro.

meegeleverd, alleen een laadkabel. Uiteraard kun je ook je bestaande iPhone-laadkabels en -adapters gebruiken. Of je koopt de 20 Watt USB-C-adapter van 25 euro. Aansluiten op je stereo kan, maar je krijgt geen kabel met 3,5mm aansluiting meegeleverd.

meegeleverd. Je kunt de AirPods Max snelladen: na 5 minuten laden kun je weer 1,5 uur luisteren.

AirPods Max werken met Bluetooth 5.0 . Je kunt ze ook koppelen met andere apparaten, die niet door Apple worden gemaakt. Maar je mist dan wel het gemak van koppelen.

. Je kunt ze ook koppelen met andere apparaten, die niet door Apple worden gemaakt. Maar je mist dan wel het gemak van koppelen. AirPods Max komt op 15 december uit en vereist iOS 14.3 . Dat is een bewijs dat deze update voor 15 december beschikbaar komt. Mogelijk is dit op 14 december, omdat dan Fitness+ van start gaat.

. Dat is een bewijs dat deze update voor 15 december beschikbaar komt. Mogelijk is dit op 14 december, omdat dan Fitness+ van start gaat. Je kunt ook AppleCare+ afsluiten voor de AirPods Max. Dit kost een paar tientjes en lijkt een goede investering als je bedenkt dat de hoofdtelefoon zelf €629 kost.

voor de AirPods Max. Dit kost een paar tientjes en lijkt een goede investering als je bedenkt dat de hoofdtelefoon zelf €629 kost. Je kunt gratis graveren toevoegen. Dit verschijnt op een onopvallende plek op de rand.

toevoegen. Dit verschijnt op een onopvallende plek op de rand. De buitenkant van de oorschelp was een perfecte plek geweest voor branding, maar Apple heeft gekozen voor een volkomen gladde buitenkant zonder Apple-logo.

AirPods Max in het kort: dit zijn de functies

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de AirPods Max:

Eigen hoofdtelefoon van Apple, valt binnen de AirPods-lijn

Twee magnetische verwisselbare oorschelpen, verbonden met een hoofdband

Afmetingen en gewicht: 168,6mm x 187,3mm x 83,4mm

Gewicht: 384,8 gram (Smart Case weegt 134,5 gram)

Actieve ruisonderdrukking met transparantiemodus

Spatial Audio (ruimtelijke audio)

High-fidelity audio en Adaptive EQ

Slimme functies vergelijkbaar met AirPods, zoals automatisch wisselen, Hé Siri en meer

Werkt met H1-chip voor automatisch koppelen met al je apparaten

Verkrijgbaar in 5 kleuren, waaronder spacegrijs

Wordt geleverd met Smart Case

Release op 15 december 2020

Oorschelpen zijn los verkrijgbaar voor €79 per set

Prijs: €629 in Nederland en België

Releasedatum AirPods Max

De AirPods Max hoofdtelefoon is vanaf 15 december verkrijgbaar in Nederland, België en talloze andere landen. Momenteel vind je de koptelefoon alleen in de Apple Store, maar we verwachten dat deze op termijn ook bij andere winkels te koop zal zijn.

Prijs AirPods Max

De AirPods Max is het hoogste kwaliteit audioproduct dat Apple in het assortiment heeft. Er hangt dan ook een behoorlijk prijskaartje aan: in Europese landen gaat Apple er €629 voor vragen.

Je kunt kiezen uit vijf kleuren, die vrijwel overeen komen met de kleuren van de iPad Air 2020:

Spacegrijs

Zilver

Hemelsblauw

Groen

Roze

In de verpakking vind je het volgende:

AirPods Max

Smart Case

Lightning-naar-USB‑C-kabel

Er wordt dus geen stroomadapter meegeleverd en je zult moeten zorgen voor een USB-C-adapter of een MacBook met USB-C-poort.

AirPods Max: over-ear koptelefoon voor de ultieme muziekervaring

De koptelefoon heeft een nieuw draadloos over-air design voor high-fidelity audio. Het akoestische design is speciaal door Apple ontworpen en werkt met geavanceerde software voor ‘computational audio’. Binnenin is gebreide netstof aanwezig, waarbij in de oorschelpen respectievelijk de letters L en R zijn ingebreid.

De constructie verspreidt het gewicht over je hoofd, zodat er minder druk ontstaat. Het zou op verschillende hoofdvormen en -formaten prettig moeten zitten. De stalen hoofdband geeft stevigheid en flexibiliteit, terwijl de hoofdtelefoon op z’n plek blijft zitten.

Apple spreekt ook over een ‘revolutionair’ mechanisme voor de oorschelpen, waardoor ze de druk goed verdelen. ook kunnen ze onafhankelijk van elkaar draaien, zodat het goed aansluit op jouw hoofd. Ze zijn magnetisch en verwisselbaar. Binnenin zijn ze voorzien van memory foam, om goed op je gezicht aan te sluiten. Daardoor krijg je een meer immersive ervaring.

Binnenin zit een H1-chip, met 10 audio-cores, die 9 miljard bewerkingen per seconde kunnen uitvoeren en met computational audio ervoor zorgen dat alles klinkt zoals het bedoeld is. Deze sturen ook de Adaptive EQ, Active Noise Cancellation, Transparency mode en spatial audio aan.

AirPods Max batterijduur

Apple belooft de volgende gebruiksduur:

20 uur luisteren naar muziek met actieve ruisonderdrukking of Transparance Mode.

Of 20 uur film kijken met spatial audio.

Of 20 uur bellen.

Na 5 minuten opladen kun je weer 1,5 uur luisteren, net als met de normale AirPods.

Je krijgt bij de AirPods Max een zachte Smart Case. Zodra je de koptelefoon in het tasje doet schakelt deze over naar een energiezuinige modus, waardoor de batterij wordt gespaard. De kleur van het tasje sluit aan op die van de AirPods Max. Eventueel kun je de koptelefoon laten voorzien van een persoonlijke graveertekst.

AirPods Max bedienen

Bedienen doe je niet met aanraking, zoals eerder werd gedacht, maar met twee knoppen die doen denken aan de Apple Watch. De Digital Crown is bedoeld voor volumeregeling en voor het pauzeren, skippen van nummers en Siri. Er is ook een zijknop aanwezig voor ruisonderdrukking en de Transparantiemodus.

Bediening met Digital Crown

Draai om het volume aan te passen

Druk één keer om af te spelen, te pauzeren of een telefoontje te beantwoorden

Druk twee keer om naar het volgende nummer te gaan

Druk drie keer om naar het vorige nummer te gaan

Houd ingedrukt voor Siri

Knop voor ruisonderdrukking

Druk om te switchen tussen actieve ruisonderdrukking en de Transparantie-modus

Audiokwaliteit van de AirPods Max

Apple brengt onder het dochtermerk Beats al diverse hoofdtelefoons op de markt en de AirPods Max komen daar nu als extra product naast te staan. Maar er is wel een verschil: de hoge prijs maakt duidelijk dat dit toch weer een klasse hoger ligt dan de Beats-hoofdtelefoons, die je veelal voor €200-€300 kunt aanschaffen.

De AirPods Max zijn voorzien van 40mm dynamische drivers voor een rijke en diepe bass, de juiste midtonen en een helder geluid in de hogere frequenties, zodat je elke noot hoort. Een unieke magneetmotor met dubbele neodymium-ring zorgt ervoor dat de vervorming van het geluid minder dan 1 procent is over het hele hoorbare spectrum. Zelfs als je het volume maximaal zet.

Spacial Audio geeft je de indruk dat het geluid helemaal rondom je is, ook als je je hoofd beweegt. Dit werkt met content die in surround sound 5.1, 7.1 en Dolby Atmos wordt aangeboden. De gyroscoop en de accelerometer in de oorschelpen zorgt ervoor dat de muziek de bewegingen van je hoofd volgt.

Net als bij de normale AirPods kun je automatisch wisselen tussen iPhone, iPad en Mac. Ook kun je muziek afspelen op de Mac en vervolgens een telefoontje aannemen op de iPhone. Je hebt iOS 14.3, macOS 11.1, watchOS 7.2 of tvOS 14.3 nodig om alle functies te kunnen gebruiken.

AirPods Max specificaties

Dit zijn de belangrijkste specs:

Audio­technologie

Dynamische speakerdriver van Apple

Actieve ruisonderdrukking

Transparantie-modus

Adaptieve EQ

Ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking

Sensoren

Optische sensor (beide oorschelpen)

Positiesensor (beide oorschelpen)

Case-herkenningssensor (beide oorschelpen)

Versnellings­meter (beide oorschelpen)

Gyroscoop (linkeroorschelp)

Microfoons

Negen microfoons in totaal:

Acht microfoons voor actieve ruisonderdrukking

Drie microfoons om je stem te registreren (twee microfoons gedeeld met de actieve ruisonderdrukking en één extra microfoon)

Chip

Apple H1-koptelefoonchip (beide oorschelpen)

Vind je Apple’s hoofdtelefoon te duur? Dan kun je ook de AirPods kopen, zoals de AirPods Pro met ruisonderdrukking. In ons artikel vind je een overzicht van prijzen en aanbiedingen. Bekijk ook onze round-up van hippe draadloze hoofdtelefoons voor je iPhone en iPad.