De 2020-editie van WWDC gaat de geschiedenis in als de drukst bezochte WWDC ooit: iedereen had gratis toegang en 23 miljoen ontwikkelaars konden wereldwijd meekijken. Er was geen loterij en je hoefde niet uren in de rij te staan voor populaire sessies. Het was tevens de slechtst bezochte WWDC ooit: geen enkele ontwikkelaar reisde af naar San Jose en Cupertino en het was niet mogelijk om informeel rond te hangen met andere ontwikkelaars. Hoe hebben Nederlandse ontwikkelaars dit ervaren? En wat vonden ze de beste aankondigingen, waar jij als Apple-gebruiker dit najaar écht iets van gaat merken?

We vroegen het aan 9 ontwikkelaars. In willekeurige volgorde zijn dit:

Ivo Jansch (@ijansch) van Egeniq en maker van onder andere de Nederlandse corona-app

Jordi Bruin (@jordibruin), maker van de onlangs verschenen Soosee-app

Dennis Vermeulen (@dennissimeau), Apple Certified Support Professional (ACSP), iOS-ontwikkelaar en afgestudeerd aan de Apple Developer Academy

Nick Vernij (@nickvernij): engineer en ontwikkelaar bij Cooper.app, werkte voorheen aan WeTransfer, Adelee, Walter en Sketch

Wouter van den Broek (@wbroek), ontwikkelaar van de iCulture-app, freelance ontwikkelaar en Technical Lead bij Synappz Medical Apps

Reinder de Vries (@reinder42), iOS-ontwikkelaar, leert mensen programmeren via learnappmaking.com

Tjeerd in 't Veen (@tjeerdintveen), auteur van het boek 'Swift in Depth', freelance iOS-ontwikkelaar en werkzaam bij ING

Boy van Amstel (@boyvanamstel), onafhankelijk appmaker bij DangerCove, maker van de Timeless-app en Denied ("skips terrible music")

Marga Keuvelaar (@whakkee), ontwikkelaar van macOS-apps en eigenaar van tweemansbedrijf Obvious Matter

WWDC, had iedereen wel tijd om te kijken?

Uit de reacties van de ontwikkelaars die we vragen hebben gesteld, bleek dat lang niet iedereen tijd had om WWDC uitgebreid te volgen. Terwijl we op de iCulture-redactie altijd denken dat ontwikkelaars net als wij met de neus tegen het tv-scherm zitten geplakt, waren er ook mensen die gewoon moesten werken. Marga: “Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik nog maar weinig sessies heb gezien, beetje achterlijk druk geweest met werk.”

Anderen lieten zich er niet van weerhouden om toch te kijken. Ivo: “Ik heb WWDC dit jaar met een half oog gevolgd; ik heb een project dat veel van mijn tijd opslokt. Iets met een Corona app :)”

De beste features: van App Clips gaan we nog veel horen

Er waren heel wat aankondigingen, maar een aantal sprongen er voor de ontwikkelaars toch wel duidelijk uit. App Clips was één ervan. Daarmee kun je een appfragment op je iPhone laden, zonder dat je de hele app hoeft te downloaden. Het is voor ontwikkelaars relatief te maken, bleek uit een van de sessies. De grote vraag is: gaan mensen ze ook echt gebruiken? Ivo, Nick en Wouter willen er ieder geval snel mee aan de slag.



Ivo Jansch (@ijansch)

App Clips lijken me nuttig, al moeten we gaan zien in hoeverre dit echt een succes wordt. Vaak heeft Apple goede ideeën, maar als de users het niet gaan gebruiken, dan wordt het toch niet geadopteerd. Denk aan Force Touch, dat inmiddels weer uit de devices is verdwenen. Gezien de gelijkenis met Android ‘instant apps’, denk ik wel dat het goed is dat we nu op beide platformen een vergelijkbare feature hebben. Dat is meestal wel goed voor bredere adoptie.





Nick Vernij (@nickvernij)

We hopen met App Clips nieuwe users content in de (Cooper, red.) app te laten zien, zonder dat ze daarvoor de app hoeven te downloaden. We zijn een sociale app, en zonder al teveel in te gaan op wat we doen, is het doorsturen van content een belangrijk aspect. Een webpage is niet altijd de meest elegante oplossing, dus wellicht kunnen App Clips die ervaring verbeteren.





Wouter van den Broek (@wbroek)

Nieuwe features waarmee ik snel aan de slag zou willen gaan zijn natuurlijk App Clips. Hierbij denk ik aan een functie of taak die je snel zou kunnen uitvoeren met een clip die wordt opgeroepen op locatie of na scannen (QR) of detectie (NFC).



Toch wil niet iedereen meteen met nieuwe features aan de slag, zoals Tjeerd.



Tjeerd in ‘t Veen (@tjeerdintveen)

Ik ben er zelf niet zo gevoelig voor om gelijk aan nieuwe features te werken, niet zo sexy, snap ik :). Stabiliteit vind ik belangrijker. En dat vind ik wel erg fijn aan de iOS en iPadOS betas, dat ze zo stabiel zijn, zeker vergeleken met vorig jaar.



Hoge verwachtingen van widgets

De nieuwe widgets werden ook een paar keer genoemd door de ontwikkelaars. Het wordt in iOS 14 mogelijk om widgets ook op het beginscherm van je iPhone te zetten. Ze hebben een nieuw uiterlijk gekregen en zijn in meerdere formaten te gebruiken. Het maken van zo’n widget vergt wel iets meer moeite dan het maken van een App Clip, maar de impact kan groter zijn. Als een gebruiker jouw widget op het beginscherm zet, is jouw app meermaals per dag in beeld.



Ivo Jansch (@ijansch)

Ik denk dat de nieuwe widgets op het homescreen voor veel van onze apps iets zouden kunnen betekenen. Het betekent ook dat widgets eindelijk wat bruikbaarder worden. nu hebben we ook al widgets, maar ze zitten dusdanig verstopt dat een deel van de users ze uberhaupt nooit gebruikt.





Boy van Amstel (@boyvanamstel)

Voor zover ik kan zien blijven widgets functioneel wat beperkt, maar ze geven me wel een extra manier om m’n apps in iOS terug te laten komen. Samen met App Clips ben ik benieuwd naar wat voor toepassingen er ontstaan.



Dingen die Apple niet noemde, maar wel veelbelovend zijn

Toch zijn er ook verrassende vernieuwingen die weinig aandacht kregen op het podium en in de sessies, maar die voor ontwikkelaars wel erg handig kunnen uitpakken:



Nick Vernij (@nickvernij)

Bij Cooper zijn we het meest enthousiast over een feature die eigenlijk niet genoemd is in de keynote, het openstellen van default apps voor Mail op iOS. We haken veel in op mail APIs, maar helaas kan de experience voor mensen die Apple Mail niet meer geïnstalleerd hebben in iOS 13 vele malen beter. Juist terwijl veel superusers third party mail apps als Spark en Superhuman gebruiken.





Jordi Bruin (@jordibruin)

Mijn app Soosee is volledig gebouwd met SwiftUI en daar liep ik het afgelopen jaar nog net iets te vaak tegen de kinderziektes aan. Dankzij de verbeteringen in iOS 14 kan ik veel lelijke hacks in mijn code weggooien en vervangen door simpelere alternatieven. En omdat Soosee gebruikt maakt van de tekstherkenning en AR-toepassingen uit de Vision API ben ik ook erg blij met de verbeteringen op dat vlak!



Daarmee is ook meteen SwiftUI genoemd. Voor de doorsnee gebruiker die de keynote heeft gekeken viel het misschien nauwelijks op, dat er ook op het gebied van SwiftUI heel wat verbeteringen aankomen. Voor sommige ontwikkelaars was het duidelijk hét hoogtepunt van het hele event!

‘SwiftUI is de toekomst’

De ontwikkelaars hebben dankzij de ontwikkelingen in Swift UI nu echt het idee dat het bouwen van crossplatform-apps makkelijker wordt.



Reinder de Vries (@reinder42)

De beste aankondiging? SwiftUI, hands down. Ik was al enthousiast na de introductie van SwiftUI in 2019 en dit jaar wordt SwiftUI nog beter. Apple brengt met SwiftUI de verschillende platforms (macOS, iOS, watchOS, etc.) dichter bij elkaar en geeft developers de mogelijkheid om cross-platform apps te bouwen met één codebase. Apple Silicon is interessant voor de lange termijn, maar vernieuwingen zoals SwiftUI is waar het om draait bij WWDC. Tools voor developers, om makkelijker betere apps te bouwen.





Dennis Vermeulen (@dennismisseau)

Apple maakt het steeds makkelijker om cross platform apps te maken, en ze hebben SwiftUI dit jaar weer naar een hoger plan getild. De widgets in iOS 14 kunnen ook alleen nog maar in SwiftUI gebouwd worden, dus het geeft wel duidelijk aan dat Apple hier vol op wil inzetten.



Dennis heeft ook al een idee wat hij wil maken: een cross-platform app voor ontwikkelaars voor het beheren van Git (voor versiebeheer). Maar hij wil ook met dingen aan de slag waar gebruikers meteen iets van zien: “De nieuwe widgets voegen meteen een mooie extra kans toe om gebruikers op alle platformen snel te voorzien van de laatste informatie.”

De verbeteringen in SwiftUI hebben Wouter in ieder geval ervan overtuigd om er ook mee bezig te gaan: “SwiftUI heeft hele grote stappen gemaakt en denk zeker dat ik dit komend jaar ga gebruiken.”

En ook Marga is om: “Ik wil sowieso voor een side project met SwiftUI aan de gang.”

Apple’s overstap naar ARM: vloek of zegen?

Apple kondigde tijdens WWDC de overstap naar Apple Silicon aan, in eigen huis gemaakte processoren die een flinke vooruitgang in performance en energiebeheer beloven. Niet alle ontwikkelaars zien het zitten. Zo vreest Marga dat ze het nog drukker gaat krijgen.



Marga Keuvelaar (@whakkee)

Alle UI-changes op de Mac gaan voor mij wel een flinke bak werk veroorzaken, plus het testen op die nieuwe processor. Ik vermoed dat dat nog wel aardig wat rendering gevolgen kan hebben.



Andere ontwikkelaar hebben juist heel veel zin in de vernieuwingen die eraan zitten te komen, al moeten we wel oppassen dat de Mac App Store straks niet wordt overspoeld door half-functionerende iPhone-apps, vindt Boy.



Boy van Amstel (@boyvanamstel)

De switch naar Apple Silicon natuurlijk mateloos interessant. Ik heb geen DTK besteld, maar ben erg benieuwd naar de performance. Als Mac app ontwikkelaar ben ik wat sceptisch over de stortvloed aan iOS apps die straks automatisch beschikbaar is. Ik richt me voornamelijk op apps voor macOS, dus de nieuwe design language van macOS 11 Big Sur en Catalyst hebben vooral mijn aandacht getrokken. Samen met de missende puzzelstukjes die aan SwiftUI zijn toegevoegd is het nu écht goed mogelijk om multi-platform apps te maken. Ik word daar erg enthousiast van.



De WWDC-keynote: ‘Mooie productie’

Deze keer geen zaal voor klappende mensen, maar een gelikte Hollywood-achtige productie. De Nederlandse ontwikkelaars konden er wel mee leven. Het online format bleek ook onverwachte voordelen te hebben. Zo bleef er minder informatie binnenskamers.

Boy vond het positief dat WWDC op deze manier voor iedereen gelijk. “Je hoeft niet een duur ticket te kopen om alles mee te maken.” Normaal moet je worden ingeloot en betaal je $1599 voor een ticket, plus reis- en verblijfkosten. Voor kleine ontwikkelaars is dat financieel vaak niet haalbaar. Bovendien bleef er dit jaar minder informatie binnenskamers.



Dennis Vermeulen (@dennismisseau)

We wisten natuurlijk dat Apple een compleet andere stijl dit jaar zou hebben door de omstandigheden, maar naar mijn mening hebben ze er een mooie invulling aan gegeven. De keynote op zichzelf was natuurlijk een mooie productie met alle drone shots en kijkjes in de verschillende ruimtes van Apple Park. Je zag soms wel dat ze nogal duidelijk de autocue op aan het lezen waren, maar los daarvan was het een duidelijk geheel en kreeg alles de juiste hoeveelheid aandacht. Iets wat ik wel jammer vond, was dat er geen interactie plaats vond met een publiek. In voorgaande jaren maakt bijvoorbeeld Craig Federighi graag een grapje waarop het publiek dan reageerde, wat voor wat extra dynamiek zorgde.





Nick Vernij (@nickvernij)

Ik ben persoonlijk positief verrast door de nieuwe vorm van WWDC. Er is duidelijk veel meer moeite gestopt in de online experience, vergeleken met voorgaande jaren. De documentatie lijkt dit jaar vele malen completer, en de Developer-app heeft een hele fijne update gekregen met features zoals Copy Code. Daarnaast was het gebrek aan applaus na iedere paar zinnen even wennen in de videos, maar ik mis het zeker niet 😉





Wouter van den Broek (@wbroek)

Wat ik ook als zeer positief ervoer was dat iedereen online alles deelde: kleine details die opgemerkt werden, code-probeersels met de beta software, meningen over de nieuwe functies, etc. Omdat iedereen het online volgde was dit ook meteen waar alles naar buiten kwam. In andere jaren werd dit op WWDC tussen mensen onderling gedeeld en veel minder online.



WWDC-sessies: toegankelijker en beknopter

De keynote is voor de meeste ontwikkelaars leuk om te kijken, maar niet het meest belangrijk. De echt interessante details worden verteld in de vele workshops en sessies die daarna kwamen. Voorheen hanteerde Apple hiervoor een vaste lengte, maar omdat het nu losse filmpjes werd het ook mogelijk om kortere sessies van bijvoorbeeld 7 of 15 minuten te maken. Dit jaar waren er zelfs code along-sessies. Dat bleek wel te bevallen.



Reinder de Vries (@reinder42)

WWDC video’s zijn na de conferentie altijd online te bekijken, dus wat maakt 2020 voor verschil? Apps bouwen is voor iedereen. Met developers van over de hele wereld tegelijkertijd kijken naar dezelfde workshops geeft een gevoel van saamhorigheid en gelijkheid. Het is wellicht toeval, maar juist nu is dat belangrijk. Een negatieve kant van de ‘simulcast’, vind ik, is dat iedereen in sync moet zijn. Waarom heeft Apple niet Netflix-style het hele seizoen van WWDC online gezet? Ook waren de workshops soms net iets te gelikt, nét teveel van autocue gelezen en daardoor soms onpersoonlijk. Ik heb liever dat men eerlijk is en er een dikke vette beta-sticker opplakt. Want dat is het, een beta.





Boy van Amstel (@boyvanamstel)

Ik heb zeker wat sessies gekeken en de aankondigingen gevolgd. De nieuwe stijl is mij erg goed bevallen. De presentaties waren duidelijker en beknopter. Ik vond ze een stuk makkelijker te volgen. Bovendien hoefden ze niet 40 minuten te duren en voelt het daardoor een stuk efficiënter.



Toch vroegen sommige ontwikkelaars zich af wat er nieuw is. De WWDC-video’s stonden toch altijd al online? Reinder noemde dat eerder ook al even.



Wouter van den Broek (@wbroek)

Helaas ben ik nog niet zelf op de WWDC geweest; dat staat nog steeds op mijn bucket list voor de toekomst. Voor mij was de WWDC nieuwe stijl niet heel nieuw, want sinds enkele jaren worden de video’s van de sessies zoals ‘State of the Union’ al live uitgezonden en zijn ze binnen een dag terug te zien. Dit jaar kwamen de sessies wel sneller, direct allemaal van dezelfde dag.





Dennis Vermeulen (@dennismisseau)

De sessies, die op de developer pagina’s te vinden zijn van Apple, vind ik wel erg fijn qua opzet. De demo’s zijn erg duidelijk en ze hebben code-alongs waarmee je tegelijkertijd met een ontwikkelaar van Apple bijvoorbeeld een widget bouwt.



Minpunten van WWDC nieuwe stijl

Bij een online event is de gezelligheid ver te zoeken. Ontwikkelaars vonden dit dan ook het grootste nadeel. Wouter: “Niks is leuker dan nieuwe mensen leren kennen en verhalen vertellen.” Boy: “De mogelijkheid om te netwerken is weg. Apple heeft voor WWDC de developer forums een upgrade gegeven, maar dat is amper een alternatief.”

Ivo was al meermaals op WWDC en hoopt dat WWDC oude stijl terugkeert:



Ivo Jansch (@ijansch)

Ik ben een keer of 5 naar WWDC geweest, dus ik kan goed vergelijken. Het is toch anders. Het mist nu een bepaalde vibe. WWDC is altijd veel meer dan de sessies. Het is een happening. Het is een plek waar je de mensen ontmoet die het Apple-platform daadwerkelijk bouwen. Waar je met honderden nerds om 5 uur ‘s ochtends in dezelfde rij staat om maar een goed plekje te bemachtigen. Het is een moment dat we als Nederlandse app developers even geen concurrenten zijn, maar als Nederlanders onder elkaar ook de kroegen onveilig maken. Die aspecten die mis je dit jaar. De keynote voelde wat minder ‘spannend’ omdat ‘ie meer geproduceerd overkwam. Hoewel ik het voor dit jaar zeer goed vindt dat ze toch een manier hebben gevonden om het te laten doorgaan, hoop ik dat we de ‘oude’ WWDC weer terugkrijgen.



1-op-1 Labs: prima, maar timing kon beter

De online labs waren dit jaar nieuw. Wouter: “Helaas was ik niet ingeloot hiervoor, maar van anderen hoorde ik wel veel goede feedback. Ik vond het zeer positief dat iedereen zich kon inschrijven, terwijl je normaal hiervoor aanwezig moet zijn.” Boy: “Ook ik heb erg positieve verhalen gehoord over de Labs-sessies.”

Jordi deed wel aan de 1-op-1 Labs mee en was erover te spreken.



Jordi Bruin (@jordibruin)

Ik heb de mazzel gehad dat ik naar 6 verschillende Labs kon gaan waar ik 1-op-1 kon praten met de mensen bij Apple die de APIs bouwen waar ik dagelijks mee werk. Doordat je van tevoren je vraag moest insturen waren ze erg goed voorbereid, waardoor je veel efficienter te werk kon gaan. Ik ging ook beter voorbereid de Labs in dan in het echt, omdat ik nu rustig de tijd had om overdag sample code te maken om stapsgewijs door te nemen. Het grote nadeel was dat de nieuwe sessies elke avond om 19:00 online kwamen en dat ik zelfs midden om de nacht om 2 uur mijn wekker moest zetten voor een Lab. Het zou fijn zijn als de sessies om middernacht Amerikaanse tijd beschikbaar komen, zodat je ook overdag kunt voorbereiden.



Kortom: er zijn nadelen, maar de ontwikkelaars zijn over het algemeen positief over WWDC 2020

Tjeerd vat de WWDC van dit jaar wat ons betreft het best samen: