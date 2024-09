Functies Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 krijgt meerdere nieuwe functies, waarbij het detecteren van slaapapneu de belangrijkste nieuwe functie is. Als je de Apple Watch Series 10 tijdens je slaap draagt, kan de Apple Watch een patroon herkennen en dankzij de nieuwe sensoren je waarschuwen als je last blijkt te hebben van slaapapneu. Bij slaapapneu stopt je ademhaling plots tijdens je slaap of is de ademhaling ernstig verzwakt. Dit heeft als gevolg dat onder andere je nachtrust minder goed. Dankzij de detectie van de Apple Watch kan deze je waarschuwen voor slaapapneu, zodat je daarna de juiste maatregelen kan nemen.

De Apple Watch Series 10 heeft betere speakers, waardoor je zelfs muziek en podcasts via de speakers kan luisteren als je geen AirPods of andere hoofdtelefoon bij je hebt. Het is voor het eerst dat je zonder accessoires via de speakers volledige muziek kan luisteren.

Ook gaat het opladen een stuk sneller, zodat je sneller weer de nieuwe functies kan gebruiken als hij bijna leeg is. In 30 minuten is de Apple Watch Series 10 al tot 80% opgeladen, wat ideaal is voor slaaptracking.

Prijs en beschikbaarheid Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 is vanaf nu te pre-orderen en is beschikbaar vanaf 20 september 2024. In aluminium is het 42mm-model te koop vanaf €449,-, terwijl het grotere 46mm model €479,- kost. Wil je met Cellular-verbinding, dan ben je €120,- extra kwijt. Kies je de titanium versie, dan ben respectievelijk €799,- (42mm) of €849,- (46mm) kwijt. Daar zit meteen al Cellular bij.