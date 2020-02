Apple zou zoals elk jaar plannen hebben om in het begin van het najaar de iPhone 12 line-up uit te brengen, maar nu is de precieze timing toch onzeker. Mogelijk gooit het coronavirus toch roet in het eten.

Ieder jaar presenteert Apple in september de nieuwste iPhones en dit jaar staat de iPhone 12 line-up op het programma. Het leek er lange tijd op dat het coronavirus geen impact zou hebben op de productie van de najaarsmodellen, omdat de massaproductie pas in de zomer van start gaat. Toch meldt Reuters nu dat het nog helemaal niet zeker is of de 2020 iPhones op tijd uitgebracht kunnen worden. Dat heeft alles te maken met het coronavirus en een reisverbod. Het is nog speculatie, maar het is volgens bronnen een realistisch scenario.



‘Releasetiming iPhone 12 nog onzeker’

Voordat de daadwerkelijke massaproductie van start gaat, reizen Apple’s engineers regelmatig naar China en de Foxconn-fabrieken, waar de iPhones geproduceerd worden. Die reizen staan meestal gepland aan het begin van het jaar, zodat alles ruim van tevoren besproken kan worden. Vanwege een reisverbod in bepaalde regio’s door het coronavirus, kunnen sommige bezoeken mogelijk niet doorgaan. En dat zou volgens Reuters weer invloed kunnen hebben op de algehele planning.

Een deel van de Foxconn-fabrieken zijn nog steeds gesloten, waardoor de productie van prototypes in het geding komt. Toch houden bronnen nog een slag om de arm. Als Apple’s engineers wel aanwezig zijn bij de Foxconn-engineers, wordt er vermoedelijk genoeg progressie gemaakt. Als ze nog in quarantaine zitten, is dat wel slecht nieuws.

Het is onduidelijk of alles nog volgens schema loopt en of Apple genoeg tijd heeft om de nieuwste modellen volgens de oorspronkelijke planning uit te brengen. September is nog ver weg, maar als de corona-uitbraak nog lang aanhoudt of zich nog verder verspreidt, kan dat wel degelijk gevolgen hebben. In maart en april bespreken Apple-engineers de verdere plannen, waarna de productie in juni van start zou moeten gaan. Allerlei kleine factoren kunnen invloed hebben op de planning.

Apple gaf onlangs een omzetwaarschuwing vanwege het coronavirus, voornamelijk omdat er in China minder verkocht werd. Ook wereldwijd kan er wat minder voorraad zijn. Wel zou Apple nog steeds plannen hebben om komende maand de iPhone SE 2 uit te brengen. Deze modellen zouden al geproduceerd zijn, hoewel de voorraad ook hier beperkt kan zijn.