Alles over de iPhone 12 Pro Max

In 2020 heeft Apple weer diverse nieuwe iPhones gepland. Naast de iPhone 12, iPhone 12 Max en de iPhone 12 Pro komt er ook een model met extra groot scherm, die we op deze pagina bespreken: de iPhone 12 Max. De iPhone 2020 line-up wordt dus gevarieerder dan ooit. Wat weten we nu al van de iPhone 12 Pro Max? We praten je bij met alle details die nu al bekend zijn.

iPhone 12 Pro Max in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPhone 12 Pro Max:

Opvolger van de iPhone 11 Pro Max uit 2019

Nog groter formaat: 6,7-inch OLED (voorheen 6,5-inch)

Glazen achterkant en roestvrij stalen behuizing

Design is wat hoekiger en grijpt terug op iPhone 4

Drie cameralenzen aan de achterkant

LiDAR Scanner voor beter 3D en diepte bepalen

Verwachte aankondiging in september 2020

Verwachte release in oktober 2020 vanwege door coronacrisis

Verwachte vanafprijs rond de €1250

iPhone 12 Pro Max datum en release

Elk jaar in september presenteert Apple de nieuwste iPhones. Dit jaar zijn er wat meer onzekerheden over de releasedatum vanwege de coronacrisis, maar we verwachten ondanks alles dat de aankondiging van de iPhone 12 Pro Max toch weer in september zal plaatsvinden. Wel heeft Apple bevestigd dat de datum en beschikbaarheid van de iPhone 12 een paar weken later is dan normaal. Mogelijk verschijnt hij dus in de loop van oktober.

Een mogelijke aankondiging verwachten we in de week van 7 of 14 september. Het model zal dan tegelijk aangekondigd worden met de iPhone 12, iPhone 12 Max en iPhone 12 Pro.

Dit is de mogelijke releasedatum voor de iPhone 12 Pro Max:

iPhone 12 Pro Max aankondiging: 8 september 2020 (verwacht)

Pre-order: medio/eind september 2020 (verwacht)

Beschikbaarheid: oktober 2020 (verwacht)

Zoals gezegd kan dit nog gaan verschuiven.

iPhone 12 Pro Max prijs: wat gaat het kosten?

De iPhone 12 Pro Max is de opvolger van de iPhone 11 Pro Max, dus we verwachten dat de vanafprijs van het instapmodel rond de 1250 euro ligt. De geruchten gaan over een model met een iets groter 6,7-inch scherm dan zijn voorganger, dus de prijs kan mogelijk ietsje hoger uitvallen.

Dit zijn dan de verwachte prijzen:

Vind je dat te duur en wil je nu al een nieuwe iPhone kopen? Check dan ons artikel met iPhone-aanbiedingen. De iPhone 11 Pro Max is bijvoorbeeld een goede keuze als je nu iets nieuws nodig hebt.

iPhone 12 Pro Max functies en verwachtingen

De belangrijkste verbeteringen voor de iPhone 12 Pro Max zitten in de camera, de toevoeging van 5G en het design. De A14 Bionic-chip brengt weer de nodige verbeteringen in de prestaties. De specs zullen waarschijnlijk gelijk zijn aan de iPhone 12 Pro, die we in een apart artikel bespreken. Uiteraard heeft deze nieuwe grote iPhone wel een groter scherm en een andere batterijcapaciteit.

Dit zijn onze verwachtingen voor de iPhone 12 Pro Max, op basis van de inmiddels gelekte info:

Scherm van iPhone 12 Pro Max: groter dan groot

Apple zou in 2020 willen kiezen voor een nog groter scherm van 6,7-inch OLED-display, terwijl voorheen de Max-modellen beschikten over 6,5-inch. Vind je dit te groot, dan kun je kiezen uit twee goedkopere modellen van 6,1-inch en een model van 5,4-inch. Of het toestel zelf door het iets grotere scherm ook groter wordt, is nog niet duidelijk. Het zou zomaar kunnen dat Apple iets dunnere schermranden mogelijk maakt, waardoor het toestel zelf dus niet echt groter is.

Het display krijgt mogelijk voor het eerst ProMotion. Deze techniek zorgt voor een hogere verversingsgraad en kennen we al van de iPad Pro. ProMotion vereist wel meer stroom, dus of het Apple lukt om het daadwerkelijk te verwerken zonder dat de iPhone korter mee gaat, is nog de vraag. Aan de voorkant vinden we mogelijk ook een kleinere notch, al zijn de geruchten hierover tegenstrijdig.

Batterij van iPhone 12 Pro Max: langste accuduur

De grootste iPhone 12 Pro Max krijgt van alle toestellen de langste accuduur. Dat is ook niet verwonderlijk, aangezien het grootste toestel ook de meeste plek heeft voor de grootste accu. Maar of de batterijduur echt langer wordt dan bij de huidige modellen, is nog de vraag. Er zijn geruchten dat de iPhone 12-serie, dus ook de Pro Max, een lagere batterijcapaciteit krijgt. Het zou gaan om ruim 3.600mAh, ten opzichte van 3.969mAh bij de huidige iPhone 11 Pro Max. Momenteel kan de iPhone 11 Pro Max tot 80 uur audio afspelen. We denken dat de opvolger dit minstens kan evenaren.

Design van iPhone 12 Pro Max: hoekiger

We verwachten dat de iPhone 12 Pro (Max) een ander design krijgt, dat meer gebaseerd is op de vroegere iPhone 4. De randen zijn opnieuw van roestvrij staal, maar de achterkant is van glas zodat het toestel geschikt is voor draadloos opladen. Het betekent dat Apple afscheid neemt van de rondingen die in 2014 voor het eerst werden ingevoerd.

We denken dat Apple wederom kiest voor drie kleuren: spacegrijs, zilver en een derde kleur: mogelijk groen of blauw. Er zijn geruchten dat Apple dit jaar gaat kiezen voor marineblauw.

Er zijn al zogenaamde CAD-tekeningen opgedoken van de iPhone 12 Pro Max, maar die stammen uit januari en zijn daardoor mogelijk niet meer accuraat. Het is wel zo goed als duidelijk dat het design een kruising wordt tussen de iPhone 4, iPhone 5 en de recente iPad Pro. De concepten in dit artikel laten zien hoe het design er mogelijk uit gaat zien.

Camera met LiDAR Scanner

Wat de camera betreft komt er dit jaar iets nieuws bij: de Pro-modellen zullen worden voorzien van een LiDAR Scanner, die Apple al eerder toevoegde aan de iPad Pro 2020. Hiermee kun je beter diepte in kaart brengen, wat nieuwe mogelijkheden brengt op het gebied van augmented reality en beeldherkenning.

Deze LiDAR Scanner zal alleen op de twee duurdere modellen (Pro en Pro Max) aanwezig zijn. We verwachten in ieder geval verbeterde AR-functies, maar mogelijk zorgt de scanner ook voor verbeteringen in de portretmodus en nachtmodus. Ook krijgt dit model waarschijnlijk een verbeterde autofocus, zodat de camera sneller scherpstelt.

Over de camera’s gesproken: Apple kiest weer voor drie cameralenzen, met een groothoek-, ultra-groothoek- en telelens. Andere verbeteringen aan de lenzen zijn naar verwachting een verbeterde optische zoom. In ons artikel over de iPhone 12 camera lees je wat we zoal verwachten op dit gebied.

Prestaties iPhone 12 Pro Max

Ieder jaar maakt Apple de processor in de iPhone modellen weer net iets beter en sneller. Dit jaar is Apple alweer toe aan de A14 Bionic-chip, die Apple mogelijk nog sneller en energiezuiniger kan maken. Dat is gunstig voor de batterijduur. De verbeteringen in de prestaties zijn mogelijk niet meer zo groot meer als voorheen, omdat de iPhones de laatste jaren al supersnel geworden zijn. Verbeteringen in de Neural Engine (voor geavanceerde camerafuncties) en de U1-chip liggen meer in de lijn der verwachting.

Wel krijgt de nieuwe grote iPhone vermoedelijk meer werkgeheugen. Volgens bronnen gaat het om 6GB RAM, dat vooral van pas komt bij de camerafuncties.

5G in de iPhone 12 Pro Max

Apple gaat in 2020 voor het eerst toestellen met 5G uitbrengen. Providers in Nederland zijn inmiddels begonnen met de uitrol van hun 5G-netwerken. Het biedt hogere snelheden en nog enkele andere voordelen, al kan het wel even duren voordat de uitrol klaar is. Het is nog afwachten op welke frequenties Apple 5G gaat ondersteunen en welke technieken ze gaan gebruiken. Mogelijk gaat het in eerste instantie om een beperkt aantal frequenties, waardoor je op sommige plekken weer zult terugvallen op 4G.

Apple kan kiezen uit twee technieken, die allebei hun voor- en nadelen hebben. sub-6GHz heeft een groter bereik, maar mmWave heeft een veel hogere maximale snelheid. Per land verschilt de gebruikte techniek, dus het is niet ondenkbaar dat Apple per land een ander model uitbrengt. Lees in onze uitleg meer over de eerste 5G iPhones.

Meegeleverde accessoires

Apple zou stoppen met het meeleveren van een usb-oplader en de bedrade EarPods-oordopjes. Deze blijven bij veel iPhone-eigenaren in de doos achter, omdat er al veel opladers en oordopjes in omloop zijn. Het is beter voor het milieu om deze niet standaard bij iedereen mee te leveren, al is het onwaarschijnlijk dat de prijs hierdoor daalt. Wel krijg je er nog gewoon een Lightning-naar-usb-c-kabel bij, net als bij de iPhone 11 Pro Max. Toch is daarin iets nieuws: Apple zou een nieuwe gevlochten kabel in de doos stoppen, die een stuk steviger is dan Apple’s huidige kabels.

Verdere verbeteringen

Er zijn nog wel meer geruchten over mogelijke nieuwe functies in de iPhone 12 Pro Max, zoals deze:

De toestellen krijgen ondersteuning voor de nieuwste Wi-Fi-standaard 802.11ay, waardoor AirDrop nog sneller kan verlopen.

De behuizing zou langer en dunner worden dan de iPhone 11.

De A14-processor krijgt een zodanige snelheidsboost dat hij krachtiger wordt als een MacBook Pro.

Mogelijk alsnog de optie om je AirPods draadloos op te laden via de achterkant van de iPhone. Vorig jaar gingen hier al veel geruchten over, maar Apple zou dit op het laatste moment geschrapt hebben. Of het dit jaar wel in de iPhone zit is nog de vraag, maar het is zeker niet ondenkbaar.

