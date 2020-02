Er komt eindelijk weer eens een grote bank in België bij die Apple Pay gaat ondersteunen. Het is KBC Bank die aankondigt Apple Pay aan te gaan bieden.

Waar in Nederland de drie groten banken nu al een aantal maanden Apple Pay bieden, gaat dat in België een stuk langzamer. Sinds november 2018 is Apple Pay in België beschikbaar, maar wat betreft de traditionele banken alleen nog bij BNP Paribas Fortis en de dochterbanken Hello Bank! en Fintro. Verder kun je als Belgische iPhone-gebruiker nog kiezen tussen enkele internationale fintech partijen, zoals Monese, N26, Curve en Revolut. Met KBC komt er eindelijk weer een nieuwe bank bij.



KBC Bank binnenkort met Apple Pay

Het nieuws werd aangekondigd door KBC zelf. De bank krijgt al jaren vragen van gebruikers, maar kon deze altijd ontkennend beantwoorden. Vandaag is daar dus verandering in gekomen. De bank laat weten dat ze ‘in de loop van het jaar’ Apple Pay aan gaan bieden. Binnenkort belooft de bank meer informatie te geven.

In de loop van dit jaar willen we onze klanten Apple Pay aanbieden. Binnenkort geven we graag meer informatie. pic.twitter.com/isRuKl1FFi — KBC Bank&Verzekering (@KBC_BE) February 24, 2020

Meer informatie is er op dit moment nog niet beschikbaar. De bank biedt zowel gewone Maestro betaalpassen als Mastercard-creditcards. Of beide kaarten via Apple Pay beschikbaar zullen zijn, is dus nog even afwachten. Bij BNP Paribas Fortis is dat wel al sinds het begin het geval, dus er is goede hoop dat KBC voor dezelfde aanpak kiest.

Het is nu nog afwachten of ook de andere Belgische banken aan gaan haken. Grote afwezigen zijn onder andere ING België en Belfius. In ons interview met ING over Apple Pay liet Roel Popping wel weten dat het in de lijn der verwachting ligt dat ING België het op den duur ook gaat ondersteunen, maar wanneer is nog de vraag.

