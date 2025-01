Net als ieder jaar gaat Apple ook in het najaar van 2025 vier nieuwe iPhones uitbrengen. Maar de blikvanger van dit jaar is mogelijk een geheel nieuw model: de iPhone 17 Air. Apple gebruikt de Air-naam al bij de MacBook en iPad en zou nu ook zijn intrede maken in de iPhone 2025 line-up. Daarmee is dit misschien wel het meest opmerkelijke nieuwe model uit de line-up en de afgelopen maanden zijn er al wat geruchten over de iPhone 17 Air opgedoken. Op deze pagina hebben we alle informatie die nu al bekend is voor je samengevat.

iPhone 17 Air in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachte eigenschappen van de iPhone 17 Air in het kort:

Compleet nieuw model, ter vervanging van de Plus-modellen

Mogelijke namen: iPhone 17 Air of iPhone 17 Slim

Naar verwachting de dunste iPhone ooit

Aluminium behuizing

Enkele 48-megapixelcamera aan de achterkant

24-megapixelcamera aan de voorkant

6,6-inch OLED-display

ProMotion met 120Hz beeldverversing

A19-chip met betere prestaties

8GB RAM voor Apple Intelligence

Verwachte aankondiging en release in september 2025

iPhone 17-serie: dit zijn de modellen

De iPhone 17 Air is een van de vijf nieuwe iPhone 2025-modellen. Dit zijn alle nieuwe iPhones die we dit jaar verwachten:

Lees meer over de volledige iPhone 2025 line-up op onze aparte pagina.

Bekijk ook iPhone 2025 line-up: dit is de (verwachte) line-up van huidige en nieuwe iPhones Welke iPhones vind je in 2025 in de line-up? Welke nieuwe modellen komen eraan en welke blijven nog in het assortiment (en tot hoe lang)? In dit artikel lees je alles over de iPhone 2025 line-up.

iPhone 17 Air functies: dit maakt het model bijzonder

Omdat de iPhone 17 Air de enige échte nieuwe iPhone van dit jaar wordt (en dus geen opvolger van een al langer bestaand model), is dit misschien wel het meest interessante model van de iPhone 2025 line-up. Dit nieuwe iPhone-model biedt een aantal opmerkelijke kenmerken ten opzichte van bijvoorbeeld de gewone iPhone 17, als we de geruchten mogen geloven.

Design: dunste iPhone ooit

Het belangrijkste aspect van de nieuwe iPhone 17 Air is volgens geruchten het platte design. Apple maakte met de iPad Pro 2024 al indruk doordat het het dunste Apple-apparaat ooit is, met een behuizing van slechts 5,1 millimeter dik. Die afmeting zou Apple met dit ultradunne iPhone 17-model willen gaan benaderen. Volgens bronnen wordt de iPhone 17 Air slechts 5,5 millimeter dik en dat is ruim 2 millimeter dunner dan de huidige iPhone 16. Daardoor is de verwachting dat deze nieuwe iPhone ook veel lichter wordt. De dunste iPhone staat nu nog op naam van de iPhone 6, met 6,9 millimeter. Maar de iPhone 17 Air gaat daar dus ruimschoots overheen.

Al sinds juni vorig jaar was er een gerucht dat Apple aan extreem dunne apparaten werkt. We zien dit de laatste tijd ook al vaker: naast de eerdergenoemde iPad Pro 2024, is ook de Apple Watch Series 10 de dunste Apple Watch ooit. Er was een tijd dat Apple haar producten zo dun mogelijk wilde maken (met de Air-naam als gevolg), maar de afgelopen jaren is daar een beetje vanaf gezien. Nu lijkt deze trend dus weer terug te keren, met de iPhone 17 Air als hoogtepunt.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple werkt aan extreem dunne producten’ Apple zou plannen hebben om de iPhone, Apple Watch en MacBook Pro opnieuw te ontwerpen. Daarbij zullen ze aanzienlijk dunner worden.

Scherm: middenformaat van 6,6-inch

Het scherm van de iPhone 17 Air zou een beetje tussen dat van de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro Max in komen te zitten. Volgens bronnen gaat het om een 6,6-inch display. Dat is een stukje kleiner dan de 6,9-inch van de Pro Max, maar groter dan de 6,3-inch van de iPhone 17 Pro. Het scherm benadert qua formaat de 6,7-inch iPhone Plus-modellen, het toestel dat door de iPhone 17 Air vervangen wordt.

Verder verwachten we de gebruikelijke specs, vergelijkbaar met de gewone iPhone 17. Dat betekent dus een OLED-scherm mét ondersteuning voor 120Hz ProMotion. Of er ook always-on in komt is nog niet duidelijk. We verwachten wel dat er een Dynamic Island in komt met ondersteuning voor Face ID.

Camera: enkele camera aan de achterkant

Een van de compromissen voor het dunne design, vinden we in de camera. Volgens bronnen krijgt de iPhone 17 Air slechts één camera aan de achterkant. Dat zal een 48-megapixel groothoekcamera zijn, waarmee je dankzij de resolutie ook 2x foto’s kan maken. Maar de 0,5x-optie lijkt door het ontbreken van een tweede lens te verdwijnen. Aan de voorkant vinden we vermoedelijk een 24-megapixelcamera.

Overige specs: nieuwere A19-chip, meer eigen Apple-chips

De iPhone 17 Air krijgt vermoedelijk een nieuwe A19-chip, net als de gewone iPhone 17. Maar wat daarin verbeterd is, is nog de vraag. We verwachten in ieder geval wat krachtigere prestaties (mogelijk voor nieuwe AI-functies), betere graphics en een hogere energiezuinigheid. Apple heeft de laatste jaren op het gebied van batterijduur flink wat verbeteringen doorgevoerd, onder andere doordat de chips steeds zuiniger worden. Dat zal bij deze nieuwe dunne iPhone vermoedelijk ook wel nodig zijn, aangezien er door het platte ontwerp mogelijk minder ruimte is voor een batterij.

Apple gaat ook meer van haar eigen chips inbouwen in de nieuwe iPhone. Broadcom en Qualcomm maken voor Apple nu nog wifi- en 5G-chips, maar dat gaat veranderen. Apple is al jaren bezig met een eigen 5G- en wifi-modem, waarvan we in ieder geval een deel in een nieuwe iPhone van 2025 zien. De iPhone SE 4 van aankomend voorjaar zou voor het eerst een wifi-chip van Apple krijgen, maar dat geldt mogelijk ook voor de nieuwe iPhone 17 Air. Mede doordat deze vermoedelijk in een wat lager volume geproduceerd gaat worden.

Prijs iPhone 17 Air: wat gaat hij kosten?

Er zijn de afgelopen tijd al wat geruchten geweest over de prijs van de iPhone 17 Air (of iPhone 17 Slim, zoals het toestel ook nog wel eens genoemd wordt). In eerste instantie leek het erop dat dit model Apple’s blikvanger zou worden, met een relatief hoge prijs. Het zou zelfs het Ultra-model van de line-up kunnen worden, maar inmiddels lijkt daar geen sprake meer van te zijn. De prijs van de iPhone 17 Air ligt vermoedelijk op het niveau van de Plus-modellen, dus ergens tussen de gewone iPhone 17 en iPhone 17 Pro in.

Dit zijn de prijzen van de iPhone 17 Air die we verwachten:

Release: wanneer komt de iPhone 17 Air?

De release van de iPhone 17 Air staat gepland voor dit najaar. Zoals gebruikelijk zullen de belangrijkste nieuwe iPhones van dit jaar in september aangekondigd worden. De iPhone 17 Air ligt dus pas vanaf september 2025 in de winkels.

Lees ook onze pagina over de iPhone 2025 line-up voor meer info.

Bekijk ook iPhone 2025 line-up: dit is de (verwachte) line-up van huidige en nieuwe iPhones Welke iPhones vind je in 2025 in de line-up? Welke nieuwe modellen komen eraan en welke blijven nog in het assortiment (en tot hoe lang)? In dit artikel lees je alles over de iPhone 2025 line-up.

Wil je nu een nieuwe iPhone kopen? Dan kun je kiezen uit bijvoorbeeld de iPhone 16 of iPhone 16 Plus, twee modellen die nog het dichtst in de buurt komen van de nieuwe iPhone 17 Air. In onze prijsvergelijkers vind je de beste prijzen van dit moment. Check ook onze iPhone vergelijking voor alle verschillen tussen de huidige modellen.

Prijzen iPhone 16 los toestel

Prijzen iPhone 16 Plus los toestel

Bekijk ook Nieuwe iPhone nodig? Dit zijn de iPhones waaruit je kan kiezen Heb jij een nieuwe iPhone nodig? Of kun je nog wel even vooruit? Ontdek op welke punten jij erop vooruit gaat met een nieuw toestel. We geven ook antwoord op vragen als: wanneer komt er een nieuwe iPhone? En welke nieuwe iPhones zijn er?