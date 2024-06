De opvolger van macOS Sonoma komt eraan. In 2024 kunnen we macOS 15 verwelkomen, een compleet nieuwe update voor je Mac met allerlei nieuwe functies. Alles wat je wilt weten over releasedatum, geschikte Macs en vernieuwingen vind je hier overzichtelijk bij elkaar!

macOS Sequoia in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van macOS 15:

Middelgrote update voor de Mac in 2024

Krijgt als naam macOS Sequoia

Opvolger van macOS 14 (Sonoma)

Aankondiging in juni 2024 tijdens WWDC

Eerste beta verschijnt begin juni 2024

Definitieve release in september 2024

macOS 15 krijgt als naam… macOS Sequoia!

Apple vernoemt macOS-versies altijd naar plaatsen in Californië. Voorgaande keren was het Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura en Sonoma. Die laatste verwijst naar een wijnbouwgebied ten noorden van San Francisco. Er waren meerdere kanshebbers voor de volgende naam, zoals Redwood, Miramar, Skyline, Sequoia en Mammoth. De keuze is gevallen op… Sequoia!

macOS 15 functies

Veel functies die al genoemd zijn bij iOS 18 en iPadOS 18 zul je ook krijgen in macOS Sequoia, zoals nieuwe tapbacks in iMessages en het plannen van een hike in Apple Kaarten. Hieronder bespreken we de apps en functies die echt nieuw zijn. Sommige daarvan maken gebruik van Apple Intelligence, de nieuwe naam voor allerlei AI-functies in apps en diensten.

Bekijk ook Officieel: Dit is Apple Intelligence, Apple's eigen variant van AI Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

iPhone Mirroring

Dit is een soort simulator voor de iPhone op de Mac. Je kunt het scherm van je iPhone meteen bekijken en bedienen vanaf je Mac. Dit is niet alleen handig voor ontwikkelaars, maar ook voor gewone gebruikers. Notificaties van je Mac verschijnen ook gewoon en de audio van de iPhone wordt afgespeeld op de Mac. Je iPhone blijft op dat moment vergrendeld en blijft in standby-modus. Anderen kunnen dus niet zien wat je aan het doen bent.

Automatisch vensters indelen

In macOS worden vensters nu automatisch in een raster geplaatst, zodat je bijvoorbeeld vier stuks in beeld hebt. Ze schieten automatisch op de juiste plaats, zonder dat je eindeloos moet schuiven en resizen.

Presenter modus op de Mac

Er is een preview-modus voor videoconferentiegesprekken, zodat je kunt kijken hoe iets eruit komt te zien voordat je het aan anderen laat zien. Ook wordt de achtergrond automatisch op de juiste plaats gezet.

Aparte Password-app

Apple gaat een aparte wachtwoorden-app uitbrengen. Dit was in geruchten al uitgelekt. Via iCloud Sleutelhanger worden ze automatisch bijgewerkt. Je kunt er netwerkwachtwoorden, verificatiecodes, Passkeys en wachtwoorden van websites mee bewaren. Deze app komt beschikbaar op Windows, Mac, iPhone, iPad en visionOS.

Safari: meer overzicht

De Reader-mode in Safari krijgt nu samenvattingen en een automatische inhoudsopgave. Hierbij wordt uiteraard AI gebruikt, maar Apple heeft dat woord nog niet gebruikt.

Wanneer is de macOS 15 release?

Nu de aankondiging van macOS 15 tijdens WWDC 2024 achter de rug is en de nieuwe naam is onthuld, kunnen we vooruitkijken naar de volgende stappen. In de zomermaanden volgen meerdere beta’s, ook voor publieke betatesters. Vervolgens zijn na de zomer de gewone gebruikers aan zet: zij kunnen naar verwachting vanaf september/oktober 2024 hun Mac updaten naar macOS 15. Daarna verschijnen gedurende het jaar nog meer kleine updates, waarin kleine verbeteringen en nieuwe functies worden toegevoegd.

macOS Sequoia overzicht