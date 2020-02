Dit heeft de 2020 iPad Pro te bieden

Apple brengt doorgaans ieder jaar een nieuwe iPad Pro op de markt. De iPad Pro 2018 verscheen in oktober van dat jaar, dus het is inmiddels wel weer tijd voor een opvolger. En die komt er ook aan, in de vorm van de iPad Pro 2020, zo verklapte Apple CFO Luca Maestri eerder. De iPad Pro 2020 focust net als de andere modellen op de echte professionele gebruiker die veeleisend is wat betreft de specificaties van de iPad.

Dit zijn de verwachtingen van de iPad Pro 2020.

iPad Pro 2020 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPad Pro 2020:

Opvolger van de iPad Pro 2018

In twee formaten: 11- en 12,9-inch

Strak design met ondersteuning voor Apple Pencil 2 en Smart Keyboard Folio

Nieuwe 3D-sensor voor AR

voor AR Werkt met verbeterde Face ID

Snellere A13X-processor met verbeterde camera

iPad Pro 2020 datum en release

Apple brengt in de loop van elk jaar meerdere iPads uit. In het voorjaar is het meestal de beurt aan de goedkopere modellen, terwijl in het najaar de professionele iPad Pro een update krijgt. Toch zal Apple daar deze keer van afwijken. In tegenstelling tot de iPhone volgt Apple minder vaak een vast patroon.

De iPad Pro 2018 werd tijdens een speciaal evenement in oktober onthuld. De verwachte verschijningsdatum voor de iPad Pro 2020 ligt in het voorjaar van 2020. Dat verklapte Apple CFO Luca Maestri tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers. De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo voorspelde in januari 2020 ook dat de iPad Pro 2020 in de eerste helft van het jaar uit komt.

Vermoedelijk wordt dit model tijdens een maart-event aangekondigd. Tijdens dit event verwachten we ook nog de iPhone SE 2 en mogelijk nog wat andere verrassingen.

Bekijk ook Apple hint dat nieuwe iPad Pro in 2020 komt Het is alweer een jaar geleden dat de iPad Pro 2018 verscheen, dus de vraag is nu wanneer de opvolger gepland staat. Het lijkt erop dat we voor dit jaar geen nieuwe iPad Pro meer hoeven te verwachten, zo verklapt Apple’s CFO Luca Maestri.

iPad Pro 2020 prijs

De prijs van de iPad Pro 2020 ligt vermoedelijk op hetzelfde niveau als de huidige modellen. Een nieuwe iPad Pro heeft een vanafprijs van €899, dus wij denken dat ook de nieuwe iPad Pro voor deze prijs in de winkel zal liggen. Hoe meer opties je neemt, zoals meer opslag en ondersteuning voor mobiel internet, hoe duurder de iPad wordt. De prijs kan daardoor oplopen tot bijna €2000.

Apple kondigt bij de iPad Pro tot nu toe altijd nieuwe accessoires aan. Dit omdat de omvang steeds is veranderd bij iedere nieuwe generatie. Gezien de geruchten over een vernieuwde, uitgebreidere cameraset zal Apple waarschijnlijk nieuwe beschermhoezen uitbrengen. Er zal immers ruimte gemaakt moeten worden voor de nieuwe camera’s. Dat zou betekenen dat het Smart Keyboard Folio zoals Apple die in 2018 uitgebracht heeft, niet meer past.

iPad Pro 2020 verwachtingen

De belangrijkste vraag is: welke functies krijgt de iPad Pro 2020? Er zijn een aantal kleine details bekend. Volgens geruchten wil Apple de nieuwe iPad Pro voorzien van een 3D-sensor. Deze zal worden gebruikt voor augmented reality-toepassingen. Apple zou ook twee of drie camera’s aan de achterkant van de iPad Pro willen hebben, in plaats van één camera zoals nu het geval is. Naast deze camera’s komt een klein gaatje voor het 3D-systeem. Met dit systeem kan de iPad Pro driedimensionale afbeeldingen maken van kamers, objecten en mensen.

Ook de TrueDepth-sensor zal een upgrade krijgen, zoals we dit ook in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro hebben gezien.

Bekijk ook Nieuwe 3D-sensor voor AR vanaf 2020 in iPad Pro en iPhones Volgens nieuwe informatie van Bloomberg gaat Apple zich met nieuwe AR-plannen eerst richten op de iPad en iPhone. Daarna volgen pas headsets en brillen. Apple zou werken aan een 'reeks augmented en virtual reality devices' die gebaseerd zijn op een nieuw 3D-sensorsysteem.

Design iPad Pro 2020

Apple heeft in 2018 het design van de iPad Pro aangepast: de afgeronde hoeken zijn vervangen door rechte hoeken, die meer doen denken aan het ontwerp van de iPhone 5. Omdat dit ontwerp pas kortgeleden geïntroduceerd is, denken we dat Apple voorlopig wel even vasthoudt aan dit design. Er volgen misschien minimale aanpassingen. Op het eerste oog ziet de nieuwe iPad Pro er vrijwel hetzelfde uit als het model van 2018. Het zou kunnen dat Apple aan de kleur nog wat aanpassingen doet, bijvoorbeeld zwart in plaats van spacegrijs.

Wel klaagden sommige gebruikers vlak na de release van het huidige model over dat de iPad Pro wel erg makkelijk te buigen was, doordat de behuizing een stuk dunner gemaakt is. Het is goed mogelijk dat Apple de behuizing verder verstevigt, om buigen te voorkomen.

Scherm iPad Pro 2020

De iPad Pro 2020 komt vermoedelijk weer in twee formaten: 11-inch en 12,9-inch. Dat zijn dezelfde schermformaten als van het 2018-model. De Apple-analist Ming-Chi Kuo denkt ook dat Apple aan dit formaat vasthoudt en verder geen grote wijzigingen voor het scherm doorvoert. Apple zal vermoedelijk nog niet overstappen op een OLED-scherm, omdat dit qua kosten nog te hoog ligt. Bovendien is het Liquid Retina-display dat Apple nu gebruikt van prima kwaliteit, zeker in combinatie met technieken zoals True Tone en ProMotion. Deze vinden we dan ook weer terug in het nieuwe model. De schermranden zelf zijn waarschijnlijk net zo dun als bij het huidige model.

Processor iPad Pro opvolger

De processor van de iPad Pro krijgt een flinke upgrade. Het huidige model is voorzien van een snelle A12X-chip, maar die maakt waarschijnlijk plaats voor de A13X-chip. De laatste jaren voert Apple allerlei technieken toe die de chip energiezuiniger en slimmer maken, zoals machine learning dankzij de Neural Engine. Dit merk je vooral bij processen die lokaal op je iPad uitgevoerd worden, zoals geavanceerde bewerkingen in een fotobewerkingsprogramma. Adobe bracht onlangs de volwaardige Photoshop voor de iPad uit en deze zal op de nieuwe iPad Pro goed van pas komen.

Mogelijk optimaliseert Apple het innerlijke design van de iPad Pro, waardoor er meer plek is voor andere componenten, zoals een grotere batterij. De iPad Pro kan nu al gebruikt worden om bijvoorbeeld een iPhone mee op te laden, dus een grotere batterij zou daarbij goed van pas komen.

Camera in iPad Pro 2020

De iPad Pro is bij uitstek een apparaat dat geschikt is voor het bewerken van foto’s. Door zijn grote scherm, krachtige processor en ondersteuning voor de Pencil, kun je heel nauwkeurig foto’s bewerken. Voor het maken van foto’s kun je echter nog steeds beter bij de iPhone zijn. Mogelijk komt daar in 2020 verandering in. Volgens de geruchten zal de iPad Pro 2020 twee of drie camera’s aan de achterkant krijgen, terwijl het huidige model er één heeft. Apple kiest daarbij mogelijk voor dezelfde cameraset als bij de iPhone 11 Pro. Daardoor kan je niet alleen foto’s bewerken, maar ook mooiere foto’s maken op hetzelfde apparaat. Met de binnenste camera kun je nu al portretselfies maken, maar dat is met de extra lens aan de buitenkant dan ook meteen mogelijk voor gewone foto’s.

We hopen ook dat Apple de optische beeldstabilisatie terugbrengt. In 2018 was dit een compromis voor het slanke design, maar we hopen dat Apple een manier gevonden heeft om dit terug te brengen in het 2020-model.

Overige wensen voor iPad Pro-opvolger

De iPhone 11 Pro kreeg heel wat functies die ook op een iPad Pro goed van pas komen. Denk aan de ruimtelijke audio, waardoor films klinken alsof je er middenin zit. In een eerder artikel hebben we al vijf functies van de iPhone 11 Pro op een rij gezet die we ook op de nieuwe iPad Pro willen zien.

Bekijk ook Deze vijf functies willen we zien op de nieuwe iPad Pro 2020 Apple brengt dit jaar naar verwachting de iPad Pro 2020 uit. Wat kan dit model leren van de iPhone 11 (Pro)? In dit artikel zetten we onze wensen op een rij met functies van de iPhone 11 (Pro) die we graag op de iPad Pro 2020 willen zien.

Daarnaast hebben we nog een aantal andere wensen die we graag in de nieuwe iPad Pro zouden zien:

Ondersteuning voor draadloos opladen. Hoewel het misschien onhandig is om je grote iPad op een kleine draadloze lader te leggen, zou het wel handig zijn als je je iPhone draadloos via de iPad kan opladen.

Kleinere camerabult. De nieuwste iPhones hebben een vlakkere camerabult en dat zouden we ook graag op de iPad zien.

Ondersteuning voor 5G. Dit verwachten we pas in 2021, maar komt op den duur wel naar de iPad Pro. In Nederland hebben we er voorlopig ook nog niks aan, omdat de netwerken van de providers er nog niet klaar voor zijn.

Kun je niet wachten op de iPad Pro 2020, dan kun je natuurlijk ook nu al een iPad kopen. In ons overzicht vind je de prijzen en huidige modellen. Met de iPad kun je jaren doen, dus als je nu een nieuwe iPad koopt, weet je zeker dat je er nog heel lang plezier van hebt.