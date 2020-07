Deze iOS 14-functies werken niet op oudere iPhones

Als jouw iPhone geschikt is voor iOS 14, wil het niet zeggen dat je alle functies krijgt. Sommige functies vereisen een nieuwer toestel. In dit artikel hebben we een opsomming gemaakt.

iOS 14-functies die niet naar oudere iPhones komen

Dit najaar komen er talloze nieuwe functies aan. We hebben onze favoriete iOS 14-functies al op een rijtje gezet en ongetwijfeld heb je voor jezelf ook al een ranglijstje gemaakt wat je de beste vernieuwingen vindt. iCulture-lezers stemden in onze poll massaal voor het nieuwe beginscherm en de Appbibliotheek (43%). Ook tikken op de achterkant (12%) en de vernieuwde widgets (12%) vielen in de smaak. Functies die weinig enthousiasme opwekten waren die van iMessage, Appfragmenten, Vertaal-app, privacy en het zelf kiezen van je standaard browser- en mailapp.

Maar je hebt er alleen iets aan als Apple het ook op jouw iPhone mogelijk maakt en daarvoor moet je altijd even in de kleine lettertjes duiken. Wij hebben dat alvast voor je gedaan, zodat je precies ziet welke functies naar jouw toestel komen. Op zich valt het dit jaar wel mee. Je krijgt toegang tot vrijwel alle functies en we zien niet meteen reden om vanwege iOS 14 je huidige toestel aan de kant te gooien. Maar toch is het goed om te weten welke uitzonderingen er zijn.



Natuurlijk heb je al even gekeken of jouw iPhone voor iOS 14 geschikt is. In feite heb je een iPhone 6s of nieuwer nodig, maar als je het zeker wilt weten raadpleeg je ons artikel met de lijst van ondersteunde toestellen. Op de wat oudere modellen zullen sommige functies niet gaan werken en dat bespreken we hieronder.

Bekijk ook Deze iPhones en iPads zijn geschikt voor iOS 14 en iPadOS 14 iOS 14 zal op alle iPhones draaien die ook iOS 13 ondersteunen, maar het aantal ondersteunde iPads neemt af. In dit artikel lees je of jouw iPhone of iPad geschikt is voor iOS 14 of iPadOS 14.

Spatial Audio op AirPods Pro

Niet beschikbaar op: iPhone 6s, iPhone 6s Plus en iPhone SE 2016

Met Spatial Audio krijg je een surround sound-ervaring met de AirPods Pro. Het geluid lijkt dan van alle kanten te komen. De AirPods gebruiken de sensoren in de AirPods om je hoofdbewegingen en houding te meten, zodat je ook bij het draaien van je hoofd nog steeds geluid vanuit de juiste richting hoort komen. Deze functie vereist een iPHone 7 of nieuwer.

#2 Lokaal dicteren

Niet beschikbaar op: iPhone 6s (Plus), iPhone SE 2016, iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X

Het dicteren van teksten is al mogelijk op de iPhone, maar vereist een serververbinding. In iOS 14 is het ook mogelijk om lokaal teksten te dicteren, zodat je privacy beter gewaarborgd blijft. Alles gebeurt offline. Dit vereist wel dat je de benodigde dicteerbestanden downloadt. Het dicteren verbetert in de loop van de tijd, omdat de functie zelflerend is. Als je dicteren gebruikt om te zoeken wordt wel een serververbinding gemaakt.

Het werkt echter alleen op de iPhone XS en nieuwer en in een beperkt aantal talen:

Engels (VS, UK, India, Canada, Australië)

Mandarijn Chinees (China, Hongkong)

Japans

Frans

Duits

Spaans (VS, Spanje, Mexico)

#3 Camerafuncties

Niet beschikbaar op: iPhone 6s (Plus), iPhone SE 2016, iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X

In de Camera-app van iOS 14 krijg je de mogelijkheid om de belichting vast te zetten voor de hele camera-sessie. Ook kunnen de belichting en focus apart van elkaar geregeld worden. Nu is het nog zo, dat je bij het aantikken van een punt op het scherm, zowel de scherpstelling als de belichting aanpast. In iOS 14 kan dat los van elkaar worden geregeld, maar alleen op een iPhone XR en XS (Max) en nieuwer.

Ook komt er in iOS 14 een nieuwe optie om burstfoto’s te maken door de Volume Omhoog-knop in te drukken. Een QuickTake-video maak je door de Volume Omlaag-knop in te drukken. Dit werkt ook alleen op de iPhone XR en XS (Max) en nieuwer.

#4 Locatie-ankers voor ARKit

Niet beschikbaar op: iPhone 6s (Plus), iPhone SE 2016, iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X

In ARKit 4 komen voor het eerst locatie-ankers. Ontwikkelaars van augmented reality-apps kunnen het gebruiken om bijvoorbeeld een virtueel kunstproject in AR neer te zetten op een vaste plek. Je kunt ook bepaalde gebouwen vastzetten, bijvoorbeeld het beroemde Ferry Building in San Francisco. Je hebt er minimaal een iPhone XR of XS (Max) voor nodig. Bovendien werkt het maar in een beperkt aantal steden, voornamelijk in de VS. Grote kans dus, dat je dit voorlopig niet gaat gebruiken.

#5 AR-ervaringen via de frontcamera

Niet beschikbaar op: iPhone 6s (Plus), iPhone SE 2016, iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X

Er komen ook meer AR-ervaringen aan die via de frontcamera van je iPhone werken. Dit werkt echter alleen op toestellen die voorzien zijn van een A12 Bionic-chip, dus ook hier geldt: iPhone XR en XS (Max) of nieuwer.

#6 CarKey voor autosleutels

Niet beschikbaar op: iPhone 6s (Plus), iPhone SE 2016, iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X

Er zitten nogal wat beperkingen aan CarKey, waardoor je het de komende jaren vermoedelijk nog niet gaat gebruiken. CarKey is een nieuwe manier om je autodeur te openen en de motor te starten met je iPhone. Wil je het met de Apple Watch gebruiken, dan heb je minimaal Series 5 nodig. Een wat onzinnige eis volgens ons, want technisch gezien verschillen de Series 4 en 5 niet zoveel. Maar misschien wel de grootste beperking is dat je er een geschikte auto voor nodig hebt. Aanvankelijk werkt het alleen met de 2021-versie van de BMW 5-serie. En dan is er nog de iPhone: dit moet minimaal een iPhone XR of XS (Max) zijn.

#7 App Clips (Appfragmenten) via NFC

Niet beschikbaar op: iPhone 6s (Plus), iPhone SE 2016

NFC handmatig inschakelen op: iPhone 6s (Plus), iPhone SE 2016, iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X

Dit is een niet zo heel heftig aandachtpuntje als je de aanstaande functie App Clips (Appfragmenten) wilt gebruiken. Dit zijn kleine fragmenten van apps, waarmee je snel een handeling kunt uitvoeren bij het betalen voor de parkeermeter, het bestellen van eten of het huren van een fiets. Je kunt dan bepaalde functionaliteit van de app gebruiken, zonder de hele app te downloaden. Het openen van een App Clip met NFC werkt automatisch op de iPhone XS (Max), XR, iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) en iPhone SE 2020.

Op de iPhone 7 t/m iPhone X zul je het scannen met NFC handmatig moeten inschakelen via het Bedieningspaneel.

Op de iPhone 6s (Plus) en iPhone SE 2016 is gebruik van NFC voor App Clips helemaal niet mogelijk en ben je aangewezen op het scannen van een QR-code via de camera. Appclips via de camera openen komt beschikbaar in een update later dit jaar, vermoedelijk iOS 14.1.

Dit werkt niet op oudere iPads

Ook op de iPad geldt dat sommige functies voor iPadOS 14 niet op alle modellen beschikbaar komen, ook al kun je er iPadOS 14 op installeren. Dit geldt onder andere voor:

RealityKit: verbeterde object occlusion . Dit houdt in dat met behulp van de LiDAR Scanner en verbeterde herkenning van randen de objecten realistischer zijn. Werkt uiteraard alleen op iPad Pro’s uit 2020 met LiDAR Scanner.

. Dit houdt in dat met behulp van de LiDAR Scanner en verbeterde herkenning van randen de objecten realistischer zijn. Werkt uiteraard alleen op iPad Pro’s uit 2020 met LiDAR Scanner. Locatie-ankers in ARKit : werkt op 12,9-inch iPad Pro 2e generatie en nieuwer, 11-inch iPad Pro, 10,5-inch iPad Pro, 3e generatie iPad Air, 5e generatie iPad Air en alleen in bepaalde steden.

: werkt op 12,9-inch iPad Pro 2e generatie en nieuwer, 11-inch iPad Pro, 10,5-inch iPad Pro, 3e generatie iPad Air, 5e generatie iPad Air en alleen in bepaalde steden. Spatial audio voor AirPods Pro : werkt met 12,9-inch iPad Pro 3e generatie of nieuwer, 11-inch iPad Pro, 3e generatie iPad Air, 6e generatie iPad en nieuwer, 5e generatie iPad mini.

: werkt met 12,9-inch iPad Pro 3e generatie of nieuwer, 11-inch iPad Pro, 3e generatie iPad Air, 6e generatie iPad en nieuwer, 5e generatie iPad mini. Lokaal dicteren: werkt op 12,9-inch iPad Pro 2e generatie en nieuwer, 11-inch iPad Pro, 10,5-inch iPad Pro, 3e generatie iPad Air, 5e generatie iPad Air en alleen voor bepaalde talen, zoals hierboven aangegeven bij punt #2.

Wil je weten of jouw iPad geschikt is voor iPadOS 14? Bekijk dan even ons lijstje! In het algemeen geldt dat alle iPad Pro’s, de 2e generatie iPad Air en nieuwer, de 5e generatie standaard iPad en nieuwer en de 4e generatie iPad mini en nieuwer de update krijgen. Er vallen dus geen toestellen af ten opzichte van iOS 13. Maar als je het zeker wil weten check je het!

We hebben een apart overzicht van functies die niet naar iPadOS 14 komen, zoals widgets die je overal op het beginscherm moet neerzetten.