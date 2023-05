iOS 17 wordt de opvolger van iOS 16 en wordt in de tweede helft van 2023 verwacht. Apple zal de eerste functies onthullen tijdens WWDC 2023 en daarna volgen betaversies waarmee ontwikkelaars alvast aan de slag kunnen. Op deze pagina lees je alles wat we al weten van iOS 17 en de mogelijke vernieuwingen die erin zitten, zoals een vernieuwd Bedieningspaneel en verbeterde apps.

iOS 17 in het kort

Grote jaarlijkse update voor de iPhone

Verwacht in najaar 2023

Aankondiging op 5 juni 2023 tijdens WWDC 2023

Beta’s tijdens de zomermaanden van 2023 (ook publieke beta’s)

Belangrijkste verbeteringen: vernieuwd Bedieningspaneel, verbeterde Wallet-app, toegangsschermen delen en verder personaliseren

Aankondiging iOS 17 en tijdlijn

We verwachten dat iOS 17 wordt aangekondigd op 5 juni 2023 tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC. Dit is een zekerheid waar we wel vanuit kunnen gaan, aangezien elke nieuwe iOS-versie de afgelopen jaren op WWDC is onthuld. Op dezelfde datum kunnen we de aankondiging van iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 en macOS 14 verwachten.

Kijken we naar iOS-versies in voorgaande jaren, dan kunnen we er vanuit gaan dat er meteen na de aankondiging een betaversie van iOS 17 beschikbaar komt voor ontwikkelaars. Daarmee kunnen ze alvast testen of hun apps goed werken onder iOS 17. De beta is ook bedoeld voor het opsporen van bugs en andere fouten. Een paar weken later verschijnt de publieke beta, bedoeld voor gewone gebruikers die alvast willen testen. Iedereen kan hieraan meedoen. De eerste publieke beta verwachten we in juli.

Releasedatum iOS 17

Wanneer komt iOS 17 uit? De officiële versie van iOS 17 verwachten we in de loop van september 2023, gelijktijdig met de nieuwe iPhones. Voor 2023 staat de iPhone 15-serie op de planning.

Voor meer over de gehele planning, lees je ons artikel over de iOS 17 releasedatum.

Bekijk ook Wanneer komt iOS 17? Alles wat we nu al weten over de releasedatum en planning Nog maar een paar weken en we weten eindelijk meer over iOS 17, de grote update die Apple dit jaar voor de iPhone gaat uitbrengen. Je wil misschien graag weten wanneer iOS 17 nou precies komt? Daar geven we in dit artikel antwoord op.

Geschikte toestellen voor iOS 17

Apple staat erom bekend om nog lang ondersteuning te bieden voor devices. Mogelijk vallen er bij iOS 17 wel weer modellen af. We verwachten dat deze iPhones in ieder geval een update krijgen:

Dit zou betekenen dat de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X afvallen bij iOS 17, maar dit is nog niet officieel. Een van de redenen waarom dit plausibel zou kunnen zijn, is dat veel geavanceerde functies bij iOS 16 waren beperkt tot toestellen met een Bionic-chip, oftewel de iPhone XS en nieuwer. Er zijn ook bronnen die zeggen dat er dit jaar helemaal geen modellen afvallen. Lees daarover meer in ons artikel met iOS 17-toestellen.

Bekijk ook 'Deze modellen krijgen de update naar iOS 17 en iPadOS 17' Benieuwd welke toestellen je nodig hebt om iOS 17 en iPadOS 17 te kunnen installeren? In dit artikel zetten we op een rijtje welke iPhones en iPads de updates mogelijk krijgen en welke vermoedelijk gaan afvallen.

De update is gratis te installeren op alle geschikte toestellen. Voor de toestellen die geen grote iOS-update meer krijgen, zijn er vaak nog wel beveiligingsupdates.

iOS 17 functies: geruchten over verbeteringen

Er zijn al een paar geruchten over mogelijke functies in iOS 17 en daarnaast valt er genoeg te wensen qua verbeteringen waar Apple aan zou kunnen werken. Er zijn geruchten dat Apple minder energie steekt in nieuwe functies voor iOS 17, omdat xrOS (het besturingssysteem voor de Reality Pro-bril) alle prioriteit krijgt. Na de relatief grote updates iOS 14 (2020) en iOS 16 (2022) is het toch al de verwachting dat dit een wat rustiger jaar wordt.

Vernieuwd Bedieningspaneel

Het Bedieningspaneel werd tien jaar geleden ingevoerd als snelkoppeling naar enkele systeeminstelllingen, zoals de helderheid, volume, wifi, Bluetooth, AirPlay en audio-bediening. In de loop der jaren is dit verder uitgebreid met knoppen voor je HomeKit-accessoires, zaklamp, energiebesparingsmodus, timer, Shazam en nog veel meer. Het Bedieningspaneel biedt inmiddels een hele reeks aan snelkoppelingen naar standaardapps, maar volgens geruchten gaat dit in iOS 17 op de schop. Hoe het nieuwe Bedieningspaneel in iOS 17 eruit gaat zien, is nog niet bekend. Maar Apple zou bijvoorbeeld het design kunnen aanpassen en gebruikers meer vrijheid kunnen geven om alles zelf in te delen.

Bekijk ook Gerucht: 'iOS 17 brengt grote veranderingen voor het Bedieningspaneel' Het Bedieningspaneel, ook wel Control Center genoemd, krijgt in iOS 17 mogelijk een geheel nieuw ontwerp met nieuwe functies. Dat zegt een anonieme bron, die eerder vroegtijdig juiste informatie wist te delen over nieuwe iPhones. Maar wat gaat er allemaal veranderen?

Verbeterde Wallet-app

In elke grote iOS-update neemt Apple enkele van haar standaardapps onder handen en deze keer zou onder andere de Wallet-app aan de beurt zijn. De app krijgt mogelijk een nieuwe indeling, waarin duidelijker onderscheid gemaakt wordt tussen betaalkaarten en andere klantenkaarten en pasjes. De app heeft de afgelopen jaren allerlei nieuwe functies gekregen, maar de indeling is al die tijd nog hetzelfde gebleven. Dat moet dus beter kunnen en eerder hebben wij al eens onze wensen voor de Wallet-app op een rij gezet.

Meer verbeteringen voor toegangsscherm

In iOS 16 kreeg het toegangsscherm een flinke make-over. Met widgets en vele manieren om hem te personaliseren, kun je meerdere verschillende toegangsschermen maken en deze zelfs aan een Focus koppelen. Het lijkt daarmee qua opzet meer op Apple Watch-wijzerplaten. In iOS 17 zou Apple nog meer wijzigingen door willen voeren. Zo zou je ook de lettergrootte van de klok op het toegangsscherm aan kunnen passen en komt er een knop om een aangemaakt toegangsscherm te delen met vrienden. Dat laatste kennen we ook al van de Apple Watch.

Sideloading: alternatieve app stores in Europa

Een grote wijziging die gepland zou staan, is het toestaan van sideloading. Dat wil zeggen dat je ook buiten Apple’s eigen App Store apps kan downloaden en op je iPhone kan zetten. Apple zou genoodzaakt zijn om deze wijziging in Europa in te voeren, door de nieuwe Digital Markets Act-regelgeving. Waarschijnlijk zal dit niet als grote nieuwe verbetering gepresenteerd worden, want het zou alleen gelden in Europa.

Bekijk ook 'Apple gaat met iOS 17 app stores van derden en sideloading toestaan' Eerder gingen er al geruchten dat het in de EU-landen mogelijk wordt om apps te installeren buiten de App Store om. Apple wil daarmee voldoen aan de Digital Markets Act van de EU. In iOS 17 zou het echt zover zijn.

Er zijn nog meer details van iOS 17 gelekt, onder andere over een nieuwe zoekfunctie, een vernieuwd scherm van Apple Kaarten voor je toegangsscherm en meer. We nemen ze kort met je door:

Verbeterde zoekfunctie, al zijn details onbekend

Verbeterde apps: Gezondheid, Camera, Zoek mijn, Apple Music

Mappen hernoemen in Appbibliotheek

Helderheid van zaklamp kan vrij worden aangepast

Korter Siri-commando: Apple zou de zin ‘Hé Siri’ willen verkorten tot ‘Siri’. Dit maakt het makkelijker om meerdere opdrachten achter elkaar te zeggen.

iMessage-aanpassingen voor AR: Apple zou werken aan een functies voor augmented reality en chatrooms, vermoedelijk bedoeld voor de aanstaande mixed reality-bril.

Dynamic Island: Deze functie debuteerde bij de iPhone 14 Pro en nu het succesvol is ontvangen is het tijd voor de volgende stap in de vorm van een paar nieuwe functies.

Always-on scherm verbeteringen: Het always-on scherm van de iPhone 14 Pro zou nieuwe mogelijkheden krijgen.

Interactieve widgets: Er was al een concept voor interactieve widgets in iOS 15, maar met de komst van iOS 17 kunnen we ze misschien eindelijk krijgen. Je kunt dan bijvoorbeeld een taak afvinken in een todo-widget of een nummer starten met een muziekwidget.

Meermaals dezelfde app: Het zou handig zijn om twee of meer versies van dezelfde app te kunnen gebruiken, zodat je in elke app verschillende accounts kan gebruiken of aan verschillende taken kunt werken.

Verbeterde notificaties: Meldingen op het toegangsscherm kunnen veel beter, waarbij Apple eens naar Android zou moeten kijken.

Tijdens de WWDC 2023 zullen we alles te weten komen over iOS 17 en de andere software-updates. Lees ook onze pagina over de WWDC 2023 om daar meer over te weten te komen. We hebben ook een artikel met onze wensen voor iOS 17, waarin we uitspreken welke verbeteringen we graag zouden zien.

Bekijk ook iOS 17 wensen: deze verbeteringen willen we zien in de volgende grote iOS-update Later dit voorjaar wordt iOS 17 uit de doeken gedaan, maar veel is er nog niet bekend. Tijd dus om onze wensen voor iOS 17 voor je op een rijtje te zetten. Welke verbeteringen mogen dit jaar echt niet ontbreken en moeten toegevoegd worden aan iOS 17?