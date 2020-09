Google Nest Audio, opvolger van de Google Home-speaker

De Google Home-speaker bestaat inmiddels meer dan vier jaar en sindsdien zijn er steeds nieuwe modellen bijgekomen, waaronder de Google Nest Hub. Dit najaar komt er een nieuw apparaat bij: de Nest Audio. De speakers krijgen dus ook de naam Nest, zoals vorig jaar al gebeurde bij de Nest Mini. Het gaat om het midrange model met textiel bekleding. De geluidskwaliteit zou sterk zijn verbeterd ten opzichte van de originele Google Home. Je kunt ook twee Google Nest Audio-speakers koppelen tot een stereopaar. Maar op AirPlay 2 hoef je niet te rekenen.



De nieuwe speakers liggen vanaf 15 oktober in de winkel voor een adviesprijs van 99,99 euro. Hij is bij de introductie 50 euro goedkoper dan de Google Home. Uiteraard zit Google Assistent erop en de speaker kan overweg met andere smart home-apparaten.

Je kunt in Nederland en België kiezen uit twee kleuren: krijt en houtskool. Daarnaast brengt Google nog drie andere kleuren op de markt, in dezelfde kleuren als de iPad Air 2020. Maar dat zal toeval zijn. De behuizing is grotendeels van gerecycled materiaal gemaakt, waaronder oude plastic flessen.

De Nest Audio heeft een voller en rijker geluid dan de Nest Mini. Volgens Google is de speaker 75 procent luider en is de bas 50 procent krachtiger. Binnenin vind je een 19mm tweeter en 75mm mid-woofer.

De Nest Audio is slim en kan de audio-instellingen aanpassen aan het type muziek. Je bedient de speaker met de aanraakgevoelige knoppen bovenop, of met je stem. Het werkt met Google Assistent, om informatie op te vragen of om opdrachten te geven voor het bedienen van je slimme huis.

Er zitten drie microfoons in de Google Nest Audio om spraakopdrachten op te vangen. Die microfoons kun je met een schakelaar aan de achterkant uitschakelen. Oranje lampjes aan de voorkant maken duidelijk dat de speaker niet luistert.

Google heeft gekozen voor een pilvormig design, dat goed in de meeste huizen past.

De Nest Audio is meteen al te bestellen voor €99,99 bij alle bekende winkels. Je krijgt vanaf 15 oktober geleverd. De snelle beschikbaarheid geldt niet voor de vandaag ook aangekondigde Chromecast 2020, want die komt eerst naar Duitsland, maar voorlopig nog niet naar de Benelux. De Nest Audio ligt voor $99 al in de Verenigde Staten in de winkels.

Google kondigde ook nieuwe Pixel-telefoons en een nieuwe Chromecast met Google TV aan. In een halfuurtje werden alle aankondigingen er doorheen gejast, dus wie snel bijgepraat wil worden kan op YouTube alle aankondigingen nog eens nakijken.