Microsoft begon het afgelopen jaar met de test van xCloud. De dienst biedt een verzameling van Xbox- en pc-games om te spelen op allerlei mobiele apparaten. xCloud verschijnt op 15 september als onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement, maar alleen op Android-toestellen. Microsoft had de intentie om de dienst ook naar iPhone en iPad te brengen en startte dit voorjaar met de Testflight-versie van xCloud. Toen werd al duidelijk dat er flink wat beperkingen waren, maar nu is Microsoft dus helemaal gestopt met het testen op iPhone en iPad. De schuld ligt zeer vermoedelijk bij Apple, die strenge regels hanteert rondom dergelijke diensten.



Microsoft xCloud niet naar iPhone en iPad

Tijdens de start van de test op iPhone en iPad was het alleen mogelijk om slechts één titel te spelen, namelijk Halo: The Master Chief Collection. Waar je op Android een grote selectie van games kan kiezen, bleef dit op iOS dus beperkt tot deze ene game. Bovendien konden maar 10.000 gebruikers de dienst op iPhone en iPad testen, omdat Testflight niet meer gebruikers toelaat. Bovendien ontbrak de mogelijkheid om games vanaf je Xbox rechtstreeks naar je iPhone of iPad te streamen.

Microsoft kon niet anders dan kiezen voor deze aanpak. In de richtlijnen van de App Store staan diverse regels met betrekking tot dergelijke diensten. Er gelden flink wat beperkingen voor apps waarmee je dingen kan streamen van een ander apparaat. Ook wil Apple liever geen apps waarin je losstaande games koopt. Het lijkt er dus sterk op dat dat Apple’s regels XCloud voor iPhone en iPad de das om gedaan heeft.

Microsoft zegt dat ze “de ambitie hebben om cloud gaming via de Xbox Game Pass beschikbaar te hebben op alle apparaten”, maar voor de iPhone en iPad lijkt het over en uit. Het is ook niet de eerste keer dat soortgelijke diensten schitteren van afwezigheid op Apple-apparaten. Google Stadia ontbreekt bijvoorbeeld ook en de Steam Link-app moest flink wat wijzigingen ondergaan voordat Apple de app goedkeurde. Zo kun je vanuit de iOS-versie geen nieuwe games kopen in de Steam Store.

In de tussentijd biedt Apple wel haar eigen Apple Arcade, maar bijten concurrerende diensten in het stof. Apple is de laatste tijd omstreden rondom dergelijke praktijken, waarbij Apple vaak met twee maten meet als het gaat om App Store-regels. Dat is dan ook de reden dat Apple onlangs op het matje geroepen werd bij het Amerikaanse Congres. In onze samenvatting van de hoorzitting met Tim Cook lees je wat daar allemaal besproken is.