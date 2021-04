De Apple TV 4K is het nieuwste model en is verkrijgbaar in Nederland voor een prijs vanaf €199. Dit model werd in 2021 vernieuwd en biedt ondersteuning voor 4K, HDR, Dolby Vision en Dolby Atmos. Vind je dit te duur, dan is er ook nog de Apple TV HD die te koop is voor ongeveer €159. Welke van de twee moet je hebben en waar moet je op letten bij het kopen van een Apple TV? Dat bespreken we op deze pagina.

Actuele Apple TV prijzen

Hieronder vind je de huidige prijzen van de verschillende modellen die nu verkrijgbaar zijn. We raden aan om minimaal een Apple TV 4K te kopen, maar als je alleen de basisfuncties nodig hebt kan een Apple TV HD ook nog geschikt zijn.

Waarom een Apple TV kopen?

Je kunt de Apple TV voor grofweg drie dingen gebruiken:

Apps installeren en gebruiken voor nieuws, games, YouTube en dergelijke. Je kunt deze installeren via de App Store op de Apple TV. Ook de gamedienst Apple Arcade is beschikbaar op de Apple TV. Veel smart-tv’s bieden ook eigen apps aan, maar met de Apple TV heb je een veel groter aanbod.

Content streamen naar je televisie zoals muziek, films en diashows van foto's.

naar je televisie zoals muziek, films en diashows van foto’s. HomeKit-hub voor je smart home. Je kunt de Apple TV gebruiken als woninghub voor HomeKit, zodat je je apparaten overal ter wereld kunt bedienen. Het nieuwste model uit 2021 werkt ook met Thread, een nieuwe netwerktechnologie.

Al deze functies zijn beschikbaar op de Apple TV HD en de Apple TV 4K. Het nieuwste model is de Apple TV 4K, die als pluspunten heeft dat het beelden in hogere resolutie biedt en een mooiere kleurweergave dankzij de ondersteuning van 4K HDR10 en Dolby Vision. Ben je toe aan een nieuwe Apple TV, dan kun je bestellen via deze link bij Apple of bij diverse andere aanbieders.

De vernieuwde Siri Remote is in 2017 in prijs verlaagd en is te herkennen aan de wit omcirkelde menuknop. In 2021 is de Siri Remote ingrijpend verbeterd en heeft nu een ronde trackpad, maar is wel iets minder geschikt voor games.

Apple TV prijs in Nederland en België

De prijs van de Apple TV 4K ligt in Nederland en België op hetzelfde niveau. Je betaalt €199 of €219 voor de nieuwste generatie en €159 voor het vorige model.

Hoeveel opslagruimte je nodig hebt, is afhankelijk van je gebruik. Aanvankelijk was 32GB voldoende voor de meeste gebruikers, maar naarmate er meer HD-content beschikbaar komt zou je behoefte kunnen krijgen aan meer opslag. Ook is de maximale omvang van apps verhoogd van 200MB naar 4GB, zodat je eerder tegen de grens van 32GB aanloopt. Met onze Apple TV vergelijking helpen we je op weg.

Sinds de Apple TV HD kun je het kastje bedienen met je stem, dankzij de speciale Siri Remote. Ook kun je dit model gebruiken als hub voor HomeKit.

Nieuwe Apple TV deals

Bij winkels de Apple Store en APR’s zoals Amac betaal je meestal de adviesprijs. Gelukkig zijn er regelmatig deals, waardoor je een stuk minder betaalt.

Bij sommige winkelketens kun je een paar euro besparen en de 32GB Apple TV bijvoorbeeld voor €180 tot €190 vinden. Hou daarbij rekening met de bijkomende verzendkosten en de eventuele mindere service bij een prijsvechter, waardoor een tientje besparen misschien niet de moeite is. Ook kun je soms dagdeals vinden voor de Apple TV, waarbij de korting wat groter is. Soms gaat het hierbij om een ouder model, maar dat hoeft geen probleem te zijn als je bijvoorbeeld alleen maar een Apple TV nodig als woning-hub, maar niet over de allernieuwste features hoeft te beschikken.

Op de allernieuwste Apple TV 4K uit 2021 zijn weinig kortingen te vinden.