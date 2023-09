Wil je een iPhone 15 met abonnement? Dan vind je hier alles over de tarieven bij providers voor de iPhone 15, nu ze officieel bekend zijn gemaakt. Dit is het toestel voor iedereen. Alle Nederlandse providers hebben dit toestel dan ook in het assortiment opgenomen. De iPhone 15 abonnementen zijn sinds 15 september bekend en zoals altijd is het een goed idee om te kijken waar je het goedkoopste iPhone 15 abonnement kunt vinden. Dit kan per aanbieder nogal verschillen.

Heb je liever geen abonnement, dan zou je ook kunnen kiezen voor een losse iPhone 15 waarbij je zelf een sim only afsluit.

iPhone 15 met abonnement: goedkoper bij providers

Een iPhone 15 met abonnement is vaak goedkoper dan wanneer je een losse iPhone 15 koopt en zelf je abonnement regelt. Dit komt omdat de toestelprijs bij providers lager ligt. Dit scheelt vaak wel honderd euro ten opzichte van de adviesprijs bij Apple! Zo betaal je voor de 128GB iPhone 15 bij een abonnement €876,- terwijl je bij Apple €969,- moet afrekenen.

Hier zie je de toestelprijzen bij Apple ten opzichte van de drie grootste providers:

Je bent dus bij de providers goedkoper uit!

Een ander pluspunt is dat je zelf kunt kiezen hoe snel je het bedrag aflost. Alles in één keer betalen is mogelijk, maar je kunt het ook uitspreiden over 24 maanden. Je hebt daardoor ook meer flexibiliteit bij het betalen en houdt meer geld over voor de dagelijkse dingen in het leven. En: je betaalt bij de providers geen rente of andere kosten voor gespreid betalen.

Welke Nederlandse providers hebben de iPhone 15?

De iPhone 15 met abonnement is bij alle grote Nederlandse providers verkrijgbaar, dus ook bij Odido, Vodafone en KPN. Wil je liever een andere provider, dan kan dat ook door je iPhone 15 abonnement bij een telecomwinkel af te sluiten: je hebt dan keuze uit diverse budgetproviders zoals Budget Mobiel of Lebara.

De iPhone 15 is geschikt voor alle Nederlandse 5G-netwerken. Je kunt dus supersnel internetten op plekken waar al dekking voor 5G is.

Voor wie is de iPhone 15 met abonnement geschikt?

De iPhone 15 is een toestel van hoge kwaliteit, die lang meegaat en alle features van iOS 17 ondersteunt. Het is het goedkoopste model uit de iPhone 15-serie, maar dat wil niet zeggen dat het een budgettoestel is. Je krijgt de nieuwste functies die in 2023 zijn aangekondigd in een modern design, in combinatie met een prima camera. Daardoor is dit toestel geschikt voor een brede groep gebruikers. Iedereen die het nieuwste wil, maar niet te veel wil betalen zit goed met de iPhone 15.

Pluspunten van de iPhone 15 met abonnement:

Nieuwste toestel van 2023

Voorzien van OLED-scherm

Opladen met MagSafe

5G-support

Meerdere kleuren

Verbeterde camera met 2x zoom

Nog jarenlang updates

Toestelprijs bij providers is lager dan bij aanschaf van een los toestel

Je kunt de kosten over een langere periode uitspreiden

Je kunt de provider kiezen met de beste deal

Minpunten van de iPhone 15 met abonnement:

Je zit voor langere tijd vast aan dezelfde provider

Bij een waarde boven 250 euro krijg je te maken met BKR-registratie en een inkomenstoets

Nieuw toestel, dus nog weinig kortingsacties

iPhone 15 abonnement of liever los?

Een iPhone 15 abonnement geeft je de zekerheid dat je een vast bedrag per maand kwijt bent. De kosten kun je over een langere periode verdelen. Daardoor hou je meer geld over voor andere leuke dingen. Maar omdat je je iPhone in termijnen afbetaalt is er in feite sprake van een lening, zonder dat je echter een cent rente betaalt.

Voor sommige mensen kan een losse iPhone 15 een betere oplossing zijn. Je betaalt dan het hele aankoopbedrag en bent er in één keer vanaf. Daarna heb je niet meer te maken met maandelijkse kosten, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Het hangt van jouw persoonlijke omstandigheden af wat het beste is.

Waarop letten bij een iPhone 15 abonnement?

Wil je zoveel mogelijk profiteren van de vernieuwingen in de iPhone 15-serie, maar mag het niet te veel kosten, dan is de iPhone 15 echt iets voor jou. Naast je abonnementskosten betaal je ook elke maand een bedrag voor het toestel. Aan het einde van de looptijd heb je het toestel afbetaald en mag je het houden. Je kunt dan zelf beslissen of je het toestel doorverkoopt of blijft gebruiken (bijvoorbeeld met een sim only).

Met onze iPhone-prijsvergelijker vind je de beste aanbieding die binnen jouw budget past.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen als je op zoek bent naar een koopje.

Hoe vind ik het goedkoopste iPhone 15 abonnement?

Kies je voor een iPhone 15 met abonnement, dan loont het de moeite om je goed te verdiepen in de mogelijkheden. Providers hebben regelmatig acties of geven extra MB’s bij hun databundels. Je kunt bij je provider ook kijken of er combivoordeel te halen is. KPN, Vodafone en Odido geven je leuke extra’s of extra korting als je een internet voor thuis of een tv-bundel arbij afsluit. Soms het betekent het extra korting, gratis onderling bellen, extra MB’s of extra zenderpakketten.

Weet je niet goed welk toestel je moet hebben, dan helpen we je verder op weg met ons artikel iPhone kopen.

Dit is de iPhone 2023 line-up:

