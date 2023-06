Afgelopen jaar kreeg Apple bij iPadOS 16 veel kritiek, vooral omdat Apple probeerde het wiel opnieuw uit te vinden met een functie als Stage Manager. Terwijl professionele gebruikers vooral op zoek zijn naar makkelijkere multitaskingmogelijkheden. Daar kwam ook nog bij dat veel functies van iOS 16 niet de overstap maakten naar de iPad. Pakt Apple het met iPadOS 17 anders aan? De update is tijdens de WWDC aangekondigd en hier lees je alles wat je moet weten.







iPadOS 17 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van iPadOS 17:

Grote update voor de iPad in 2023, opvolger van iPadOS 16

Speciale functies die geoptimaliseerd zijn voor de tablet

Verbeterde en nieuwe standaardapps

Nagenoeg alle verbeteringen die je ook in iOS 17 vindt

iPad-specifieke verbeteringen: nieuwe functies toegangsscherm en meer

iPadOS 17 functies

Apple heeft tijdens de presentatie aangekondigd welke nieuwe functies je in iPadOS 16 kan verwachten. Naast de iPad-specifieke verbeteringen, vind je in de update ook veel nieuwe functies die Apple in iOS 17 toe gaat voegen. Zo zijn de widgets op het beginscherm deze keer interactief, zodat je bijvoorbeeld muziek kunt pauzeren of iets kunt afvinken in een todo-lijst. Zie daarvoor ons artikel over iOS 17.

Voor de iPad heeft Apple met iPadOS 17 wat nieuws in petto. Allereerst ziet het toegangsscherm er op de iPad nieuw uit. Vorig jaar kreeg de iPhone nog allerlei widgets en de mogelijkheid om het lettertype van de klok aan te passen, met een collectie wallpapers (inclusief diepte-effect). Op de iPad ontbrak dit nog, maar in iPadOS 17 maakt Apple dat goed. Daarbij krijgt de iPad nog wat extra dingen voor het toegangsscherm, dat nu veel meer gebruikmaakt van het grotere scherm van iPads. De widgets op het toegangsscherm plaatsje aan de linkerkant. Ook de Live Activities komen naar de iPad.

Daarnaast komen er nu ook een aantal standaardapps naar de iPad. De Gezondheid-app maakt de overstap naar het grotere scherm, zodat je grafieken en andere gezondheidsgegevens op een groter display kan bekijken. De gegevens worden gesynchroniseerd tussen je iPhone en iPad, dus alle informatie is altijd op alle apparaten beschikbaar.

Apple maakt ook het werken in pdf’s makkelijker. Je kunt aantekeningen maken, snel een handtekening toevoegen en meer. Deze pdf-functie wordt ook toegevoegd aan de Notities-app, waar je meerdere pdf’s in één aantekening kunt zetten. Apple belooft ook meer verbeteringen voor Stage Manager, waarbij je bijvoorbeeld de ingebouwde camera van een aangesloten display kan gebruiken. De Freeform-app krijgt vormherkenning, zodat je lijnen langs afbeeldingen kan trekken.

Beschikbaarheid iPadOS 17

iPadOS 17 is tijdens de WWDC 2023 aangekondigd en komt later dit jaar beschikbaar, vermoedelijk in september of oktober 2023. Tijdens de gehele zomer worden er regelmatig nieuwe beta’s uitgebracht, eerst voor ontwikkelaars en later ook voor publieke testers. Zodra de update af is, wordt hij gratis voor de huidige iPad-gebruikers uitgebracht. Mogelijk komt de update wel wat later uit dan iOS 17, die sowieso in september verwacht wordt, maar daar zal rond september pas meer duidelijkheid over zijn.

