Zo werken de corona-apps van Apple en Google: voorbeeldschermen

Eisen aan gebruik van COVID-19 tool

Nadat vorige week de nieuwe beta van iOS 13.5 werd uitgebracht, heeft Apple nu nieuwe informatie gegeven over de zogenaamde Exposure Notification API voor COVID-19. Het bedrijf benadrukt daarbij nogmaals dat er grote aandacht is voor privacy. Eén van de beperkingen is dat de oplossing maar mag worden gebruikt door één publieke gezondheidsapp per land. Dit moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in een bepaald land dezelfde app gebruiken.



Beide bedrijven hebben ook app-concepten en voorbeeldcode vrijgegeven, zodat appontwikkelaars weten hoe de apps er ongeveer uit komen te zien op de iPhone en Android-smartphones. Apple en Google zullen ook landen blijven ondersteunen die hebben gekozen voor een regionale of staatsoplossing.

Half mei van start

Met de oplossing van Apple en Google krijg je een anonieme waarschuwing als je in contact bent geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus. De eerste fase gaat half mei van start. De publieke apps moeten dan gebruik maken van de API. In de toekomst zal de technologie dieper in de besturingssystemen zijn geïntegreerd, zodat het minder afhankelijk is van specifieke apps.

De bedrijven leggen verder uit, waarom ze een dergelijke tool hebben gebruikt. Overheden probeerden hun eigen apps te maken, maar stapten vervolgens naar Apple en Google toe voor hulp. Met de API kunnen overheden zelf aan de slag gaan met het bouwen van hun eigen app. Met de design-concepten krijgen ze alvast een indruk hoe ze dat moeten aanpakken.

Voorbeeldcode

De voorbeeldcode voor een app helpt overheden nog verder. De code laat de best mogelijke oplossingen zien, bijvoorbeeld voor de teksten die op schermen kunnen verschijnen. Zo wordt er een voorbeeld gegeven van het welkomstscherm en de schermen om te rapporteren dat je positief bent. Om misbruik te voorkomen moet daarvoor een unieke test-ID worden gebruikt.

Apple en Google geven ook een suggestie hoe het waarschuwingsscherm eruit zou moeten zien en hoe gebruikers de notificaties moeten beheren. Sinds de iOS 13.5 beta zit er een schakelaar in de Instellingen-app waarmee je de notificaties kunt aan en uit zetten. Het systeem is overigens opt-in. Je moet toestemming geven om eraan mee te doen. Verder gelden nog wat meer eisen: de apps moeten worden gebouwd door publieke gezondheidsorganisaties, moeten de gebruiker om toestemming vragen en mogen slechts een minimale hoeveelheid data verzamelen. De locatie van een gebruiker mag niet worden vastgelegd.