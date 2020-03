‘iPhone-productie pas in tweede kwartaal weer normaal’

Volgens analist Ming-Chi Kuo zal Apple nog de komende weken last houden van productieproblemen rondom de iPhones. Pas in het tweede kwartaal kan het weer gaan herstellen. Inmiddels moeten er nog steeds fabrieken worden gesloten, zoals die van LG, waar iPhone-camera's gemaakt worden.

Tekort aan onderdelen

Analist Kuo heeft een onderzoeksnotitie geschreven, waarin hij zijn bespiegeling geeft op de huidige situatie. De afgelopen weken waarschuwde Kuo al voor vertraging en lagere bezetting in de fabrieken, waardoor veel onderdelen van iPhones niet geleverd kunnen worden. Zo konden er beduidend minder cameralenzen voor de iPhone worden gemaakt door leverancier Genius Electronic Optical, waardoor de voorraden op raken.



Kuo voorspelt dat Apple nog ongeveer een maand vooruit kan en verwacht dat er pas in mei weer in een normaal tempo geproduceerd zal worden. Eerder voorspelde hij dat de 5G iPhones op schema lagen voor een introductie in het najaar van 2020. Ook verwacht hij dat de iPhone 9 of iPhone SE gewoon op de markt zal komen in de eerste helft van dit jaar, ondanks alle zorgen over het coronavirus.

Kuo verwacht verder dat de 2020 iPhones dezelfde camera met supergroothoeklens krijgen als in de iPhone 11-familie.

LG camera-fabriek gesloten

Ondertussen hebben we nog wel steeds te maken met de virusuitbraak en dat heeft nu ook LG Innotek getroffen, de fabrikant van de iPhone-cameramodules. Zij hebben de fabriek in Gumi (Zuid-Korea) moeten sluiten, nadat een geval van besmetting was ontdekt onder het personeel. Ook een fabriek van Samsung Electronics gooide de deuren dicht, maar dat heeft minder impact voor Apple. LG Innotek fabriceert echter de cameramodules voor de iPhone 11 en mogelijk ook de iPhone 12.

De fabriek zou volgens Reuters op dinsdag weer open gaan, nadat de afdeling waar de getroffen medewerker werkte, grondig is gedesinfecteerd. Momenteel merken we nog niet zo heel veel van het virus in de winkels, maar er worden op termijn tekorten voorspeld. Dat geldt niet alleen voor techmerken zoals Apple, maar ook voor winkels waar je goedkope Chinese spullen kunt kopen. In de westerse wereld merken we het momenteel vooral door het aflasten van evenementen en conferenties.

Tim Cook: ‘Geen zorgen’

Tim Cook heeft in een interview echter gezegd, dat het coronavirus op langere termijn geen zorgenkind is en heeft er vertrouwen in dat we het virus onder controle gaan krijgen. Apple heeft ondertussen hulppakketten uitgedeeld aan slachtoffers en medewerkers in China die gedwongen moeten thuisblijven.