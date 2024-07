Het lijkt een groot jaar te worden voor de Apple Watch, nu de smartwatch van Apple tien jaar bestaat. Volgens geruchten wordt de Apple Watch X een echt jubileummodel. Maar wat kunnen we van de Apple Watch Ultra 3 verwachten? We blikken alvast vooruit naar de verwachte verbeteringen voor dit robuuste sporthorloge waarmee je tot 40 meter diep kunt duiken, maar ook kunt alpineskiën, kitesurfen of gewoon op de bank zitten.

Apple Watch Ultra 3 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Apple Watch Ultra 3:

Derde generatie Apple Watch Ultra

Behuizing van titanium

High-end model, gericht op een sportief publiek

Mogelijke verbeteringen: groter display, nieuwe kleuroptie

Verwachte release: september 2024

Verwachte prijs: €899,- bij Apple

Release Apple Watch Ultra 3

Apple Watch-modellen worden meestal onthuld tijdens het september-event, samen met de nieuwe iPhones. De kans is dan ook groot dat we de Apple Watch Ultra 3 ook dat dat moment gaan zien. De producten gaan vaak vlak daarna in de voorverkoop en verschijnen dan één of twee weken later. Dit zou betekenen dat een release eind september of begin oktober het meest voor de hand ligt. Mogelijk kiest Apple bij de Apple Watch Series X voor een apart releasemoment, om extra aandacht te vestigen op dit jubileummodel.

Prijzen Apple Watch Ultra 3

De eerste Apple Watch Ultra verscheen voor €999,- terwijl de opvolger een prijsverlaging kreeg naar €899,-. Dit is ook de prijs die we voor de Apple Watch Ultra 3 verwachten. Er zullen naar verwachting geen spectaculaire nieuwe functies in zitten, dus er is voor Apple ook geen reden om een forse prijsverhoging door te voeren. Verder is het zo dat er momenteel ook geen grote valutaschommelingen gaande zijn, waardoor Apple extra risico’s wil afdekken. Een prijsdaling is onwaarschijnlijk.

Apple Watch Ultra 3: design

Apple houdt lang vast aan het uiterlijk van de smartwatch, zo hebben we gezien bij de Apple Watch Series 0 t/m Series 9. Er zijn een paar keer kleine redesigns doorgevoerd, door bijvoorbeeld het scherm iets groter te maken of iets verder naar de rand door te laten open, maar het uiterlijk bleef in grote lijnen hetzelfde. We kregen geen hoekige behuizing of een rond scherm.

Bij de Apple Watch Ultra 3 hoeven we dat ook niet te verwachten. Dit is nog maar de derde generatie van de Apple Watch Ultra en Apple zal waarschijnlijk nog een paar jaar vasthouden aan dit design. Wel zijn er geruchten over het uiterlijk. Volgens de marktonderzoekers van TrendForce wil Apple het scherm iets groter maken, waardoor het toeneemt van 1,93-inch naar 2,12-inch. Dit is ongeveer 10% groter. Het huidige model voelt al vrij groot aan om de pols, maar Apple zou een groter scherm kunnen maken door de randen te verkleinen.

Verder heeft analist Ming-Chi Kuo gesuggereerd dat de volgende Apple Watch Ultra donkerder van kleur zal zijn. Eerder waren er al geruchten dat Apple van plan zou zijn een extra kleur toe te voegen (donkergrijs tot zwart), maar dit is tot nu toe nog niet gebeurd. Hopelijk slaagt Apple er ook in om het gewicht iets te verlagen. Het huidige model voelt namelijk zwaarder aan dan veel concurrerende smartwatches die op fanatieke sporters zijn gericht. Het scherm zal waarschijnlijk hetzelfde blijven: een OLED-scherm, net als bij de eerdere Apple Watch-modellen. Een microLED-scherm wordt (nog) niet verwacht. Mogelijk komt dit pas rond 2026 en dat is jammer, want het zou een grote sprong vooruit kunnen opleveren. Het scherm kan helderder en dunner worden uitgevoerd dan OLED.

Apple Watch Ultra 3: specs en nieuwe functies

De Apple Watch Ultra 2 bood helaas niet zoveel verbeteringen en dat lijkt ook te gaan gelden voor de derde generatie. Analist Ming-Chi Kuo heeft fans al gewaarschuwd dat we “bijna geen” hardwareverbeteringen hoeven te verwachten. Maar Kuo beweerde aanvankelijk óók dat we in 2024 helemaal geen nieuwe Ultra zullen krijgen omdat er in de toeleveringsketen geen activiteit was. Hij suggereerde dat Apple meer tijd nodig had om innovatieve gezondheidsfuncties te ontwikkelen. Maar ondertussen is Kuo hierop teruggekomen en zegt dat er in 2024 toch een nieuwe Ultra komt.

Eén van de obstakels voor Apple is de juridische strijd met Masimo. Dit bedrijf heeft patenten op het gebied van bloedzuurstof en claimt dat Apple deze overtreedt. Vandaar dat deze functie momenteel in de VS is uitgeschakeld. Het zou ook nieuwe functies op het gebied van slaapapneu en hoge bloeddruk kunnen dwarsbomen.

Bekijk ook Apple Watch in de VS vanaf nu zonder bloedzuurstofmeting Apple heeft met aangepaste software de bloedzuurstofmeting uitgeschakeld op Amerikaanse Apple Watch-modellen. De Saturatie-app functioneert daardoor niet meer. Dit is het gevolg van een patentstrijd met fabrikant Masimo.

Samenvattend hoeven we niet al te hoge verwachtingen te hebben van de Apple Watch Ultra 3. De meeste aandacht zal waarschijnlijk zijn gericht op de Apple Watch Series 10, oftewel Apple Watch X. Op zich is dat niet uniek, want Apple Watch-updates zijn vaak zodanig dat het niet nodig is om elk jaar te upgraden. Als je elke drie of vier jaar een nieuwe Apple Watch koopt, zit je eigenlijk wel goed. Apple heeft echter ook een groep trouwe gebruikers die toch wel elk jaar gaan upgraden, ongeacht welke functies er in de Ultra 3 zitten.

Software op de Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra 3 zal draaien op watchOS 11, dat is al zeker. Apple heeft ook al aangekondigd welke functies erin zitten, zoals de nieuwe Vitals-app, die een overzicht geeft van je gezondheidsgegevens. Ook zitten er in nog meer gezondheids- en sportfuncties in watchOS 11, zoals de Trainingsbelasting om bij workouts aan te geven hoe zwaar de inspanning was. Verder kun je per dag je bewegingsdoelen aanpassen of pauzeren als je geblesseerd bent of een rustdag nodig hebt. Die rustdag wil je ook wel inlassen als je zwanger bent en ook daar is nu aan gedacht: in de v kun je je zwangerschap vastleggen.

Bekijk ook Gezondheid- en sportfuncties in watchOS 11 (en iOS 18): hiermee voel je je fitter! Ontdek welke nieuwe functies voor sport en gezondheid Apple in 2024 gaat invoeren in watchOS 11 en en iOS 18. Dit zijn sportieve updates, met onder andere gelopen afstand tijdens een voetbalwedstrijd en een rustdag inlassen als je even niet zo fit bent.

Al deze functies komen overigens ook naar de andere ondersteunde Apple Watch-modellen voor watchOS 11 en dat wil zeggen de Apple Watch Series 6 en nieuwer. Mogelijk gaat Apple in september 2024 nog wat meer functies aankondigen, die speciaal voor de Ultra-modellen zijn bedoeld. Zo is het alleen met de Ultra’s mogelijk om te duiken.

Wil je meer weten over Apple Watch Ultra 3 geruchten, lees dan ons overzicht. Dit werken we regelmatig bij met de nieuwste uitspraken van analisten en geruchtenlekkers.

