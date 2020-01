Het Europese Parlement heeft met grote meerderheid besloten om over te stappen op universele opladers voor mobiele apparaten. Met 582 stemmen voor en 40 stemmen tegen is duidelijk dat Apple's argumenten geen indruk hebben gemaakt.

EU wil universele oplader

Volgens Apple leidt het invoeren van een universele oplader tot een enorme afvalberg, omdat er momenteel miljoenen Lightning-kabels in omloop zijn. Als Apple ook op een standaardformaat (bijvoorbeeld USB-C) moet overstappen, worden al die kabels weggegooid. Ook vindt Apple dat het kiezen voor één oplader innovatie in de weg staat. Maar de wetgevers van de EU waren niet onder de indruk van die argumenten. De Europese Commissie, die wetsvoorstellen ontwerpt voor Europa en ze vervolgens uitvoert, werkt al meer dan tien jaar aan een universele oplader. En nu is ook het Europese Parlement het ermee eens en dringt erop aan de wetgeving al in juli 2020 in te voeren.



Volgens het parlement is er een “dringende behoefte om elektronisch afval te verminderen” en te zorgen dat consumenten duurzame keuzes kunnen maken. In 2016 produceerde elke EU-burger ongeveer 16,6 kilo elektronisch afval in de loop van het jaar. Op vrijwillige basis hebben veel telefoonfabrikanten al voor USB-C gekozen, maar een echte standaard is er nog niet. Daardoor hebben consumenten te maken met verschillende aansluitingen.

Draadloze opladers zouden een oplossing kunnen zijn, maar de EU is op dat punt ook bang voor fragmentatie en voor het feit dat niet alles werkt. Het parlement roept daarom de Europese Commissie op om ook naar draadloze opladers te kijken, met name het feit of ze universeel bruikbaar zijn en niet beperkt tot één merk of type apparaat.

Van alle fabrikanten moet Apple zich het meest aanpassen. Het bedrijf hanteert als enige de in eigen huis ontwikkelde Lightning-aansluiting. Er zijn meer dan 1,5 miljard actieve apparaten in gebruik, waarvan een groot deel bestaat uit iPhones, namelijk meer dan 900 miljoen. Bij de iPad Pro is Apple al overgestapt naar USB-C, maar de iPhone gebruikt nog de Lightning-connector. Er zijn geluiden dat Apple op termijn de Lightning-aansluiting helemaal wil schrappen, ergens rond 2021.

De nieuwe regel zou in juli moeten worden ingevoerd, nog voordat de iPhone 12 in de winkel ligt. Ook wil de EU dat er niet meer standaard een nieuwe oplader in de doos zit.