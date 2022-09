De nieuwste generatie iPhones is eindelijk aangekondigd. De iPhone 14 is het nieuwe standaardmodel van de iPhone 2022 line-up en heeft een aantal verbeteringen aan de camera en heeft nieuwe functies. De iPhone 14 is de directe opvolger van de gewone iPhone 13 en komt weer meerdere verschillende kleuren. Alles over de functies, specs, prijs en meer van de iPhone 14 lees je hier.







Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple’s september 2022 aankondigingen kun je met andere iCulture-lezers discussiëren over deze en andere aankondigingen en je mening delen.

iPhone 14 in het kort

Dit is de nieuwe iPhone 14 in het kort:

Nieuwste standaardmodel, opvolger van gewone iPhone 13

Voorzien van 6,1-inch OLED scherm

Snellere A15-chip met 5-core GPU

Verbeterde camera: groothoek- en ultra-groothoeklens

Verbeterde frontcamera voor selfies en videobellen, met autofocus

Behuizing van aluminium met glimmend glazen achterkant

Verkrijgbaar in middernacht, sterrenlicht, blauw, paars en rood

Verkrijgbaar vanaf €1.019,-

Design iPhone 14: dit is er nieuw

De gewone iPhone 14 heeft qua design veel overeenkomsten met de voorganger. Het gaat nog steeds om een model met aluminium behuizing en glimmende glazen achterkant. Dit is het derde jaar op rij dat Apple voor dit ontwerp kiest. Apple heeft wel het aanbod van de kleuren opgefrist. De nieuwste kleur in het aanbod is de iPhone 14 in paars.

Aan de achterkant zien we ook weinig veranderingen. De indeling van de camerasensoren is gelijk gebleven, waarbij de twee lenzen verticaal gepositioneerd zijn. Apple deed dit voor het eerst bij de iPhone 13, want daarvoor stonden de twee lenzen nog onder elkaar. Het is nog niet bekend of de afmetingen van het toestel zelf ongewijzigd zijn en of bestaande hoesjes van de iPhone 13 nog passen. Mogelijk zijn de knoppen iets verplaatst of is de camerabult wat groter, waardoor hoesjes niet meer (goed) passen.

Functies iPhone 14: de verbeteringen op een rij

Apple heeft aan de iPhone 14 meerdere verbeteringen toegevoegd, maar er zijn ook veel specificaties gelijk gebleven. Allereerst het scherm. Het gaat nog steeds om een 6,1-inch HDR OLED scherm met ondersteuning voor True Tone, Haptic Touch en een brede kleurweergave. Net als vorig jaar zit er geen 120Hz ProMotion beeldverversing in, want dat blijft exclusief voor de iPhone 14 Pro. Bovenaan het scherm zit een inkeping (zogenaamde notch) voor de Face ID-sensoren en de frontcamera. Het formaat daarvan is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de iPhone 13.

De iPhone 14 heeft niet de allernieuwste A16-chip, maar moet het doen met een verbeterde versie van de A15-chip. Deze levert volgens Apple iets betere prestaties op, al zal het verschil waarschijnlijk niet zo groot zijn als voorgaande jaren. Volgens eerdere geruchten krijgt dit model wel meer werkgeheugen (6GB), maar die informatie heeft Apple nog niet prijsgegeven. Alle Amerikaanse versies van de iPhone 14 hebben geen fysieke simkaart meer. In Nederland zal dat waarschijnlijk gewoon nog wel het geval zijn.

De meeste verbeteringen zien we bij de camera van de iPhone 14. Dit model heeft nog steeds twee lenzen aan de achterkant, namelijk de groothoeklens en ultra-groothoeklens. Bij de groothoeklens gaat het om een 12-megapixel camera. De ultra-groothoeklens, waarmee je optisch kan uitzoomen, heeft verbeterde specificaties. Daardoor maakt de camera met deze lens betere foto’s in slechtere lichtomstandigheden. Al met al maakt de iPhone 14 volgens Apple mooiere foto’s dan de voorganger.

Met de nieuwe functie Emergency service via Satellite kun je naar noodnummers bellen als je geen bereik hebt van de gewone mobiele netwerken. De iPhone 14 en iPhone 14 Plus maken allebei verbinding met de satellieten. De antennes van de iPhone 14 maken verbinding met de satellieten in de lucht. Je moet daarvoor je iPhone richting de satellieten richten, waardoor er geen speciale hardware nodig is. Via software laat de iPhone zien waar je naar moet richten, een beetje vergelijkbaar met het zoeken naar een AirTag. Deze functie komt aanvankelijk alleen beschikbaar voor inwoners van de VS en Canada. Zij krijgen bij aankoop van een iPhone 14 twee jaar gratis toegang tot de satellietfunctie. Andere landen zoals Nederland en België zijn voorlopig nog niet aan de beurt.

Prijs en beschikbaarheid iPhone 14

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn in Nederland en België beschikbaar vanaf 16 september, met pre-orders op 9 september. De prijzen zijn als volgt:

iPhone 14:

128GB → €1.019,-

256GB → €1.149,-

512GB → €1.409,-

iPhone 14 Plus:

128GB → €1.169,-

256GB → €1.299,-

512GB → €1.559,-

Zie ook ons artikel over een losse iPhone 14 of een iPhone 14 met abonnement.

48 SHARES Whatsapp Facebook Twitter Telegram Linkedin Pocket Flipboard Print Mail Reddit Buffer Skype