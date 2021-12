Wat was 2021 voor jaar voor Apple? Wat waren de belangrijkste nieuwsontwikkelingen en hoe heeft Apple zich er doorheen geslagen? In ons grote Apple-jaaroverzicht van 2021 lees je alles!

Apple-jaaroverzicht 2021

Na het turbulente jaar 2020 begonnen we 2021 met goede moed. Iedereen had de hoop dat alles weer terug zou gaan naar het oude normaal, maar uiteindelijk bleek 2021 veel overeenkomsten met het jaar ervoor te vertonen. Ook Apple heeft in 2021 vooral voortgeborduurd op de ontwikkelingen die in 2020 zijn ingezet. Er kwamen meer Apple Silicon Macs, de iPhone 13 is in elk opzicht een duidelijke opvolger van de iPhone 12 uit 2020 en ook de Apple Watch Series 7 lijkt heel erg op zijn voorganger. Maar dat betekent niet dat 2021 een slecht jaar was. Hoewel de (terechte) kritiek op Apple ook in 2021 nog sterk aanwezig was, ging het voornamelijk over nieuwsontwikkelingen die al in 2020 ingezet waren. Oftewel: ook dit jaar is er weer genoeg om terug te blikken in dit Apple-jaaroverzicht van 2021!



In dit Apple-jaaroverzicht van 2021 bespreken we de ontwikkelingen per maand, met daarbij de belangrijkste gebeurtenissen extra uitgelicht. Dit geeft een mooie ‘trip down memory lane’.

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december

Januari: Veranderingen aan de top van Apple

In januari 2021 was er veel te doen rondom privacy. Met name de privacylabels bij apps kwamen veel ter sprake, want deze werden onlangs geïntroduceerd in de App Store. Vergelijkingen werden gemaakt en wat bleek? Berichtendienst Signal is privacyvriendelijker dan Apple’s eigen iMessage. Dat bleek uit een onderzoek van Forbes over privacylabels bij berichtenapps.

Later in de maand voerde Apple wijzigingen door in het personeel aan de top. Dan Riccio is niet langer Apple’s hardwarebaas en gaat aan een nieuw project werken binnen het bedrijf. John Ternus neemt de taak van ‘senior vice president van Hardware Engineering’ over van Riccio. Aan welk project Riccio zou werken, was destijds onbekend.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E01: Waarmee gaat Apple ons in 2021 verrassen? Het is tijd voor een nieuw seizoen van de iCulture podcast! In deze vooruitblik praten we over de aankondigingen, events en producten die we in 2021 tegemoet kunnen zien. Wordt 2021 net zo'n volgepakt jaar als 2020?

Februari 2021: Voor het eerst een speciale Apple Watch uitvoering

Apple trapte februari af met de introductie van een speciale Apple Watch met bijbehorende band. Met de Black Unity Apple Watch en het speciale bandje viert Apple de Black History Month. Gedurende de hele maand was deze speciale uitvoering van de Apple Watch te koop. Het verschil met een gewoon model zit ‘m in de inscripties aan de onderkant. Het bandje is nog steeds te koop.

Vanwege wereldwijde en hardnekkige logistieke problemen schakelde Apple privéjets in om producten te verschepen. Een reportage toonde de bizarre maatregelen die moesten worden genomen. Verder werd in februari duidelijk wat het nieuwe project van Dan Riccio is. Hij werkt nu aan AR- en VR-producten. Apple ziet daar veel toekomst in. Het eerste hardwareproduct moet nog verschijnen.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E02: Kom van de bank af met Fitness+ of blijf zitten voor de Apple Car Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze tweede aflevering van 2021 praten we over de huidige geruchten, waaronder het groeiende aantal hints over de Apple Car. Maar we vertellen ook over onze ervaringen met de spullen die we momenteel gebruiken en komen van de bank af voor Fitness+.

Maart 2021: Een rustige maand, maar wel met klachten

Maart was voor Apple een relatief rustige maand. In de iCulture Podcast S03E03 vroegen we ons af wanneer Apple eens nieuw product aankondigde. Er werden deze maand immers geen producten onthuld en spannende functies voor software kregen we ook niet. Sterker nog: Apple schrapte juist een product. In maart stopte Apple de verkoop van de iMac Pro. Al enige tijd waren er langere levertijden, maar Apple bevestigde nu het einde van de productcategorie. Verder is ook de verkoop van de gewone HomePod gestopt, nog voordat deze ooit in Nederland verschenen is.

Verder kreeg Apple in maart wel wat klachten aan zijn broek. Zo wilde de EU Apple formeel aanklagen vanwege een App Store-monopolie. Daarnaast moest Apple twee Braziliaanse miljoenenboetes betalen over opladers en DRM-muziek. Zelf konden ze er ook wat van, want Apple klaagde een ex-werknemer aan wegens het schenden van een geheimhoudingsverklaring.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E03: Waar blijven Apple's eerste producten van 2021? Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze derde aflevering van 2021 vragen we ons vooral af waar de nieuwe producten blijven. We blikken vooruit en bespreken de nieuwste ontwikkelingen.

April 2021: De eerste producten worden onthuld

Eindelijk! In april kondigde Apple voor het eerst dit jaar nieuwe producten aan. Wij vonden het Spring Loaded event een succes. Apple kondigde niet alleen een nieuwe iPad Pro 2021 aan, maar ook de langverwachte AirTag. Het is Apple’s eerste tracker voor je accessoires zoals tassen en portemonnees. De iMac 2021 is de eerste desktop-Mac met een Apple Silicon chip en hij heeft ook nog eens een gloednieuw ontwerp. Tenslotte kondigde Apple ook een Apple TV 4K 2021 aan met een snellere chip en nieuwe Siri Remote.

Zoals we ook in onze review van de iMac 2021 schreven, is de iMac echt terug van weggeweest. Het nieuwe design met een gloednieuwe M1-chip aan de binnenkant maken de computer toekomstbestendig én een parel voor je interieur. Het is nog wachten op andere Mac-desktops voordat zij ook een Apple Silicon processor krijgen, maar we verwachten snel nieuwe producten.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E04: Spring Loaded! Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze vierde aflevering van 2021 draait natuurlijk alles om de aankondigingen van het Spring Loaded-event. De gekleurde iMac, de iPad Pro met M1, de langverwachte aankondiging van de AirTag - wat vonden wij eigenlijk het meest verrassende product en waarvoor staan we in de rij?

Mei 2021: Eerste grote audio-update voor Apple Music ooit

Al vroeg in de maand doken de eerste geruchten over Apple Music HiFi op. Niet veel later kwam het hoge woord van Apple: Apple Music krijgt in juni officieel lossless audio en Dolby Atmos. Het was voor het eerst dat Apple de geluidskwaliteit van Apple Music een boost gaf in het zesjarig bestaan van de muziekdienst.

In mei kwamen ook veel nieuwe producten uit. Het ging dan voornamelijk om de apparaten die in april tijdens het Spring Loaded-event aangekondigd waren. De releasedatum van de iMac 2021, iPad Pro 2021 én Apple TV 4K was allemaal 21 mei. Een grote en belangrijke dag voor Apple, helemaal door de nieuwe iMac.

In mei vierden we ook een stukje Apple-historie, want de Apple Store bestond 20 jaar. In die tijd is er veel veranderd, maar er is toch ook heel veel hetzelfde gebleven. We namen je mee langs de begindagen en de huidige Apple Stores.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E05: AirTag-ervaringen en WWDC-vooruitblik Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze vijfde aflevering van 2021 vertellen we over onze ervaringen met de AirTag en met de diverse hoesjes die ervoor verkrijgbaar zijn. En we hebben uitgebreid met de nieuwe Siri Remote gespeeld.

Juni 2021: Software-aankondigingen, maar ook nieuwe producten

Zoals ieder jaar stond ook dit jaar juni weer geheel in het teken van de WWDC, waar iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 en macOS Monterey onthuld werden. In alle updates draait het vooral om kleine maar handige verbeteringen: een nieuwe Focus-mode om ongestoord te kunnen werken, het herkennen van tekst via de camera en op afbeeldingen, FaceTime-verbeteringen met SharePlay en nieuwe privacyfuncties zoals iCloud Private Relay. De updates zorgden niet voor een revolutie in het bedienen van je Apple-apparaten en was misschien zelfs minder indrukwekkend dan gebruikers hoopten. Onze uiteindelijke iOS 15 review was dan ook gematigd positief, waar vooral het gemis van echte grote verandering de boventoon voerde. Al het nieuws van de WWDC lees en bekijk je nog eens rustig in onze WWDC 2021-samenvatting.

De rest van de maand stond vooral in het teken van het EK-voetbal, geruchten over de nieuwe Apple-apparaten van het najaar (toen we nog dachten dat de Apple Watch Series 7 platte zijkanten kreeg) en stopte Apple met de spacegrijze Mac-accessoires zoals de muis en trackpad. Maar er kwam ook nog iets nieuws, want Apple onthulde de International Collection Apple Watch-bandjes, speciaal voor de Olympische Spelen.

Apple schoot deze maand ook weer in de verdediging. In een opstel legde Apple uit waarom alternatieve app stores en sideloading slecht zijn. Apple kwam hiermee naar aanleiding van de vele kritiek op het beleid van de App Store en de lopende rechtszaak en vele onderzoeken in verschillende landen.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E06: WWDC 2021 Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze zesde aflevering van 2021 draait alles om de WWDC en alle aankondigingen. Van iOS tot watchOS, het komt allemaal langs.

Juli 2021: Geruchten, maar ook een nieuw accessoire

De zomer was ingezet en dat was aan het nieuws duidelijk te merken. Na de WWDC-storm was de stilte ingezet. Toch waren er een aantal onderwerpen die in deze periode speelde. Zo wil de Nederlandse ACM dat Apple de NFC-chip in de iPhone openstelt voor andere betaalmethoden. Het onderzoek loopt nog altijd.

De rest van de maand draaide vooral om geruchten over de aankomende devices, maar er kwam toch ook weer wat nieuws uit Apple’s hoge goed. De MagSafe Battery Pack is Apple’s eigen draadloze magnetische powerbank voor de iPhone 12 (en iPhone 13). In onze review lees je wat we ervan vonden.

Ook kregen we voor het eerst sinds jaren weer wat te horen over de Pegasus-spyware door een kwetsbaarheid in iMessage. Later in het jaar krijgt dit verhaal nog een staartje, want Apple neemt rigoureuze maatregelen.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E07: Aangetroken tot MagSafe, iMac en meer Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze zevende aflevering van 2021 gaat het over de nieuwe iMac, die we in het oranje getest hebben. We praten ook over de MagSafe Battery Pack, de nieuwe tabbladen in Safari en de producten die er dit najaar aan komen.

Augustus 2021: CSAM levert wereldwijde kritiek op

Voor Apple was augustus een turbulente maand. Om te beginnen verlaagde Apple de prijzen in de App Store in Europa. Daarnaast zijn de App Store regels versoepeld voor ontwikkelaars. Dat deed Apple onder druk van lopende rechtszaken, dus geheel vrijwillig was dit niet.

Het echt grote nieuws van augustus is meteen één van de belangrijkste zaken van 2021. Met Apple’s CSAM-beleid wil het bedrijf kinderen beschermen door het scannen van foto’s. In een open brief van internationale organisaties over CSAM schrijven meer dan 90 organisaties dat Apple de plannen moet schrappen. Ook Apple medewerkers uiten kritiek op CSAM. Uiteindelijk is de functie uitgesteld, maar niet van tafel geveegd. Apple kijkt nog een kritisch naar haar plannen, dus dit onderwerp gaan we in 2022 ongetwijfeld nog veel voorbij zien komen.

Ten slotte kwam Apple CEO Tim Cook weer in het nieuws. De topman zit inmiddels al 10 jaar op zijn post, maar het wordt ooit tijd om op te stappen. Die tijd is echter nog niet aangebroken. Zo zou Tim Cook nog één keer willen knallen met een groot product voordat hij opstapt. In een overzicht schreven wij de hoogte- en dieptepunten van 10 jaar Tim Cook.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E08: Apple onder vuur Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze achtste aflevering van 2021 gaat het uiteraard weer over nieuwe producten, maar ook over de ophef die op meerdere fronten rondom Apple is ontstaan.

September 2021: De maand van de iPhone, maar de iPad verraste meer

September is doorgaans de belangrijkste maand voor Apple. De nieuwe iPhone 13, iPad mini 2021 en Apple Watch Series 7 werden aangekondigd op 14 september tijdens het California Streaming event. In totaal werden er vier iPhones onthuld: de iPhone 13 (mini) en de iPhone 13 Pro (Max). Wij schreven van alle toestellen een review. Hoewel het goede toestellen zijn, vinden we wel dat het tijd wordt voor wat meer innovatie. Waar de concurrenten met opvouwbare toestellen komen (die niet altijd even goed werken), is er bij Apple vooral sprake van kleine verbeteringen. Gaat 2022 daar verandering in brengen?

Een wat spannendere aankondiging was de iPad mini 2021. Dit apparaat heeft sinds de allereerste generatie nog nooit een écht nieuw ontwerp gekregen. Daar is eindelijk verandering in gekomen. Dit jaar kreeg de iPad mini eindelijk een up-to-date design waardoor het vooral een kleine (en erg aantrekkelijke) versie van de iPad Air is. Overigens is er ook weer een nieuw instapmodel iPad voor 2021.

De grootste verbazing was er echter over de Apple Watch Series 7 en dan niet in positieve zin. Iedereen ging uit van een ontwerp met vlakke zijkanten, want de geruchtenlekkers waren het daar toch écht wel over eens. Maar helaas, het zat er dit jaar niet in: de Apple Watch Series 7 heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp (op een paar nieuwe kleurtjes en een groter scherm na), tot teleurstelling van velen. Zaten de bronnen er allemaal naast of heeft Apple de plannen gewijzigd? We zullen er waarschijnlijk nooit achter komen.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E09: iPhone 13, Apple Watch Series 7 en... iPads! Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze negende aflevering van 2021 gaat het over alle nieuwe producten die tijdens het september-event zijn aangekondigd. Wat gooien wij dit najaar in ons mandje?

Oktober 2021: Een veelgevraagde functie éindelijk in Nederland

Oktober 2021 stond vooral in het teken van een nieuw product dat in september aangekondigd was. De release van de Apple Watch Series 7 was op 15 oktober. Nog belangrijker: eindelijk werd de release van de 4G Apple Watch in Nederland aangekondigd! Nog diezelfde maand startte T-Mobile met de Apple Watch Cellular, als eerste provider in Nederland. Daarmee is een wens van veel Apple Watch-eigenaren in vervulling gegaan. De wens voor de 4G-versie was er al sinds de aankondiging van Apple in 2017. Al met al hebben we er in Nederland dus ruim vier jaar op moeten wachten. Vooralsnog is T-Mobile de enige provider die mee doet, al beweerde KPN het op termijn ook te gaan ondersteunen. Wanneer is nog altijd onduidelijk, want sinds deze aankondiging in oktober is het verdacht stil.

Verder stonden we in oktober ook weer stil bij een belangrijk moment in de Apple-historie: het was 10 jaar geleden dat Steve Jobs overleed. We blikten terug op de 10 voorspellingen van Steve Jobs op te kijken of deze werkelijkheid geworden zijn. Maar dat was niet de enige terugblik, want ook de iPod bestond 20 jaar en we deelden onze persoonlijke herinneringen aan de verschillende modellen.

Maar in oktober stond er ook weer een event gepland en niet zomaar eentje. Apple kondigde tijdens het Unleashed-event onder andere de nieuwe MacBook Pro 2021 en de AirPods 3 aan. Het bleek het laatste event van het jaar te zijn en over het algemeen waren de reacties op de aankondigingen erg positief.

Tot slot Apple kwam in oktober ook weer negatief in het nieuws. Zo wil de EU Apple straffen voor het blokkeren van de NFC-chip voor betaalmethodes en concludeert de ACM dat Apple schuldig is aan machtsmisbruik in de App Store. Dit verhaal krijgt zeker nog een staartje.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E10: vooruitblik op het oktober-event Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze tiende aflevering van 2021 praten we over onze ervaringen met de nieuwe iPhones, iPads en Apple Watch. Maar we blikken vooral ook vooruit naar het oktober-event, want ook daar hebben we hoge verwachtingen van!

In oktober startten we ook nog met een nieuwe podcastserie in samenwerking met BNR en Androidworld genaamd The Smart Ones. Heb je die nog niet ontdekt, dan raden we aan om de aflevering zeker nog te beluisteren!

November 2021: Apple gooit deuren open voor reparaties

Het meest verrassende nieuws van de maand was ongetwijfeld de aankondiging dat je vanaf 2022 eigen reparaties aan de iPhone kan doen dankzij Apple’s Self Service-reparaties. Al jaren vragen instanties in voornamelijk de VS om het mogelijk te maken om je eigen spullen te fixen (de zogenaamde Right to Repair). Het was een aankondiging die niemand echt zag aankomen en zorgt voor een grote verandering in de wereld van de recycling, reparaties en meer. Nog niet alle details zijn bekend, maar Apple gaat een nieuwe online store bieden waar je zowel de tools als de onderdelen kunt aanschaffen.

Bekijk ook Self Service-reparaties: alles over Apple's nieuwe programma voor het zelf repareren met originele onderdelen [FAQ] Apple biedt binnenkort een eigen programma aan voor reparaties genaamd Self Service Repair. Wat heeft dat om armen? Je leest het in deze uitleg!

Ander belangrijk nieuws op het gebied van privacy is dat Apple een officiële aanklacht indient tegen de maker van Pegasus-spyware NSO Group. Hoewel maar een heel klein en specifiek deel van de Apple-gebruikers doelwit is van deze spyware, maakt Apple zich wel ernstig zorgen om de gevolgen voor die groep én steekt het bedrijf een stokje voor het verdere misbruik van de spyware. Een belangrijke stap in de strijd tegen dit soort praktijken, al is de uitkomst nog lang niet bekend.

Wat ook opviel aan november, is dat er steeds meer geruchten over apparaten uit 2022 de revu passeren. Zo lijkt de release van Apple’s mixed reality-headset volgend jaar aanstaande en doken er ook steeds meer details op. Nu al belooft 2022 een spannend jaar te worden.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E11: Van deze aflevering word je hebberig Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze elfde aflevering van 2021 blikken we terug op het oktober-event en de producten die daar zijn aangekondigd: de MacBook Pro's en de AirPods 3. We vertellen over onze ervaringen met beide. Daar word je hebberig van!

December 2021: Nederlands nieuws aan het eind van het jaar

Volgens de echte traditie start Apple de maand december met de App Store Awards 2021, oftewel de populairste en beste apps van het jaar. Er zitten wat verrassende (en bekende) namen tussen, maar eigenlijk levert deze lijst van Apple maar zelden een onontdekte parel op. Maar over verrassingen gesproken: deze maand bracht ons een aantal verrassende aankondigingen voor Nederlandse Apple-gebruikers!

We konden je namelijk als allereerste melden dat de HomePod vanaf update 15.2 Nederlands kan, waardoor de release van de HomePod mini in Nederland niet ver weg meer lijkt. Apple heeft de komst van de speaker in Nederland nog niet officieel aangekondigd, maar het lijkt nu slechts een kwestie van tijd. De vraag is dus niet of maar wanneer de speaker precies uit komt, maar dat kan niet lang meer duren. Huidige HomePod-gebruikers kunnen in ieder geval de Nederlandse Siri gebruiken vanaf update 15.2.

Maar er was nog meer, want Belgische Apple TV-gebruikers werden getrakteerd op de komst van Siri op de Apple TV. Hoewel dit in Nederland al sinds iOS 10 mogelijk was, was de assistent in België op de Apple TV niet actief. Met tvOS 15.2 is daar verandering in gekomen. Apple heeft hiermee in één keer een inhaalslag gemaakt met een aantal veelgevraagde functies voor Nederlandse en Belgische gebruikers.

December 2021 is nog niet helemaal afgelopen. Hoewel we qua Apple-nieuws de rustige periode in gaan, verwachten we nog wel een aantal geruchten over 2022-producten, mogelijk nog verdere ontwikkelingen in de rechtszaak tussen Epic Games en Apple en meer.

In de laatste dagen van december zullen we dit jaaroverzicht weer bijwerken met de nieuwste ontwikkelingen. Binnenkort kun je ook onze laatste aflevering van de iCulture Podcast van 2021 verwachten.

Conclusie Apple-jaaroverzicht 2021

Qua productreleases was 2021 een relatief rustig jaar. De Apple-producten die in 2021 uit kwamen bestonden vooral uit handige maar kleine updates, op een paar uitzonderingen na. De iMac 2021, MacBook Pro 2021 en de AirTag sprongen er voor ons het meeste uit. Toch hopen we dat Apple in 2022 op dit vlak nog wat meer indruk maakt, met flinke verbeteringen voor de iPhone, Apple Watch en iPad.

2021 was ook een jaar waarin er een aantal gewilde Apple-functies eindelijk in Nederland beschikbaar kwamen, zoals de Apple Watch 4G, Nederlandse Siri op de HomePod en het melden van ongelukken in Apple Kaarten. Maar toch werd de lijst dit jaar ook weer langer, met nieuwe functies in iOS 15, watchOS 8 en macOS Monterey die dan weer niét in Nederland beschikbaar zijn. We hopen dat Apple in 2022 een verdere inhaalslag maakt op dit gebied.

Wat ook overheerst in 2021 was de verdere, in onze ogen terechte, kritiek op Apple. Het machtsmisbruik met de App Store werd aan banden gelegd, er was een uitspraak in de zaak met Epic Games (waarbij beide partijen zeggen de zaak te hebben gewonnen) en er dreigen nog allerlei andere rechtszaken en onderzoeken tegen Apple waarvan de uitkomst vergaande gevolgen kan hebben. Apple ligt onder een vergrootglas en daar kwam de door Apple zelf veroorzaakte CSAM-zaak nog bovenop. Het nieuws in 2022 zal dan ook voor een belangrijk deel in het teken staan van de ontwikkelingen die gezet zijn in 2021 of eerder, waardoor we verwachten dat het een rumoerig jaar zal worden.

