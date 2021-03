Apple moet in Brazilië 1,9 miljoen dollar boete betalen omdat er geen oplader meer meegeleverd is in de doos van de iPhone 12-serie. Maar daarnaast zit Apple met een nog veel hogere boete vanwege een DRM-overtreding.

Boete voor niet meeleveren van oplader

De Braziliaanse toezichthouder voor consumentenzaken Procon-SP heeft Apple een boete van $1,9 miljoen opgelegd omdat er geen oplader meer in de doos zit. Een paar maanden geleden wilde de organisatie Apple al dwingen om een oplader te verstrekken aan iedereen die erom vroeg. Apple weigerde en nu hebben ze een boete aan hun broek gekregen. Volgens Procon-SP heeft Apple misleidende advertenties geplaatst en apparaten verkocht met fabrieksfouten. Ook zou Apple geen eerlijke voorwaarden voor consumenten hanteren en zou toestellen niet onder garantie repareren.



“Apple moet begrijpen dat er in Brazilië stevige wetten en instituten zijn voor consumentenbescherming”, aldus een strijdvaardige directeur van Procon-SP. “Ze moeten deze wetten en instituten respecteren.” Apple had de organisatie al uitgelegd dat het achterwege laten van de oplader te maken had met milieu-overwegingen en dat er al te veel opladers in omloop zijn, wereldwijd. Het zou ook de uitstoot van koolstof verminderen. Maar de Braziliaanse toezichthouder vond die uitleg niet overtuigend en geeft nu een boete.

Daarmee is de zaak nog niet af, want de Brazilianen hebben nog meer klachten. Apple zou de iPhone niet waterdicht genoeg maken, problemen met software-updates niet oplossen en reparatie weigeren als producten in het buitenland zijn gekocht.

Apple heeft nog wel de mogelijkheid om te vragen of de beslissing kan worden herzien. Daarnaast is er de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Apple kan natuurlijk ook gewoon de boete betalen, of besluiten om alsnog opladers beschikbaar te stellen.

300 miljoen dollar boete in DRM-zaak

Een nog veel hogere boete is geëist in een heel andere zaak, waarin het gaat om DRM. Apple moet 308,5 miljoen dollar betalen aan Personalized Media Communications omdat een patent omtrent digital rights management (DRM) zou zijn overtreden. Dat heeft een federale rechter in Marshall (Texas) bepaald in een rechtszitting die vijf dagen duurde.

Personalized Media had Apple aangeklaagd over een patent rondom FairPlay, dat wordt gebruikt om content van iTunes, Apple Music en App Store te beveiligen tegen kopiëren. PMC klaagde Apple al in 2015 aan op basis van zeven patenten. Aanvankelijk leek Apple succes te hebben bij het Amerikaanse patentbureau, maar PMC besloot uiteindelijk toch nog een keer verhaal te halen. Eerder verloor PMC in een soortgelijke rechtszaak tegen YouTube en moederbedrijf Google, maar in de zaak tegen Apple hadden ze wel succes. Er loopt nog een rechtszaak tegen Netflix.

PMC doet of maakt zelf verder niets: het bezit een groot aantal patenten en gebruikt deze in rechtszaken om inkomsten te genereren.