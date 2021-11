Weet je het nog, die goede oude tijd waarin Steve Jobs voor een live publiek de allereerste iPhone aankondigde? Hoewel dat zeker iets magisch had, vind ik dat Apple’s huidige vorm qua presentatie meer voldoet aan mijn wensen. Van tevoren was ik wat sceptisch, maar inmiddels ben ik zo gewend geraakt aan de van tevoren opgenomen presentaties dat ik niet anders meer zou willen.



Voordelen van van tevoren opgenomen Apple-events

Apple heeft er nu inmiddels acht events op zitten die van tevoren opgenomen zijn. De WWDC 2020 was de allereerste en sindsdien weten we niet beter. Apple had wat mij betreft meteen de juiste vorm te pakken. De van tevoren opgenomen presentaties hebben de juiste dosis humor (al is het soms wel een tikkeltje flauw), zien er qua productie gelikt uit en brengen de informatie beter in beeld. Vooral dat laatste is een belangrijke reden waarom Apple voor mij niet meer terug hoeft naar de live presentaties.



Dit soort shots zul je tijdens een live-presentatie niet zo snel zien

Als kijker en consument is het veel interessanter om naar een flitsende presentatie met alle belangrijke nieuwe informatie te kijken dan een soms wat trage en stuntelende live-presentatie. Ter vergelijking: de WWDC 2018 duurde maar liefst 2 uur en 16 minuten, terwijl de WWDC 2021 precies een half uur korter was. In beide presentaties werden uitsluitend nieuwe softwarefuncties aangekondigd, maar het grote verschil is dat bij de WWDC 2021 veel meer onderwerpen aan bod kwamen.

Gevarieerdere presentatie, meer informatie

Nieuwe functies voor AirPods, HomeKit, gezondheid en iCloud kwamen allemaal voorbij, elk met hun eigen uitgebreide sectie. Er is daardoor veel meer variatie. Zou je dit in een live presentatie gieten, dan zit je weer naar een veel langere show te kijken. Met het gevaar dat het veel te langdradig wordt. Apple heeft nu zoveel nieuwe producten en softwareversies in ontwikkeling, dat een real-life presentatie ook bijna niet meer te doen is zonder saai te worden.



Apple is ook niet vies van wat grafische effecten

Ook de manier van presenteren en het overbrengen van informatie bevalt mij beter. Het is meer to the point dan voorheen en met de graphics en andere animaties in beeld komt alles ook veel beter over dan in de vroegere Keynote-slides en live demonstraties. Hoewel ik het soms ook wel grappig vond als een demonstratie in het honderd viel (zoals de Face ID-demo van Craig Federighi), leidt dat uiteindelijk af waar het om gaat: het overbrengen van informatie, zodat ik weet wat me te wachten staat als ik veel geld uitgeef voor een nieuw Apple-product. Een ander voordeel van de van tevoren opgenomen keynotes is de variatie aan locaties. Apple’s hoofdkantoor Apple Park stikt van de mooie plekjes en via de presentaties krijg je ook nog een klein kijkje in de keuken.

Al jaren voordat Apple noodgedwongen met de van tevoren opgenomen presentaties begon, waren er al langer bedrijven die overgestapt waren. Nintendo is daar een goed voorbeeld van. Normaal gesproken hield Nintendo eens per jaar tijdens de E3-gamebeurs in Los Angeles een live presentatie voor de nieuwste games en hardware. Maar al sinds oktober 2011, afgelopen maand tien jaar geleden, zijn ze begonnen met de Nintendo Direct-presentaties die eens in de zoveel maanden gelivestreamd worden. Dat ritme heeft Apple nu inmiddels ook te pakken en dat bevalt mij meer dan prima.



Craig Federighi in zijn natuurlijke habitat

Maar live presentaties hebben ook hun charme

Toegegeven: live presentaties hebben ook hun voordelen. Maar die voordelen hebben vooral te maken met de sfeer. De live reacties van het aanwezige publiek van ontwikkelaars en journalisten (hoewel die soms ook wel erg nep over kwamen), het applaus als Apple weer eens iets gloednieuws gepresenteerd heeft en de interactie tussen Craig Federighi en het publiek mis ik soms zeker nog wel een beetje. Maar die sfeerelementen kwamen de informatieoverdracht lang niet altijd ten goede.

Al met al hoop ik dat Apple vasthoudt aan de opgenomen events, al zou het me ook niets verbazen als Apple weer terugkeert naar het vroegere format zodra ze daar de mogelijkheid voor zien. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan hoop ik dat Apple geleerd heeft van de presentaties van 2020 en 2021 en het beste van twee werelden combineert.



Zijn de volle zalen definitief verleden tijd?

Wat vind jij? Ben jij meer een liefhebber van Apple’s live presentaties of juist van de opgenomen keynotes? Laat het ons weten in de reacties. Lees ook ons overzicht van de Apple-events van 2021.