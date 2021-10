Introductie AirPods 3 review

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk heeft Apple de nieuwste AirPods uitgebracht. De AirPods 3, ook wel de AirPods 2021 genoemd, hebben een aantal fijne verbeteringen én een nieuw design. Hoewel ik bij een nieuw design van een Apple-product vaak meteen al enthousiast word, ben ik een stuk terughoudender als het gaat om iets als oordopjes. Want een nieuw design AirPods, betekent ook meteen dat het gevolgen heeft voor het draagcomfort. In deze AirPods 3 review lees je hoe wij de nieuwste AirPods van 2021 ervaren hebben, hoe ze klinken en of de extra functies van toegevoegde waarde zijn.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De AirPods 3 voor deze test zijn beschikbaar gesteld door Apple.

Voordat ik met de AirPods 3 aan de slag ging, gebruikte ik jarenlang al de gewone standaard AirPods. Over deze oordopjes ben ik al jarenlang meer dan tevreden: ze blijven goed zitten, vallen niet uit m’n oren en ook de audiokwaliteit is voor mij eigenlijk wel voldoende. Toch keek ik uit naar de nieuwe generatie, omdat ik toch wel graag wilde profiteren van het betere geluid met ruimtelijke audio en de wat meer geavanceerde functies van de AirPods Pro.

Maar de AirPods Pro zelf waren voor mij absoluut geen optie: door het in-ear ontwerp zit het voor mij erg oncomfortabel, waardoor ik ze niet met plezier kan gebruiken. Als je jezelf hierin herkent, doe je er verstandig aan om deze review van de AirPods 3 te lezen.

De AirPods 3 zijn verkrijgbaar voor €199,- en dat is zo’n €20,- meer dan de adviesprijs van de vorige generatie met standaard case. Maar als je het vergelijkt met de AirPods 2 met draadloze oplaadcase (voorheen adviesprijs van €229,-), vinden we de nieuwe prijs helemaal zo gek nog niet. In dat opzicht is de prijs-kwaliteit verhouding beter geworden. Inmiddels is de adviesprijs van de AirPods 2 met standaard oplaadcase gedaald naar €149,-, al kun je ze vaak veel goedkoper op de kop tikken.

Design en pasvorm AirPods 3: iets meer pro

Nieuw ontwerp gebaseerd op AirPods Pro

Geen rubberen oordopjes

Universele pasvorm

Kortere stokjes met druksensor

Alleen verkrijgbaar in het wit

Voor het vernieuwde design van de AirPods 3 heeft Apple goed naar de AirPods Pro gekeken. Als je de twee naast elkaar legt, zie je meteen de overeenkomsten. De stokjes van de AirPods 3 zijn even lang als bij de AirPods Pro en daarmee een stuk korter dan de vorige generatie AirPods. Dat ziet er tijdens het dragen net wat beter uit. Maar het grootste verschil zit hem in de kop. Waar de AirPods 2 nog gebaseerd waren op de vroegere EarPods, zijn er bij de AirPods 3 sterke overeenkomsten met de AirPods Pro. Het grootste verschil qua design en draagcomfort is dat het rubberen oordopje bij de AirPods 3 ontbreekt.

Als je de AirPods 3 naast de AirPods Pro legt, zie je qua vorm van het oordopje sterke overeenkomsten. De kop is net zo rond. Het enige verschil is dat de het witte plastic bij de AirPods 3 net wat verder doorloopt dan bij de AirPods Pro, als vervanging voor de rubberen oordopjes. Ten opzichte van de AirPods 2 is het verschil dag en nacht en dat merk je ook meteen bij het draagcomfort.

Hoewel je bij de AirPods 3 niet per se spreekt over in-ear, voelt het voor mij toch wel een beetje zo. Doordat de kop een stuk ronder is dan de vorige generatie AirPods, voel ik ze veel meer aanwezig in m’n oren. Waar de AirPods 2 nog losjes in m’n oren zitten (zonder dat ze er gemakkelijk uit vallen), voel ik de AirPods 3 veel meer zitten. Je gehoorgang wordt een stukje meer afgesloten. Daardoor zit er ook wat meer druk op m’n oren. Die druk is lang niet zo erg als bij de AirPods Pro door de rubberen oordopjes (die ik om die reden niet comfortabel kan dragen), maar voor mij zijn de AirPods 3 door dit design niet zo comfortabel als de gewone AirPods.

Anderzijds zou je het design ook op een positieve manier kunnen ervaren. Een veelgehoorde klacht bij de AirPods 2 was dat je het gevoel hebt dat ze elk moment uit je oren kunnen vallen. Dat gevoel zal je bij de AirPods 3 niet hebben, omdat ze steviger in je oren zitten. Hoe jij dit draagcomfort ervaart, is een kwestie van zelf proberen.

Universeel, maar niet voor iedereen

Zoveel oren, zoveel vormen. Het is voor een review van de AirPods 3 dan ook lastig om één advies voor iedereen te geven. De één zweert bij het in-ear ontwerp van de AirPods Pro, terwijl de ander daar meteen hoofdpijn van krijgt en juist de AirPods 2 prettiger vindt. Apple spreekt bij de AirPods 3 van een universele pasvorm, maar helaas betekent dat niet dat de oordopjes ook bij iedereen even lekker zitten.

Bij de AirPods 2 gebeurde het regelmatig dat ik er totaal geen erg in had dat ik ze nog (of al) in m’n oren had. Het is me vaak genoeg gebeurd dat ik de AirPods alvast in deed, maar vergat de muziek te starten. Als ik na een paar minuten alsnog bedacht om muziek te luisteren, schrok ik me een hoedje toen ik zag dat mijn AirPods-doosje leeg was. In paniek keek ik om me heen. Zijn de AirPods gevallen? Ze bleken al in m’n oren te zitten. Om het verschil in draagcomfort voor mij aan te geven: bij de AirPods 3 zal me dat echt niet snel gebeuren.

Het dragen van de AirPods 3 voor langere tijd geeft mij niet zoveel problemen als de AirPods Pro. Maar een complete film ermee kijken zal ik toch niet zo snel doen. Voor een luistersessie van een half uur of een paar korte filmpjes is het niet zo’n probleem, maar een hele serie bingen of een film van twee uur kijken met de AirPods 3 is voor mij niet weggelegd.

Belangrijk om rekening mee te houden bij het draagcomfort is dat mijn ervaringen niet voor iedereen gelden. We raden dan ook aan om de AirPods 3 zelf te proberen, bijvoorbeeld van een vriend of vriendin of in de Apple Store. Je merkt gauw genoeg of het ontwerp bij jouw oren past of dat je toch liever bij de AirPods 2 blijft. Er zijn ook tal van gebruikers die de nieuwe vorm juist wel beter vinden zitten, omdat ze nauwer aansluiten dan de AirPods 2 die om die reden makkelijker uit de oren vallen. We vinden het daardoor eigenlijk wel jammer dat Apple de extra functies van de AirPods 3 niet in een soortgelijk design als de AirPods 2 gestopt heeft. Voor wie de verbeterde audio niet nodig is, heeft Apple de AirPods 2 in het assortiment gehouden.

Samenvattend kun je voor de pasvorm van de AirPods 3 het volgende concluderen:

Fan van het design van de AirPods Pro en zitten de AirPods 2 naar jouw smaak te losjes? Dan zal het AirPods 3 design je goed bevallen.

Zaten de AirPods 2 goed en krijg je juist last van de AirPods Pro? Probeer de AirPods 3 dan eerst uit, want mogelijk bevallen ze minder goed dan je gehoopt had.

Audio AirPods 3: een flinke verbetering

Verbeterde audio dankzij nieuwe speakerdriver en versterker

Ondersteuning voor adaptieve EQ

Met ruimtelijke audio en dynamische hoofdtracking

Wat als een paal boven water staat, is dat de AirPods 3 veel beter klinken dan de voorgangers. Dat komt doordat Apple ook hier goed gekeken heeft naar de AirPods Pro: er zitten dezelfde door Apple ontworpen high-excursion speakerdrivers in. Ook zijn de AirPods 3 voorzien van versterkers met een groot dynamisch bereik. Het resultaat is dat de muziek een stuk voller klinkt. Tijdens het luisteren van muziek merken we ook dat bepaalde details in de muziek veel beter tot z’n recht komen. Details die je eerst niet hoorde in bepaalde tracks, vallen bij de AirPods 3 ineens op en laten je favoriete nummers opnieuw tot leven komen. De bas klinkt een stuk beter en ook de vocalen klinken minder vlak en springen er veel meer uit.

Wat daarbij ook helpt, is de ondersteuning voor ruimtelijke audio met Dolby Atmos. Apple Music speelt ook in ruimtelijke audio af met de AirPods 2, maar het effect is bij de AirPods uit 2021 wel een stuk beter. Daarnaast is ook de dynamische hoofdtracking beschikbaar, ook voor nummers die niet in Dolby Atmos af te spelen zijn. De iPhone maakt gebruik van de sensoren in de AirPods, om de positie van de AirPods (en dus je hoofd) te bepalen. Hierdoor komt de audio altijd van voren, ook als je je hoofd naar links of rechts draait. Het moet de illusie wekken dat je middenin de muziek zit, alsof je een concert bezoekt.

Dit werkt inderdaad goed, ook als je niet stilzit achter een bureau en bijvoorbeeld aan het wandelen bent. Het effect is overtuigend, hoewel het soms wat out of sync is. De zanger of zangeres klinkt altijd alsof hij of zij voor je staat, maar het praktisch nut is ons niet helemaal duidelijk. Bij het luisteren naar muziek vinden we het eigenlijk eerder storend dan een toevoeging. Gek genoeg werkt dit effect bij een FaceTime-gesprek niet, terwijl we het daar juist een toegevoegde waarde hadden gevonden. Overigens wordt ruimtelijke audio bij FaceTime-groepsgesprekken wel ondersteund.

Wat ook bijdraagt aan de verbeterde audiokwaliteit, is de adaptieve EQ. De AirPods 3 zijn voorzien van microfoons aan de binnenkant, die controleren hoe het geluid jouw oren binnenkomt. Op basis daarvan passen de AirPods 3 de audio aan, zodat de muziek ook in jouw oren klinkt zoals het bedoeld is. Dit is een verschil van dag en nacht en is als je het ons vraagt één van de belangrijkste redenen om voor de AirPods 3 te kiezen. De adaptieve EQ vind je ook in de AirPods Pro of AirPods Max, maar met de AirPods 3 heeft Apple het een stuk toegankelijker gemaakt.

Het is overigens niet mogelijk om de adaptieve EQ uit te schakelen, maar wij hadden in onze test geen één keer de behoefte om het uit te zetten.

Ten opzichte van de AirPods Pro en AirPods Max mis je bij de AirPods 3 de actieve ruisonderdrukking. We vinden het logisch dat Apple deze functie niet in dit model gestopt heeft, omdat het niet voor iedereen per se een vereiste is. Bovendien zorgt het design van de AirPods 3 ervoor dat omgevingsgeluid al iets minder aanwezig is dan bij de AirPods 2. Maar de actieve ruisonderdrukking kan het niet vervangen. Overigens is er ook geen sprake van een passieve ruisonderdrukking, want daarvoor worden je oren niet ver genoeg afgesloten. Als je ze in de sportschool gebruikt, zal je dus niet helemaal afgesloten worden van de muziek die ze daar draaien.

Batterijduur AirPods 3: een sprongetje vooruit

6 uur luisteren, 5 uur met ruimtelijke audio

Spreektijd van 4 uur

Verbeterde accuduur ten opzichte van AirPods 2

Totale luistertijd meer dan 30 uur

Apple heeft de batterijduur van de AirPods 3 op meerdere vlakken verbeterd ten opzichte van de voorganger. Hoewel wij daar eigenlijk nooit problemen hadden met de batterijduur, is de extra luistertijd mooi meegenomen. Apple heeft dit voor elkaar gekregen door de batterij te verplaatsen van het stokje naar de kop. Of er ook daadwerkelijk een grotere batterij in zit, moet blijken uit een teardown.

De AirPods 3 hebben een batterijduur van zo’n 6 uur als je luistert zonder ruimtelijke audio. Zet je dit aan, dan kom je tot een luistertijd van zo’n 5 uur. Die 5 uur komt overeen met de gewone AirPods, zodat je dus even lang naar ruimtelijkere audio kunt luisteren. Maar ook als je dit uitschakelt, klinkt de muziek prima.

Ook bij spraak is de batterijduur verbeterd. Als je veel moet FaceTimen of vergaderen via Zoom of Microsoft Teams, is het goed om te weten dat je met de AirPods 3 tot 4 uur kunt videobellen. Ten opzichte van de vorige generatie is dat een uur extra, wat een groot verschil maakt in deze tijd van videobellen en thuiswerken. En als je echt lange vergaderingen hebt, kun je altijd nog het ene oordopje afwisselen met de andere om je spreektijd nog verder op te rekken.

Al met al zijn we meer dan tevreden met de batterijduur. Sterker nog: de AirPods 3 hebben (op de AirPods Max na) de beste batterijduur van alle AirPods.

AirPods 3 opladen en MagSafe-case

Sneller opladen: 5 minuten laden voor 1 uur luisteren

Geleverd met nieuwe MagSafe-oplaadcase

Ook geschikt voor draadloos opladen via Qi-lader

Oplaadcase opladen ook mogelijk met Lightning-kabel

Zoals altijd worden de AirPods 3 geleverd met een witte oplaadcase. Het doosje heeft nu door de kortere stokjes een bredere vorm dan de vorige generatie, waardoor deze ook meer lijkt op het oplaaddoosje van de AirPods Pro. Buiten de vorm is er ook wat nieuws: er zit MagSafe ingebouwd. Dat betekent dat je de AirPods 3-oplaadcase magnetisch kan opladen via Apple’s MagSafe-lader of een dock die geschikt is voor MagSafe. Dat is vooral handig als je een verticale MagSafe-oplader hebt, die geen apart horizontaal oplaadvlak heeft voor de AirPods. Het doosje blijft stevig op zijn plek zitten, dus je hoeft niet bang te zijn dat hij er vanaf glijdt. De case laadt echter niet per se sneller op via MagSafe, dus het gaat puur om het gemak van de magneet.

Het oplaaddoosje werkt ook gewoon nog steeds met standaard draadloze Qi-laders, dus je hoeft niet per se een nieuwe MagSafe-oplader in huis te halen als je al een draadloze oplader hebt. Liever met een kabel opladen? Dat kan ook gewoon nog steeds, met de meegeleverde Lightning-naar-usb-c-kabel. We vinden het goed dat Apple hier nu ook standaard een usb-c-versie van de Lightning-kabel bij geeft. Dat bewijst dat usb-c steeds meer de standaard wordt.

Wij gebruiken voor het opladen voornamelijk een Belkin 3-in-1 dock, waar een horizontaal vlakje op zit met draadloos opladen, speciaal voor de AirPods. Door de inkeping hebben we ook nooit moeite met het correct plaatsen van het doosje, waardoor MagSafe voor ons niet per se van toegevoegde waarde is.

Het opladen van de AirPods zelf gaat ook een stukje sneller dan voorheen. Apple bereikt nu een luistertijd van 1 uur na 5 minuten opladen. Dat betekent dat je dus weer supersnel kunt luisteren als de AirPods helemaal leeg gegaan zijn.

Wat we overigens wel een gemiste kans vinden, is dat je de AirPods 3-case niet kan opladen via je iPhone. Apple heeft inmiddels bewezen dat de iPhone prima een ander accessoire draadloos kan opladen (zie de MagSafe Battery Pack) en dit zou ook voor de AirPods goed van pas komen.

Overige functies AirPods 3: waterbestendig, dezelfde H1-chip

Dezelfde H1-chip als in de vorige generatie

Zorgt voor automatisch verbinden, automatisch wisselen en Hé Siri

Ondersteuning voor nieuwe zoekfunctie in verbeterde Zoek mijn-app in iOS 15

Zweet- en waterbestendig met IPX4-classificatie

De AirPods 2021 zijn voorzien van dezelfde H1-chip als in de AirPods uit 2019 en de AirPods Max van 2020. Apple is blijkbaar nog niet toe aan een nieuwe generatie, wat ons de hoop geeft dat er in de toekomst nog meer functies toegevoegd worden waar niet per se een nieuwe verbeterde chip voor nodig is. De H1-chip zorgt voor het automatisch verbinden, automatisch wisselen tussen je apparaten en ondersteuning voor Hé Siri. Het automatisch verbinden, dat ook al in de allereerste AirPods uit 2016 zat, zijn we inmiddels al heel erg aan gewend geraakt. We zouden daarom niet meer zonder kunnen.

Over het automatisch wisselen van de AirPods zijn we minder tevreden. Dit zagen we ook al in de vorige generatie, maar werkt ook anno 2021 niet altijd even soepel. Het automatisch wisselen zorgt ervoor dat de AirPods automatisch verbinding maken met het apparaat waar muziek of audio op afgespeeld worden. Ben je via je Mac aan het luisteren naar muziek en word je gebeld op je iPhone, dan springen de AirPods automatisch over zodra je het gesprek beantwoord. Ten minste, dat is de theorie. In de praktijk gaat dit niet altijd even goed. Het automatisch wisselen werkt ook met de Apple TV.

De AirPods 2021 werken ook met het verbeterde zoeken via de Zoek mijn AirPods. De Zoek mijn AirPods-functie werkt nu op een vergelijkbare manier als de AirTag. De blauwe cirkel geeft aan hoe dicht je in de buurt bent van de AirPods. Hoe blauwer je scherm, hoe dichterbij je bent. De Zoek mijn-app maakt hiervoor gebruik van het Bluetooth-signaal, maar we vinden dit toch niet zo heel erg goed werken. Het signaal wisselt nogal eens, waardoor de locatie niet altijd nauwkeurig doorgegeven wordt. We vinden het dan ook jammer dat Apple geen U1-chip in de AirPods 2021 gestopt heeft, zoals we die ook in de AirTag vinden. Daarmee kan je veel nauwkeuriger de locatie bepalen. We vinden dit echt een gemiste kans.

Bovendien zijn de AirPods terug te vinden via het Zoek mijn-netwerk, zodat je de locatie ook kan zien als je niet in de buurt bent. iPhones en andere Apple-apparaten in de buurt van andere gebruikers geven de locatie aan jou door. We hopen niet dat we de functie ooit nodig hebben, maar dat het kan is een geruststellende gedachte.

Een andere fijne functie is dat je kan aangeven dat je een melding wil ontvangen als je je AirPods vergeten bent. Op deze manier hoef je niet bang te zijn dat je je AirPods op kantoor laat liggen of juist vergeet mee te nemen van thuis.

Bediening via druksensor

We zeiden het eerder al even: de AirPods 2021 hebben ten opzichte van de voorgangers een andere vorm van bediening dankzij de druksensor. In plaats van dat je op het oortje moet tikken om naar een volgend of vorig nummer moet gaan, gebruik je bij de AirPods 3 de sensor om in het stokje te knijpen. Dit werkt hetzelfde als bij de AirPods Pro. Hoewel de druksensor zelf de bediening beter registreert dan het tikken (het tikken werd geregeld niet goed opgepakt), vinden we de druksensor niet altijd handig. Vooral tijdens het wandelen kan het wat onpraktisch zijn, omdat je het stokje vast moet pakken. De kans dat de AirPod daarbij uit je oren valt of niet meer helemaal lekker in je oren zit, is iets groter dan bij het tikken.

Je kan de bediening van de druksensor niet verder aanpassen. Eén keer drukken is pauzeren en afspelen, twee keer drukken is het volgende nummer en drie keer drukken is het vorige nummer. Door de druksensor ingedrukt te houden, kun je Siri activeren. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld de ruimtelijke audio of hoofdtracking uit te schakelen. Daarvoor kun je het beste naar het Bedieningspaneel gaan.

Tot slot zijn de AirPods 2021 ook zweet- en spatwaterbestendig met IPX4-classificatie, zowel de oordopjes zelf als het doosje. Dat betekent in feite dat je de AirPods 3 zonder schade kan besproeien met water. Zweetdruppels of een flinke regenbui zijn dus geen probleem. De AirPods zijn daardoor niet geschikt om onder te dompelen, maar wij zien onszelf toch niet zwemmen met AirPods in. De zweet- en spatwaterbestendigheid zijn vooral handig als je veel workouts doet.

Score 8.5 €199,- Voordelen + Verbeterde geluidskwaliteit maakt indruk

Ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking leuke extra

Langere batterijduur

Zweet- en spatwaterbestendig

Oplaaddoosje ook met MagSafe

Vallen minder snel uit je oren

Verbeterde pasvorm in vergelijking met vorige generatie voor liefhebbers van AirPods Pro Nadelen – Pasvorm niet ideaal voor liefhebbers van AirPods 2

Geen U1-chip voor verbeterde zoekfunctie

Conclusie AirPods 3 review

De AirPods 3 zijn qua audiobeleving een geweldige upgrade ten opzichte van de vorige generatie. Je muziek klinkt een stuk voller en levendiger dan in de AirPods 2 en je hoort details die je eerst nooit opgevallen waren. De automatische EQ zorgt ervoor dat de muziek goed klinkt, hoe je oor ook gevormd is. De bas klinkt voller en is meer aanwezig, zonder echt storend te zijn. En met ondersteuning voor Dolby Atmos klinkt de muziek ook nog eens ruimtelijker, waardoor je middenin de nummers zit. De dynamische hoofdtracking is een leuke toevoeging, al vinden we dit bij het luisteren van muziek van niet zo heel veel toegevoegde waarde. Bij films kijken komt het wat meer tot z’n recht.

Het grootste dilemma voor het gebruik van de AirPods 3, is of de pasvorm voor jou wel lekker is. Dat zal erg afhankelijk zijn van je voorkeuren en de vorm van je oren. Apple heeft geen oordopjes gemaakt die voor iedereen even prettig zitten, maar dat is ook onmogelijk. Voor fans van de pasvorm van de AirPods Pro zullen de AirPods 3 heerlijk zitten, maar als je juist de AirPods 2 heerlijk vindt zitten zal het nieuwe design op z’n minst behoorlijk wennen zijn. We adviseren dan ook vooral om de AirPods 3 eerst te proberen om te kijken of de pasvorm iets voor jou is. Het ontwerp oefent in ieder geval niet zoveel druk uit op je oren als bij de AirPods Pro met rubberen oordopjes, maar zo losjes en ongemerkt als de AirPods 2 zitten ze ook weer niet.

AirPods 3 kopen

Wil je na het lezen van deze AirPods 3 review de oordopjes kopen? Lees dan ons artikel AirPods kopen met prijzen, voorraad en meer. De AirPods 3 zijn verkrijgbaar voor €199,- met draadloze oplaadcase met MagSafe.

Bekijken → AirPods 3: €199,- bij Apple.

Bekijk ook AirPods kopen: hier vind je de beste prijzen voor alle modellen Wil je AirPods kopen, dan vind je in dit overzicht de winkels, prijzen en acties. Welke winkel hanteert de laagste prijs voor AirPods en waar vind je de meeste voorraad? Ook geven we advies of je moet upgraden naar de AirPods 3 en we vertellen je of het kopen van de vorige generatie AirPods nog wel verstandig is.