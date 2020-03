Universeel klembord is een handige functie in macOS en iOS. Hiermee kun je eenvoudig afbeeldingen, video's, linkjes en tekst uitwisselen tussen je Mac, iPhone en iPad. In deze tip leggen we uit hoe Universeel Klembord werkt.

Universeel Klembord op iPhone, iPad en Mac

Universeel Klembord lijkt enigszins op AirDrop, maar dan eenvoudiger. Heb je in de browser op de Mac een tekst gekopieerd, dan kun je deze tekst meteen plakken in een notitie op de iPad. Alles komt dus op een centraal klembord te staan, onafhankelijk welk apparaat je gebruikt. Tip: Windows-gebruikers kunnen het beste gebruikmaken van Pushbullet.

Universeel klembord: dit heb je nodig

Voor het gebruik van Universeel klembord moet je aan een aantal eisen voldoen:

Je Mac en iOS-apparaat moeten er geschikt voor zijn.

Je hebt een Mac met minimaal macOS Sierra (10.12).

Je hebt een iOS-apparaat met minimaal iOS 10.

Je bent op zowel je Mac als iOS-apparaat met hetzelfde iCloud-account ingelogd.

Bluetooth is op beide apparaten ingeschakeld.

Handoff is geactiveerd.

Je iOS-apparaat moet aan de volgende eisen voldoen:

Wat de Mac betreft moet je rekening houden met de volgende eisen:

Universeel klembord: zo werkt het

Als je aan bovenstaande eisen voldoet, dan kun je gebruikmaken van Universeel klembord. Je hoeft daarnaast niets meer in te stellen. De functie maakt gebruik van iCloud, Bluetooth en Handoff. Het werkt verder geheel automatisch. Je kunt het gebruiken voor tekst (inclusief linkjes), afbeeldingen en zelfs voor video’s. Hieronder laten we per situatie zien hoe het werkt.

Tekst kopiëren met Universeel klembord

Vanaf je iOS-apparaat selecteer je een stukje tekst in bijvoorbeeld notities. Vervolgens tik je op Kopieer om dit stukje tekst te kopiëren. Op je Mac open je bijvoorbeeld een schrijfapp en je plakt je gekopieerde tekst erin zoals je dat gewend bent.

Link uit Safari kopiëren met Universeel klembord

Vanuit Safari tik je op de deelknop (het vierkantje met omhoog wijzende pijl). Vervolgens tik je op Kopieer om de link op het klembord te zetten. Ga nu naar je browser op je Mac en plak een link zoals je dat normaal gesproken ook zou doen.

Foto of video kopiëren met Universeel klembord

Een foto of video op het universele klembord plaatsen werkt op een soortgelijke manier:

Ga op je iOS-apparaat naar de Foto’s-app. Tik op de foto of video die je wilt kopiëren. Tik daarna op de deelknop om de foto/video te kopiëren. Plak de foto of video in bijvoorbeeld de Notities-app op je Mac.

Bestanden kopiëren met Universeel klembord

Het is ook mogelijk om complete bestanden te kopiëren en te plakken. Dit werkt tussen twee Macs die beide voorzien zijn van macOS High Sierra of hoger:

Kopieer een bestand op de ene Mac, bijvoorbeeld van de desktop of uit de Documenten-map. Ga naar je andere Mac. Klik met je rechter muisknop op bijvoorbeeld het bureaublad of in een map waar je het bestand wil hebben. Kies voor Plak onderdeel.

Universeel klembord: andersom werkt het ook

Universeel klembord kan ook andersom worden gebruikt door tekst, linkjes, afbeeldingen/video’s vanaf je Mac te kopiëren en te plakken op je iPhone, iPad of iPod touch. Dit werkt heel eenvoudig: je kopieert datgene wat je wil gebruiken op je Mac via Bewerken > Kopieer (of met sneltoets Command + C) en je plakt je tekst (linkje), foto of video op je iOS-apparaat zoals je dat in andere gevallen ook zou doen.

Voor Windows-gebruikers biedt Pushbullet ongeveer dezelfde functies.

Het universeel klembord maakt onderdeel uit van Continuïteit, een functie van je iPhone, iPad en Mac waardoor ze beter met elkaar samenwerken. Onder Continuïteit (Continuity) vallen nog veel meer functies, waaronder Handoff, Instant Hotspot en de automatische Mac-ontgrendeling via de Apple Watch. Meer over deze functies lees je in onze aparte tips: