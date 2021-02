Apple stuurt lege iPad-verpakkingen rond de wereld en zet privéjets in om te zorgen dat jij de producten kunt kopen die je wilt hebben. Een reportage over Apple's bizarre maatregelen om te zorgen dat er toch genoeg voorraad is.

Bizarre maatregelen voor snelle levering

Als je de afgelopen weken een gevlochten solobandje, HomePod mini of een AirPods Max-koptelefoon wilde hebben, is er grote kans dat je misgreep en lang moest wachten. Toch doet Apple er alles aan om te zorgen dat er wereldwijd voldoende producten op voorraad zijn, zo blijkt uit deze lezenswaardige reportage ($). Apple blijkt er ongebruikelijke en dure maatregelen op na te houden om te zorgen dat er geen ‘nee’ verkocht hoeft te worden. Er wordt daarbij veel meer gebruik gemaakt van containerschepen en privéjets, zo blijkt. En ook worden producten soms honderden kilometers vervoerd om op tijd de boot te kunnen halen.



AirPods in zeecontainers

Apple zou vorig jaar zijn begonnen met het transporteren van AirPods in zeecontainers. Ook oudere modellen van de iPhone, waarvan de levertijd minder belangrijk is, gaan voortaan per schip. Dat is minder betrouwbaar en gaat trager. Maar daarmee maakte Apple wél ruimte vrij voor vrachtvluchten, die de iPhone 12 naar hun nieuwe eigenaar moesten brengen. Het blijkt uit data en uit uitspraken van een bron die op de hoogte is van Apple’s logistieke operaties.

Lege iPad-dozen terug naar China

Maar er is meer: zo zou Apple een enorme partij lege iPad-dozen van de VS naar China hebben teruggestuurd, om maar op tijd te kunnen leveren. Nadat er een piek in iPad-bestellingen uit China kwam, zat het distributiecentrum in Singapore zonder geschikte verpakkingen. In de VS lag nog een flinke stapel iPad-dozen, die geproduceerd waren in China. Die partij ging (platgevouwen) op transport terug naar Azië, om de iPads te kunnen inpakken en te zorgen dat er in China voldoende iPads konden worden geleverd.

200 privéjets

Apple zou meer dan 200 privéjets hebben gecharterd om in 2020 de producten op tijd in de winkels te krijgen. Dit is een record. Apple heeft wel vaker dure privéjets ingeschakeld om producten vanuit Azië naar de rest van de wereld te krijgen, omdat de capaciteit in de vrachtruimte van passagiersvoertuigen vol zat.

Ter vergelijking: bij de introductie van de iPhone 7 in 2016 schakelde Apple slechts drie privévliegtuigen in omdat de vrachtruimte in passagiersvliegtuigen was volgeboekt. In 2020 waren er 200 gecharterde vliegtuigen nodig, omdat er veel minder passagiersvluchten waren, waarmee de Apple-producten konden meereizen.

Ook heeft Apple versneld de retailwinkels in de VS en Canada omgebouwd tot distributiecentra. Koeriers van FedEx en UPS kunnen dan een product ophalen bij een Apple Store en bezorgen bij een klant in de buurt.

Al die maatregelen zorgden ervoor dat de meeste Apple-producten tijdens de pandemie slechts een paar dagen langer onderweg waren dan in voorgaande jaren, zo concludeert The Information.

Het artikel bevat nog meer anekdotes, waaruit blijkt dat vervoer per zeecontainer soms lastig is. Zou lukte het niet om een lading HomePod mini’s tijdig vanuit Vietnam naar de VS te krijgen, vlak voor de releasedatum op 16 november. Het vrachtschip dat de HomePods zou vervoeren legde niet aan in de haven van Haiphong bij Hanoi, waardoor ze de boot misten. Apple’s logistieke team greep in en liet de speakers met vrachtwagens vanuit Vietnam naar de Chinese havenstad Shanghai vervoeren, een rit van 2250 kilometer. Van daaruit werden ze op snel zeetransport gezet, dat tweemaal zo snel gaat als een normaal vrachtschip. De schepen waren twee weken onderweg van Shanghai naar Californië in plaats van de gebruikelijke vier weken. Eind oktober kwamen de HomePod mini’s in Long Beach (Californië) aan, op tijd voor de introductie.

Iets soortgelijks gebeurde met AirPods die in Vietnam waren gemaakt. De fabriek die de AirPods maakt staat vlakbij de Vietnamese havenstad Haiphong, maar Apple besloot ze ruim 1100 kilometer te transporteren naar een Chinese havenstad, om ze sneller op hun bestemming te kunnen krijgen. Ook in januari vond het vervoer van AirPods en HomePod minis nog op deze manier plaats.

Veel bedrijven zijn door COVID-19 getroffen en moeten op een andere manier gaan werken. Voor Apple geldt dat ook, maar tegelijk heeft Apple sterk geprofiteerd van de situatie: omdat veel meer mensen thuis moeten werken en leren zijn er records gebroken in de verkoop van iPads, Macs en andere technologie voor thuis.

Waarschijnlijk zullen de logistieke problemen voor Apple nog wel even aanhouden. De maatregelen hadden in ieder geval effect: producten zoals de iMac kwamen zo’n gemiddeld zo’n 10 dagen later aan dan gebruikelijk. Wel is te merken dat winkelketens die afhankelijk zijn van Apple meer moeite hebben om te leveren. Zo zijn de HomePod mini en de AirPods Max bij andere winkeliers nog steeds nauwelijks leverbaar.