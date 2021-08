Apple heeft een nieuwe functie voor Apple Kaarten uitgerold in Nederland. Het is vanaf nu mogelijk om in de Kaarten-app een ongeval, gevaar of snelheidscontrole te melden.

Apple Kaarten heeft tal van functies die het navigeren prettiger maken. Helaas werkt een aantal van deze functies nog niet in Nederland, zoals de snelheidslimieten. Maar daar komt zo langzamerhand verandering in. Sinds enige tijd toont Apple Kaarten al flitsers in Nederland en vanaf vandaag is het mogelijk om ongevallen, gevaar of snelheidscontroles op je route te melden. Dit laat Apple vandaag aan iCulture weten. Deze functie is al langere tijd beschikbaar in andere apps, zoals Waze en Flitsmeister. De snelheidslimieten zijn helaas nog niet beschikbaar.



Apple Kaarten: nu ook ongevallen en meer melden in Nederland

Om de functie te gebruiken heb je minimaal iOS 14.5 nodig. Apple zegt dat de functie nog uitgerold wordt, dus het kan zijn dat het voor jou nu nog niet direct werkt. Binnenkort zou de functie voor iedereen mogelijk zijn. Het melden van een ongeval en meer kan tijdens het navigeren met Apple Kaarten via de iPhone, CarPlay of direct met Siri. Je kunt dan bijvoorbeeld via Siri één van deze commando’s gebruiken:

Meld een ongeval/gevaar/snelheidscontrole/incident

Er is een ongeval/gevaar/snelheidscontrole/incident

Er is een crash verderop

Er is iets op de weg

Er is hier een snelheidscontrole

Wis het ongevaal/gevaar/incident

Het gevaar is weg

Het incident is er niet meer

Er is een ongeluk dat er nog steeds is



Screenshot van de functie in Amerika.

Zoals je ziet kun je dus behalve het melden van een nieuw ongeluk of gevaar, ook laten weten of een eerder gemeld incident, gevaar of snelheidscontrole nog steeds aanwezig is of er juist niet meer is. Alle binnengekomen rapporten worden geëvalueerd. De melding wordt alleen op de kaart weergegeven als er een hoge mate van vertrouwen bestaat dat het rapport echt is.

Ongevallen en gevaren worden op de kaart weergegeven. Daarbij zie je ook de afstand tot het ongeval. Je hebt dan ook direct de mogelijkheid om te melden dat een ongeval opgelost is. Snelheidswaarschuwingen worden ook weergegeven, maar dan zonder kaartweergave, afstand of mogelijkheid om te wissen.



Screenshot van de functie in Amerika.

Apple heeft onlangs tijdens het navigeren ook al een aanpassing gedaan aan Apple Kaarten. Sinds kort zijn de kaarten een stuk groener in de navigatiemodus, zodat je beter ziet waar stedelijk gebied is en waar weilanden zich bevinden.