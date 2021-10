Wil je een nieuwe MacBook Pro, maar twijfel je tussen een M1 Pro of M1 Max chip? We zetten in dit artikel de belangrijkste verschillen op een rij en geven advies welke het beste bij jou past.

Bij het kiezen van een nieuwe MacBook Pro moet je niet alleen rekening houden met het model dat je wil (13-, 14- of 16-inch), maar ook met welke chip je in de Mac wil. Voor de 13-inch variant is de keuze niet moeilijk, want daar kan je alleen kiezen voor de M1-chip. Maar in de 14- en 16-inch MacBook Pro kan je ook de keuze maken tussen de nieuwe M1 Pro vs M1 Max chip. Je vraagt je misschien af of jij die extra krachtige M1 Max nodig hebt of dat je ook prima uit de voeten kan met de M1 Pro. In dit artikel hopen we antwoord te geven op de vraag “Heb ik de M1 Pro of M1 Max nodig”?

Verschillen M1 Pro vs M1 Max

Op een paar cruciale punten verschillende M1 Pro en M1 Max van elkaar. Hoewel beide chips te vinden zijn in de nieuwste MacBook Pro 2021 (zowel in de 14- als 16-inch versie), kan de ene chip net een betere keuze zijn voor jou dan de andere chip. We focussen op de vijf belangrijkste verschillen:

#1 Standaard meer CPU-cores in de M1 Max

In de M1 Pro zit standaard een 8-core CPU (in de 14-inch versie). Kies je daar voor de upgrade naar de M1 Max, dan maak je meteen een sprong naar een 10-core CPU. De CPU is de rekenkracht van de computer en is verantwoordelijk voor de soepelheid van de apps en de mogelijkheden die er zijn. Hoe hoger het aantal cores (kernen) in de CPU, hoe beter hij presteert. Als acht cores voor jou genoeg zijn, dan kan je met de M1 Pro dus prima uit de voeten. Acht cores zijn meer dan genoeg voor het draaien van meerdere professionele apps tegelijkertijd. Fotobewerking is voor een model met 8-cores geen probleem. Wil je dat alles wat sneller gaat, kies dan voor de 10-core versie.

#2 Meer GPU-cores in de M1 Max

Werk je veel met grafisch intensieve taken, zoals het renderen van meerdere 6K-beelden of het visualiseren van 3D-animaties, dan moet je letten op het aantal GPU-cores. In de M1 Pro vind je 14 of 16 GPU-cores, terwijl de M1 Max al meteen met minimaal een 24-core GPU geleverd wordt. Je kan daar zelfs kiezen voor maximaal 32 GPU-cores, waardoor de M1 Max-chip meer geschikt is voor grafisch intensieve taken. Ben je veel bezig met videobewerking, monteren, augmented reality en 3D-animaties, dan is de M1 Max-chip voor jou de betere keuze.

#3 Geheugenbandbreedte: snel in M1 Pro, sneller in M1 Max

De geheugenbandbreedte is verantwoordelijk hoe snel gegevens op het geheugen uitgewisseld kunnen worden met andere onderdelen. Je kunt dit vergelijken met een snelweg: een vierbaanssnelweg gaat nou eenmaal sneller dan een tweebaanssnelweg. In de M1 Pro vind je een geheugenbandbreedte van 200 GB/s, terwijl de M1 Max een geheugenbandbreedte heeft van 400 GB/s. Wil je het snelste van het snelste, dan moet je dus de M1 Max hebben. Maar vergis je niet: de M1 Pro is ook al razendsnel.

#4 Werkgeheugen: meer keuze bij de M1 Max

Bij de M1 Max kun je meer werkgeheugen kiezen dan de M1 Pro. De M1 Pro heeft minimaal 16GB RAM en is uitbreidbaar tot 32GB. Dat is erg veel en werkt ook efficiënt, doordat het om centraal geheugen gaat. Maar hoe meer geheugen erin zit, hoe meer zwaardere programma’s je tegelijkertijd kan gebruiken zonder dat de MacBook trager wordt. Ben je een echte multitasker en gebruik je veel zwaardere professionele programma’s tegelijkertijd (Photoshop, Final Cut Pro, Logic Pro), dan heb je misschien 64GB RAM nodig. Dat kan alleen in de M1 Max-chip. Hou er wel rekening mee dat je hiervoor flink meer betaalt. Het verschil kan oplopen tot bijna €1000,- ten opzichte van 16GB.

#5 Ondersteuning meerdere displays: 2 of 4 externe schermen

Als je je MacBook veel gebruikt met externe schermen, is het kiezen van de juiste chip extra belangrijk. De M1 Pro kan je namelijk aan twee externe displays tegelijkertijd koppelen. De schermen mogen een resolutie hebben tot 6K en 60Hz beeldverversing. Wil je meer dan twee schermen tegelijk gebruiken, dan moet je de M1 Max hebben. Deze ondersteunt tot drie externe displays met een resolutie tot 6K en 60Hz én één beeldscherm met een resolutie tot 4K en 60Hz. Dat laatste kan bijvoorbeeld een televisie zijn, die je via HDMI aansluit op de MacBook.

Er is nog een paar kleinere verschillen op te merken tussen de M1 Pro vs M1 Max:

Aantal videostreams : De M1 Pro kan tot 4 streams van 8K-video tegelijkertijd afspelen. In de M1 Max zijn dit er 5.

: De M1 Pro kan tot 4 streams van 8K-video tegelijkertijd afspelen. In de M1 Max zijn dit er 5. ProRes accelerators : In de M1 Pro zit één ProRes-accelerator, terwijl er in de M1 Max twee zitten. Dat verklaart ook mede het verschil in aantal videostreams.

: In de M1 Pro zit één ProRes-accelerator, terwijl er in de M1 Max twee zitten. Dat verklaart ook mede het verschil in aantal videostreams. Prijs: Een M1 Max in een 14-inch MacBook Pro is €500,- duurder dan de standaard M1 Pro-chip. In de 16-inch versie is het prijsverschil €230,- (model met 32GB RAM en 1TB opslag).

Overeenkomsten M1 Pro vs M1 Max

Beide chips zijn bedoeld voor de echte professional die veel in de weer is met zware programma’s, zoals Final Cut Pro, Logic Pro en andere foto- en videobewerkignsprogramma’s. Je vindt ze dan ook alleen in de allernieuwste MacBook Pro 2021 en niet in de 13-inch MacBook Pro. Beide chips zijn gemaakt met het 5-nanometer proces en hebben een 16-core Neural Engine. Ook hebben beide chips evenveel energiezuinige cores in de CPU, namelijk twee. Het verschil zit hem dan ook in de performance cores van de CPU.

Specs M1 Pro vs M1 Max

In de tabel zie je de belangrijkste specs van de M1 Pro en M1 Max nog eens op een rijtje, samen met de M1-chip in de 13-inch MacBook Pro, MacBook Air en Mac mini uit 2020.

Apple M1 Apple M1 Pro Apple M1 Max Aantal CPU-cores 8 8 of 10 10 Performance-cores 4 6 of 8 8 Energiezuinige cores 4 2 2 Aantal GPU-cores 7 of 8 14 of 16 24 of 32 Neural Engine-cores 16 16 16 Maximaal centraal geheugen 16GB 32GB 64GB Geheugenbandbreedte N.v.t. 200GB/s 400GB/s ProRes accelerators Geen 1 2 Externe schermen Eén 6K-scherm Twee 6K-schermen Drie 6K-schermen + een 4K-scherm Beschikbaar in MacBook Air 2020, MacBook Pro 2020, Mac mini 2020, iMac 2021, iPad Pro 2021 MacBook Pro 2021 MacBook Pro 2021

Conclusie M1 Pro vs M1 max

De M1 Pro en M1 Max zijn beide ongelooflijk snelle en krachtige chips. Voor professionals die veel bezig zijn met zware apps als Final Cut Pro, Logic Pro en taken doen als 3D-animaties, 8K-video renderen en meer, zijn beide nieuwe krachtigere M-chips een welkome toevoeging en vervanging van de vroegere Intel-chips. Ook als je graag aan meerdere displays werkt, komen de M1 Pro en M1 Max goed van pas. De verschillen zitten hem in de details: op de M1 Max kun je nog meer externe schermen aansluiten, heb je meer grafische cores én kun je tot maar liefst 64GB RAM kiezen. We adviseren de M1 Max dan ook vooral voor grafische professionals die bijvoorbeeld veel met 3D-animaties doen, veel zware apps voor foto- en videobewerking gebruiken en bijvoorbeeld meerdere videostreams in hoge kwaliteit moeten monteren. Dat zal je vooral veel zien in de professionele filmindustrie. Voor alle andere gevallen is de M1 Pro verreweg de beste keuze, eventueel met een upgrade naar meer grafische cores als je dat nodig vindt.

Kies de M1 Pro als je…

…een razendsnelle high-end MacBook Pro zoekt waar je nog jaren plezier van hebt.

…voor professioneel gebruik meerdere zware apps tegelijk doet en bezig bent met foto- en videobewerking.

…op maximaal twee externe schermen tegelijk werkt.

…32GB RAM voor jou meer dan genoeg is.

Kies de M1 Max als je…

…de aller snelste MacBook Pro wil die er verkrijgbaar is.

…als professional met meerdere zware apps tegelijk werkt en veel bezig bent met 3D-animaties, 8K-video renderen en nog veel meer.

…niet wil inleveren op prestaties en snelheid bij het gebruik van meerdere zware apps dankzij 64GB RAM.

…op drie of vier externe beeldschermen tegelijk wil werken vanaf één MacBook.

Wil je een nieuwe MacBook kopen? Lees dan ons artikel met de prijzen van de verschillende MacBook-modellen.