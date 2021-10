Introductie iPad 2021 review

In 2017 startte Apple de traditie voor het jaarlijks uitbrengen van een nieuwe standaard iPad. Dus ook in 2021 mag een nieuwe iPad niet ontbreken. Wat tegelijkertijd een traditie is, is dat de updates van deze iPad ieder jaar klein zijn. Want ja: er zit weer een verbeterde chip in. Maar de iPad 2021 heeft ook een verbetering die broodnodig was en voor de doelgroep van deze iPad zeker een welkome toevoeging is. En dat alles voor dezelfde lage prijs van €389,-. In deze review van de iPad 2021 delen we onze ervaring met dit nieuwe model dat vooral gebruikers zal aanspreken die nog met een wat ouder model op schoot zitten.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). We hebben de 256GB iPad 2021 + Cellular getest in de kleur zilver. Deze iPad is voor de test beschikbaar gesteld door Apple.

Design iPad 2021: zijn we het al zat?

Zelfde traditionele ontwerp als voorgaande standaard iPads

Met thuisknop

Kleuren: spacegrijs en zilver

Afmetingen: 250,6 x 174,1 x 7,5mm

Gewicht: 487 gram (wifi); 498 gram (wifi + Cellular)

De doelgroep van deze iPad is vooral op zoek naar een goede en betaalbare iPad. Qua design is dit model daarom ook precies wat deze gebruikers verwachten. Het ontwerp is na al die jaren ongewijzigd gebleven, maar dat is niet erg. De iPad 2021 ziet er in de basis nog steeds hetzelfde uit als de allereerste iPad Air – uit 2013! We kennen geen ander huidig Apple-apparaat dat er al zo lang nagenoeg hetzelfde uit ziet, op de Apple TV na. Je zou het design daarom gerust tijdloos kunnen noemen en in essentie is het dat ook. Anno 2021 ziet de iPad er nog steeds prima uit, al vinden we toch dat het model wat ontwerp betreft wel toe is aan een update.

Als je iets verder kijkt dan de grote lijnen, is deze iPad identiek aan de iPad 2019. De afmetingen zoals de breedte en de dikte zijn ongewijzigd gebleven. Wel speelt Apple af en toe wat met het gewicht. De iPad 2021 is iets lichter (3 gram) dan de iPad 2020, maar wel weer wat zwaarder (4 gram) dan de iPad 2019. Je kunt dus wel stellen dat we met een ‘vertrouwd design’ te maken hebben.

De grote vraag is: is dat eigenlijk wel zo erg? We vinden dat in het geval van deze iPad niet echt een probleem. Voor wie wat moderners en nieuws wil, is er de (veel duurdere) iPad Air 2020 en de iPad mini 2021, beide met platte zijkanten en zonder thuisknop. Je kan ook nog terecht bij de iPad Pro, maar dan kom je weer in een hele andere prijsklasse terecht (vanaf €900,-).

Toch vinden we het jammer dat Apple het design niet wat getweakt heeft, bijvoorbeeld met de kleuren. Sterker nog: in tegenstelling tot voorgaande generaties kun je nu alleen nog maar kiezen uit spacegrijs en zilver. Goud is dus verdwenen.

Wat daarbij ook opvalt is dat Apple beide kleuren een zwart frontje gegeven heeft. Dus zelfs de zilverkleurige iPad 2021 heeft zwarte schermranden. De kleur is nu dus alleen te zien op de achterkant, die je waarschijnlijk toch niet ziet door een hoesje. We hadden het leuker gevonden als Apple had gekozen voor de twee nieuwe kleuren die ze dit jaar geïntroduceerd hadden: middernacht en sterrenlicht. Dat zou een kleine moeite zijn geweest.

We snappen de keuze anderzijds wel. Apple gebruikt voor deze standaard iPad vooral onderdelen die wat ouder zijn en (waarschijnlijk) nog wel ergens op voorraad liggen. Het is voor Apple eenvoudiger en goedkoper om de bestaande behuizing te hergebruiken in plaats van een nieuw stuk aluminium te spuiten in een ander kleurtje.

Scherm iPad 2021: prima display, maar kan wel een update gebruiken

10,2-inch Retina LCD-display

Resolutie: 2160 x 1620 pixels; 264 pixels per inch

Maximale helderheid van 500 nits

Vingerafdrukbestendige coating

Nieuw: nu ook met True Tone

Geen antireflectiecoating

Display is niet gelamineerd

Apple heeft het scherm van de iPad 2021 op minimale wijze verbeterd. Het display heeft dezelfde afmeting van 10,2-inch, wat nog altijd een prima formaat is voor doorsnee iPad-gebruik. Het scherm hoeft wat ons betreft niet veel groter te zijn, want alles wat je ermee wil doen komt goed uit de verf met dit formaat. Denk aan het lezen van de digitale krant, je favoriete nieuwsapps en websites, spelletjes, Netflix, YouTube en meer. Ook multitasking kan prima op de iPad 2021, zodat je meerdere apps tegelijk kan gebruiken.

Ook de resolutie is meer dan prima; daar hebben we dan ook geen klachten over. Alles ziet er haarscherp uit en de hoeveelheid pixels per inch is gelijk aan die van de iPad Air 2020. Nieuw in het 2021-model van de iPad is dat er True Tone aan toegevoegd is. Hierdoor kleurt het scherm mee met het omgevingslicht. Hierdoor zijn de kleuren natuurgetrouwer. Binnenshuis kleurt het scherm wat geler, terwijl het buitenshuis wat blauwer wordt. De kwaliteit van het scherm zelf kan dan ook op een hoge beoordeling rekenen.

Anderzijds vragen wij ons af waarom Apple er True Tone in gestopt heeft, terwijl de antireflectiecoating nog steeds ontbreekt. Hierdoor is de iPad 2021 vooral handig voor binnenshuis, want buiten in de tuin hadden we erg veel last van reflectie. Ook de helderheid van 500 nits helpt hier niet echt bij. Je zal de iPad dan ook vooral in huis gebruiken: op de bank, in bed of op je kantoor. Je merkt wel het verschil als je de iPad gebruikt met wit kantoorlicht of sfeerlicht voor ‘s avonds op de bank.

Het grootste nadeel van het scherm van de iPad 2021, is dat het display nog steeds niet gelamineerd is zoals bij de andere modellen. Het vreemde is dat zelfs de iPad Air 2 uit 2014 (!) een gelamineerd display had. Maar sinds het moment dat Apple begonnen is met de jaarlijkse iPad-upgrades, is het display gebaseerd op die van de allereerste iPad Air. In de praktijk merk je dat het scherm erg hol klinkt als je erop tikt. Of dat nou met je vinger of met de Apple Pencil of een andere schrijfpen is: het voelt alsof er heel veel lucht zit tussen de glasplaat en het onderliggende display. We vinden het toch jammer dat Apple het ook dit jaar niet aangepakt heeft.

Je merkt duidelijk dat Apple op dit vlak wat tijd aan het rekken is: hoe lang kunnen ze het nog volhouden om dit toch ietwat achterhaalde scherm te blijven gebruiken, zonder dat iPad-bezitters beginnen te klagen? Het is daarom in bepaald opzicht vergelijkbaar met de webcams in de MacBook. Apple gebruikt al jarenlang een 720p-webcam en pas onlangs heeft Apple op de betaalbare iMac 2021 de overstap gemaakt naar een 1080p-camera.

We hadden dan ook liever gezien dat Apple het scherm van de iPad Air 2019 zou hergebruiken: een 10,5-inch scherm (dus ook ietsjes groter), met antireflectiecoating, betere kleuren én gelamineerd. Het is te hopen dat Apple volgend jaar alsnog de stap maakt naar een beter display.

Hardware: een welkome upgrade voor de frontcamera

6-core A13 Bionic chip (was A12 Bionic)

Verkrijgbaar met 64GB en 256GB (een verdubbeling)

8-megapixel camera aan de achterkant met diafragma van f/2.4

12-megapixel camera aan de voorkant (was 1,2-megapixel)

WiFi 802.11a/b/g/n/ac

Ook verkrijgbaar als Cellular-model met 4G

Thuisknop met Touch ID

10 uur batterijduur bij normaal gebruik

Twee speakers aan de onderkant

Bluetooth 4.2

Lightning-aansluiting

Apple heeft in de nieuwe iPad 2021 een verbeterde chip gestopt, namelijk een A13-chip. In de praktijk merk je niet zo gek veel verschil met de vorige generatie A12-chip, zeker niet als je de iPad alleen maar gebruikt voor internetten, een simpel spelletje spelen, wat documenten typen en foto’s bekijken. Met de verbeterde chip ben je er in ieder geval van verzekerd dat je jarenlang updates krijgt. Hoe nieuwer de chip, hoe langer je de iPad zonder haperingen kan gebruiken. De A13-chip is dezelfde chip als in de iPhone 11-serie, dus de chip is nog maar twee jaar oud. De A13 is op veel vlakken een stuk sneller dan de chips van de concurrent, zelfs twee jaar na dato.

Je kan met de iPad 2021 dan ook moeiteloos meerdere apps tegelijk gebruiken. Maar stiekem was dat op de iPad 2020 ook geen probleem. De chip heeft in ieder geval geen moeite met geavanceerde apps zoals foto- en videobewerking, al kunnen sommige taken in die apps wat langer duren dan in bijvoorbeeld de iPad Air 2020. Een voordeel is ook dat je met deze betere chip een grotere kans hebt dat je toekomstige functies kunt gebruiken die Apple in iPadOS-updates toevoegt. Apple komt regelmatig met updates waar een bepaalde chip minimaal voor nodig is. Hoewel dit geen garantie geeft, geeft de betere chip wel een gerust gevoel voor de toekomst.

Waar je wel direct profijt van hebt, is de dubbele hoeveelheid opslag. Hoewel het instapformaat van 32GB in de voorgaande modellen genoeg is als je filmpjes wil kijken, internetten en tekenen, biedt 64GB (of nu zelfs 256GB voor het duurdere model) nog meer ademruimte. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld de iPad mee wil nemen op vakantie, omdat je zo nog meer films en series mee kunt nemen. Bovendien worden foto’s en met name filmpjes die je maakt met de iPhone steeds groter, waardoor ze meer ruimte innemen. Met de dubbele opslagcapaciteit zorg je ervoor dat je ze ook allemaal op je iPad kan opslaan. Wat ook een prettige bijkomstigheid is, is dat je daardoor nóg langer van de iPad kan genieten.

Eerder in deze iPad 2021 review noemden we al de broodnodige vernieuwing die Apple dit jaar doorgevoerd heeft. We hebben het dan over de frontcamera. Want de 1,2-megapixel camera die je in de voorgaande edities vond, kon anno 2021 (eigenlijk al sinds 2019) echt niet meer. We vroegen ons in de review van de iPad 2019 al af hoeveel extra het Apple nou zou kosten om er bijvoorbeeld een 7-megapixel camera in te stoppen. Apple heeft nu eindelijk geluisterd en heeft meteen een enorme sprong gemaakt naar 12-megapixel. Het is bovendien een ultragroothoekcamera, waarmee je veel meer op beeld kan vastleggen. Dat komt vooral van pas als je met z’n tweeën aan het FaceTimen bent met iemand anders, zodat je allebei goed in beeld komt. Met een druk op de knop kun je wisselen naar de ultragroothoekstand, al kan het beeld er soms wat vervormd en uitgerekt uit zien.

Indrukwekkender is de toevoeging van de functie Middelpunt, beter bekend als Center Stage. De camera kan automatisch in- en uitzoomen en draait mee met de beweging van de persoon voor de camera. Hierdoor kan je de iPad bijvoorbeeld op het aanrecht zetten terwijl je tijdens het koken aan het FaceTimen bent. Je hoeft dan nooit bang te zijn dat je uit beeld raakt, want de camera beweegt automatisch mee. Apple gebruikt hiervoor een combinatie van software en hardware, want het is alleen mogelijk dankzij de ultragroothoeklens. Maar het is ook weer niet zo dat de lens fysiek meedraait, want iPadOS zorgt ervoor dat alleen het relevante deel in beeld komt.

In de iPad 2021 vinden we verder nog de Touch ID-sensor in de thuisknop en twee speakers. De Touch ID-sensor werkt nog altijd prima en we vinden hem stiekem wat makkelijker te gebruiken dan de Touch ID-sensor in de powerknop op de iPad Air 2020. De speakers zijn van prima kwaliteit, al moeten we bekennen dat we eigenlijk maar zelden voor langere tijd iets via de speakers luisteren. Bij het kijken van een filmpje pakken we eerder onze AirPods erbij.

De iPad 2021 is ook uniek in de zin dat het nog de enige iPad met een Lightning-aansluiting is. Enerzijds vinden we dat geen enkel probleem. De doelgroep van deze iPad gebruikt de poort toch voornamelijk om hem op te laden (of eventueel te synchroniseren via de computer) en minder voor het aansluiten van andere randapparatuur. Het is door de Lightning-aansluiting wel zo handig dat je één en dezelfde kabel kunt gebruiken voor de iPhone en iPad. Anderzijds denken we dat Apple op den duur ook voor dit model toch de overstap moet maken naar usb-c, ook omdat veel meer mainstream apparaten voor deze aansluiting kiezen.

Over de batterijduur in de iPad zijn we eigenlijk al jaren tevreden. 10 uur gebruik is voor een tablet meer dan prima. Opladen is bij gemiddeld gebruik maar eens in de paar dagen nodig. De iPad ondersteunt helaas geen snelladen, dus dat is wel een verbeterpuntje voor de volgende keer.

Accessoires: van Apple Pencil tot Smart Keyboard

Geschikt voor eerste generatie Apple Pencil

Werkt met Smart Keyboard dankzij Smart Connector

Diverse hoesjes van Apple en andere fabrikanten beschikbaar

Op het gebied van accessoires is er niks veranderd. De iPad werkt nog steeds met de allereerste Apple Pencil uit 2015. De kans dat je er ergens nog eentje hebt liggen, is daardoor elk jaar wat groter. We snappen dat Apple vanwege het hergebruikte design van de iPad niet anders kan, maar we moeten toch toegeven dat we de Apple Pencil 2 de betere schrijfpen vinden. Als alternatief zou je ook nog de goedkopere Logitech Crayon kunnen kiezen. Onthoud wel dat het schrijven op deze iPad niet zo fijn is als op de andere iPad-modellen, omdat het scherm niet gelamineerd is. Gebruik je de Apple Pencil ook om je iPad te bedienen (bijvoorbeeld met een spelletje), dan kan het getik door het niet gelamineerde display wel storend zijn.

De iPad 2021 heeft ook de Smart Connector, zodat je daar het Smart Keyboard op aan kunt sluiten. We vinden dit na jaren nog altijd een prettig toetsenbord, al vinden we de versies voor de iPad Pro en iPad Air wat handiger omdat deze ook de achterkant beschermd en beter blijft zitten. De hoes schiet nog wel eens los, omdat de magnetische bevestiging aan de zijkant zit in plaats van de achterkant. Voor wie het toetsenbordhoes toch niks vindt, zijn er gelukkig nog tientallen andere opties voor Bluetooth-toetsenborden of andere iPad-toestenbordhoezen.

Het voordeel van het hergebruiken van het design, is dat er duizenden hoesjes en andere accessoires beschikbaar zijn, in nagenoeg elke prijsklasse. Als je een willekeurige webshop of winkel bezoekt die iPad-hoesjes verkoopt, is de kans erg groot dat je een model vindt dat om deze nieuwe iPad past.

Voor wie is de iPad 2021?

De iPad 2021 is voor iedereen die gewoon een snelle iPad zoekt om films te kijken, te internetten, games te spelen en een beetje creatief wil zijn met de Apple Pencil. De iPad 2021 is ook ideaal voor op vakantie, mede dankzij de extra grote opslagcapaciteit. Voor de meerderheid van de tabletdoelgroep voldoet de iPad 2021 aan alle wensen. Nagenoeg alles wordt in mening wensenlijstje afgevinkt. Kinderen kunnen hun lol op met deze iPad, want het aanbod van apps is enorm.

Maar voor wie meer met de iPad wil doen, kan toch misschien beter naar een ander model kijken. Zoek je meer een laptopvervanger of wil je actief bezig zijn met foto- en videobewerking, dan vinden we de iPad Pro of iPad Air een betere keuze. De iPad mini is er vooral voor mensen die een zo klein mogelijke iPad zoeken. Lees ook onze review van de iPad mini 2021, de nieuwste zesde generatie.

De iPad 2021 is ook interessant voor studenten vanwege de lagere prijs of voor mensen die graag willen videobellen. Dankzij de verbeterde camera ziet videobellen er beter uit dan ooit, dus als je nog van plan bent om veel thuis te werken is deze iPad je ideale belmaatje. In onze uitgebreide iPad-vergelijking lees je nog veel meer over de verschillende modellen.

Score 8 iPad 2021 Vanaf €389 Voordelen + Twee keer zoveel opslag

Snellere chip zorgt voor langere levensduur

Display nu ook met True Tone

Flink verbeterde frontcamera met hogere resolutie

Ultragroothoeklens in frontcamera maakt Center Stage mogelijk Nadelen – Nog steeds geen gelamineerd display

Geen antireflectiecoating en betere kleurweergave

Schermranden aan de brede kant

Conclusie iPad 2021 review

Met de iPad 2021 heeft Apple weer wat stapjes in de goede richting gezet, al zijn het maar kleine babystapjes. De verbeterde chip zorgt ervoor dat de iPad nog vele jaren mee kan en ook de nieuwste functies van iPadOS kan gebruiken. De verbeterde frontcamera is een zegen, vooral dankzij ondersteuning voor Center Stage. Verder is de iPad 2021 precies wat je van een iPad verwacht: een razendsnelle tablet waarmee je alle kanten op kan. Ideaal voor kinderen voor spelletjes of filmpjes, maar ook voor ouders die films en series op vakantie willen kijken of op de bank het laatste nieuws willen lezen.

Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte voor verbetering is. Vooral het display laat op een paar vlakken te wensen over. We vinden dat het nu toch hoog tijd wordt dat Apple het scherm lamineert en ook de antireflectiecoating toepast, zodat de iPad ook buitenshuis beter te gebruiken is. We kunnen ons ook niet zo goed voorstellen wat Apple volgend jaar nog meer zou moeten verbeteren, zonder het design helemaal om te gooien. Totdat Apple met het model van volgend jaar op de proppen komt, is dit voor de grote meerderheid nog altijd de beste keuze.

iPad 2021 kopen

Wil je na het lezen van deze iPad 2021 review de nieuwe iPad kopen? Deze iPad is beschikbaar vanaf €389,- voor het 64GB-model met wifi. Je kunt terecht bij Apple, maar ook bij diverse andere winkeliers.

