Apple biedt binnenkort een eigen programma aan voor reparaties genaamd Self Service Repair. Wat heeft dat om armen? Je leest het in deze uitleg!

Alles over Apple’s Self Service-reparaties

Met Self Service Repair kun je aan originele Apple-onderdelen komen om zelf je Apple-apparaat te repareren. Dit nieuwe programma start binnenkort, maar de vragen stromen al binnen. In deze FAQ proberen we je zo goed mogelijk bij te praten.

#1 Wat houdt programma dit precies in?

Apple heeft de zogenaamde Self Service-reparaties in november 2021 aangekondigd. Via dit programma kun je zelf bepaalde onderdelen van je iPhone vervangen en zo een defect thuis zelf oplossen. Apple biedt hiervoor niet alleen de originele onderdelen, maar ook de benodigde tools en handleidingen om de reparatie zelf uit te voeren.

Hoewel dit niet officieel bekend is, zal de druk vanuit instanties om het repareren makkelijker te maken meegeholpen hebben waarom Apple hier nu mee komt. In Amerika is al jarenlang een discussie rondom Right to Repair, waar Apple jarenlang geen voorstander van was. Met dit nieuwe programma maken ze dit dus mogelijk.

#2 In welke landen zijn Self Service-reparaties beschikbaar?

Apple heeft vooralsnog aangekondigd dat het Self Service Repair programma in de VS start. In de loop van 2022 komen hier meer landen bij, maar het is nog onbekend welke dat zijn. Er zijn geen specifieke aanwijzingen voor bepaalde landen. We gaan er niet specifiek van uit dat Nederland en België in 2022 al aan de beurt zijn, maar het zou goed kunnen. We verwachten wel dat dit programma uiteindelijk ook in Nederland en België beschikbaar komt.

#3 Wanneer is Self Service Repair beschikbaar?

De Self Service-reparaties worden in het begin van 2022 uitgerold in de Verenigde Staten. Apple heeft nog geen officiële datum genoemd. We verwachten dat Apple dit met een persbericht van tevoren bekend maakt. Niet alle Apple-apparaten doen (meteen) mee met dit programma.

#4 Welke apparaten kun je via dit programma repareren?

Als eerste kunnen klanten hun iPhone 12 en iPhone 13 repareren. Later worden ook Macs met Apple Silicon toegevoegd aan het lijstje. Apple heeft nog niet bekend gemaakt wanneer je je Mac zelf kunt repareren. Of ook de iPad, Apple Watch, Apple TV en andere producten ooit zelf te repareren zijn via het Self Service-reparatieprogramma, is onbekend. Deze producten zijn lastiger te openen vanwege het gebrek aan schroeven aan de buitenkant, dus we betwijfelen voor hoeveel mensen dat überhaupt interessant zou zijn.

#5 Welke onderdelen kan ik zelf vervangen?

Een definitieve lijst met onderdelen is nog niet gepubliceerd. We weten dat je in ieder geval deze onderdelen van een iPhone zelf kunt bestellen en vervangen:

Displays

Batterijen

Cameramodules

Apple zegt dat deze onderdelen het vaakst vervanging nodig hebben. Hiervoor maakt Apple al ruim 200 onderdelen en gereedschappen beschikbaar bij de start van het programma. Andere onderdelen worden later toegevoegd.

#6 Voor wie is het Self Service Repair programma bedoeld?

Het Self Service-reparatieprogramma is niet voor iedereen bedoeld. Je iPhone zit complexer in elkaar dan de gemiddelde LEGO-set en het vereist aanvullende kennis om je iPhone te repareren. Apple’s eigen technici zijn dan ook volledig getraind om reparaties uit te voeren. Dit is hoe Apple de doelgroep van het reparatieprogramma omschrijft:

Self Service-reparaties zijn bedoeld voor particulieren die voldoende technische kennis en ervaring hebben om elektronische apparaten zelf te repareren. Voor verreweg de meeste klanten is reparatie door een professionele partij met gecertificeerde technici die originele Apple onderdelen gebruiken de veiligste en meest betrouwbare oplossing.

Ben je dus zelf al zo trots als een pauw wanneer je een lamp hebt vervangen, dan is dit programma misschien niet voor jou bedoeld. Is zelf repareren iets voor jou of niet? Laat het weten in onze poll!

#7 Waarom zou ik zelf mijn apparaten repareren?

Er zijn verschillende redenen waarom je zelf een apparaat zou willen repareren, van heel praktisch tot heel persoonlijk. Een greep uit redenen die voor jou belangrijk kunnen zijn:

Zelf repareren is mogelijk goedkoper dan laten repareren door een erkende technicus (je betaalt geen arbeidsloon).

Apple biedt een financiële vergoeding voor het geretourneerde onderdeel.

Je houdt zelf de controle over hoe er met je apparaat wordt omgegaan.

Misschien vind je zelf repareren juist een leuke bezigheid.

Je bent niet afhankelijk van een afspraak bij bijvoorbeeld de Apple Store.

Het is beter voor het milieu dan een nieuw toestel kopen.

De financiële vergoeding bestaat uit korting op je volgende aankoop. We verwachten dat dit in de vorm van een Apple cadeaubon wordt gegeven. Je zal natuurlijk niet de volledige prijs van een display ontvangen als je een gebroken display inlevert, maar het kan zeker als stimulans dienen om zelf te repareren en kapotte onderdelen netjes in te leveren.

#8 Hoeveel kost het om zelf te repareren?

De prijs van een reparatie verschilt per onderdeel. Zo is een display van de iPhone 13 Pro Max logischerwijs duurder dan een batterij van de iPhone 12 mini. Apple heeft nog geen prijzen bekendgemaakt. Vermoedelijk komen we daar pas achter als het programma live is voor klanten.

Apple gaat ook gereedschap verkopen om de reparaties mee uit te voeren. Denk aan schroevendraaiers, armbanden voor statische ontlading, tangetjes en meer. Heb je deze al eens gekocht, dan hoef je dat uiteraard niet nogmaals te doen. Afhankelijk van welk gereedschap je al hebt, kan de rekening hoger of lager uitvallen.

#9 Waar koop ik onderdelen en gereedschap?

Zodra het Self Service Repair programma er is, zal Apple een speciale webshop openen voor onderdelen en gereedschap. Dit zal naar verluidt via een extern bedrijf worden verwerkt. Dat zal qua logistiek een verademing voor Apple zijn. Voor bedrijven die nu al onderdelen kunnen kopen van Apple, gaat het ook via een extern bedrijf.

#10 Waar vind ik een stappenplan voor de reparatie?

De stappenplannen voor alle beschikbare reparaties worden op de Apple Support website gepubliceerd. Het is nog niet bekend of dit alleen in het Engels zal zijn of dat er ook vertalingen komen. We vermoeden dat laatste zodra de dienst in Nederland en België beschikbaar komt. De uitleg wordt alleen in tekstvorm gepubliceerd. Er komen geen video’s.

#11 Heeft zelf repareren impact op de garantie?

Apple zegt zelf nog niets over de garantie, maar nieuwsblog TechCrunch meldt dat zelf repareren geen impact heeft op de garantie. Deze site werd van tevoren door Apple op de hoogte gehouden over de aankondiging en heeft vermoedelijk de kans gekregen om vragen te stellen.

We gaan er vooralsnog voorzichtig van uit dat zelf repareren in principe geen gevolgen heeft voor je garantie. Blijkt echter dat je tijdens de reparatie zelf schade aanricht, dan verwachten we niet dat Apple het dan zomaar voor je zal oplossen. Mogelijk moet je van tevoren akkoord gaan met voorwaarden voordat je een reparatie uitvoert.

#12 Wat als ik mijn toestel permanent beschadig?

Zoals gezegd heeft Apple nog niets officieel bekend gemaakt over dit soort wat-als-scenario’s. We verwachten dat je zelf moet opdraaien voor de kosten als je zelf schade veroorzaakt aan je apparaat. Repareer je het display en beschadig je per ongeluk het nieuwe exemplaar, dan is de kans groot dat je gewoon een nieuwe moet kopen zonder korting. Apple benadrukt nu al dat een Self Service-reparatie bedoeld is voor particulieren met voldoende kennis en ervaring.

#13 Ik wil mijn reparaties niet zelf doen. Ben ik verplicht om hier gebruik van te maken?

Nee, je bent niet verplicht om vanaf 2022 zelf reparaties te doen. Alle huidige oplossingen voor een iPhone-reparatie blijven beschikbaar, zoals het laten repareren bij de Apple Store, een Apple Authorised Service Provider of een onafhankelijke reparateur die met officiële onderdelen werkt. Je kan ook nog bij de lokale niet-gecertificeerde reparateur om de hoek terecht, maar dan vervalt je eventuele toestelgarantie.

Wil je nu al een iPhone repareren? Bekijk dan onze uitleg met tips zolang Apple’s programma niet beschikbaar is in Nederland en België. Bekijk ook de lijst met Apple reparatieprogramma’s om te zien of je in aanmerking komt voor een gratis reparatie.