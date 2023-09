Disney+ met korting

Disney+ is inmiddels alweer een paar jaar beschikbaar en boekt grote successen met het grote aanbod van Disney-films en -series. Je vindt er ook films en series van andere partijen, dankzij de samenvoeging met Star. Mocht je Disney+ eens voor een lagere prijs willen proberen, dan dan dat nu: je betaalt drie maanden lang maar €1,99 per maand en daarmee bespaar je 80%. Dit aanbod geldt tot 20 september 2023. Disney+ heeft normaal gesproken geen proefperiode, dus deze actie is een mooie gelegenheid om het eens voordelig te proberen.



Disney+ deal: drie maanden voor een actieprijs

Normaal gesproken betaal je voor Disney+ €9,99 per maand en vanaf november gaat dit omhoog naar €10,99 per maand. Maak je echter gebruik van het kennismakingsaanbod, dan kun je die prijsverhoging in één klap compenseren met de actieprijs van maar €1,99. Deze prijs geldt alleen de eerste drie maanden en alleen voor nieuwe abonnees die 18 jaar of ouder zijn. Is het toch niet helemaal wat je zoekt, dan kun je opzeggen. Dit gaat in aan het einde van je huidige factureringsperiode.

Klik hier om je voor €1,99 aan te melden.

Wat valt er dan te zien? Elemental en meer

Disney staat erom bekend dat ze films en series voor het hele gezin hebben. Natuurlijk alle Disney-klassiekers en de vele films die in de loop van de jaren zijn verschenen bij Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en meer. Daarnaast vind je steeds meer content gericht op tieners en volwassenen. Op 13 september komt er weer een nieuwe Pixar-film bij: Elemental. Deze film speelt zich af in Elementenstad, waar de bewoners van vuur, water, land en lucht met elkaar samenleven. Als de pientere jonge vrouw Ember vriendschap sluit met Wade, een gemoedelijke gast, worden haar ideeën over de wereld die ze bewonen flink op de proef gesteld.

Abonneren kan via de website van Disney+. Mocht je willen profiteren van de actie, dan moet je dat dus doen voor 20 september zodat je bijna tot het einde van het jaar kunt kijken.