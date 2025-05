Apple introduceert extra functies in Apple Kaarten voor Grand Prix in Monaco

Eind mei is het weer tijd voor de Grand Prix op het stratencircuit van Monaco. Apple heeft nu in Apple Kaarten een 'Detailed City Experience' beschikbaar gemaakt, waardoor je ook thuis alles gedetailleerd kan ervaren.

Apple heeft een mooie update uitgerold voor Formule 1-fans: het wereldberoemde stratencircuit van Monaco is nu volledig in 3D te bekijken in Apple Kaarten. Of je nu de race bezoekt of gewoon thuis meekijkt, dit is de ultieme manier om je in te leven in de sfeer van Monte Carlo.

Wat is er nieuw in Apple Kaarten?

Apple heeft ter voorbereiding op de Grand Prix van Monaco de Detailed City Experience in Monaco beschikbaar gemaakt. Gebruikers kunnen nu 3D-weergaven bekijken van beroemde locaties zoals het Casino de Monte Carlo, Hôtel de Paris, het Yacht Club de Monaco en Fairmont Monte Carlo. Deze landmarks zijn beschikbaar in zowel dag- als nachtmodus, waarbij de avondweergave een sfeervolle maanverlichte gloed biedt.

Het Formule 1-circuit zelf is gemarkeerd in lichtrood, waardoor je precies kunt zien hoe de race door de straten van de stad slingert. Op racedagen worden er extra functies toegevoegd, zoals tribunes, bochtmarkeringen en de finishlijn. Daarnaast toont de kaart real-time informatie over tijdelijke wegafsluitingen tijdens het evenement.

Zo bekijk jij het Formule 1-circuit zelf:

Open de Kaarten-app op je iPhone, iPad of Mac. Zoek naar “Monaco” of “Monte Carlo”. Zoom in op het stadscentrum om de 3D-weergave te activeren. Het Formule 1-circuit is gemarkeerd in lichtrood; je kunt het pad volgen en belangrijke punten zoals bochten en tribunes bekijken.

F1 The Movie en Apple Kaarten

Deze update komt op het perfecte moment, net voor de Grand Prix van Monaco die plaatsvindt van 23 tot 25 mei 2025, en de wereldwijde release van Apple’s langverwachte film F1 The Movie eind juni. In samenwerking met Apple Original Films biedt Apple Kaarten ook een speciale gids met de meest iconische F1-circuits wereldwijd, waaronder Monaco.

Tip: combineer Apple Kaarten met Viaplay voor de ultieme racebeleving

Wil je naast het virtuele circuit ook de echte actie live volgen? Dan is Viaplay de plek om naar de Formule 1 te kijken. Daar kijk je de Grand Prix van Monaco op 25 mei en alle andere F1-races live met Nederlands commentaar, onboard-camera’s en uitgebreide analyses.

Viaplay is beschikbaar op iPhone, iPad, Apple TV en Mac en je kunt natuurlijk ook streamen via AirPlay. Dus open Apple Kaarten om het circuit in 3D te ontdekken en schakel daarna over naar Viaplay om Max Verstappen in actie te zien op exact diezelfde bochten en rechte stukken.