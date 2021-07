Apple gaat met Private Relay een soort VPN-functie aanbieden. Het lijkt erg op een VPN, maar er zijn we duidelijke verschillen. Heb je nog een VPN nodig en is Apple's oplossing beter?

Private Relay maakt deel uit van iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey. Deze updates verschijnen in het najaar van 2021, maar zijn nu al te proberen in de betaversies. Private Relay een van de nieuwe privacyfuncties van 2021 en is alleen te gebruiken als je een betaald iCloud-abonnement hebt, dat de naam iCloud+ heeft gekregen. Apple Private Relay is vooral bedoeld om te voorkomen dat anderen je online gedrag kunnen volgen en een profiel kunnen opbouwen, terwijl een VPN vaak wordt gebruikt om te doen alsof je in een ander land bent.

Hoe werkt Private Relay?

Private Relay is alleen beschikbaar in de Safari-browser op je iPhone, iPad en Mac terwijl een VPN ook in andere browsers werkt. Als je het inschakelt zal alle data vanuit je toestel versleuteld worden, ook de webadressen die je wilt bezoeken. Je data wordt langs twee zogenoemde ‘relays’ gestuurd. Dit zijn externe servers. De ene geeft je een willekeurig IP-adres waaruit nog wel je regio af te leiden is, terwijl de andere het webadres gaat versleutelen.

Door twee verschillende relays te gebruiken beweert Apple dat je identiteit beter beschermd is. De eerste relay (die het IP-adres vermomt) wordt beheerd door Apple, terwijl de andere relay in handen is van een externe partij. Beide partijen weten niet van elkaar welke data is verwerkt. Het is dus niet mogelijk om een specifieke gebruiker in verband te brengen met een bepaalde zoekopdracht. In deze video voor ontwikkelaars ontdek je alle technische details.

Is Private Relay een VPN?

Apple ontkent dat Private Relay een VPN is. Toch komen sommige functies wel overeen, bijvoorbeeld het feit dat je een ander IP-adres krijgt toegewezen. Er zijn echter ook verschillen.

Private Relay gebruikt twee verschillende servers, terwijl een VPN alles via één server stuurt. Dit laatste heeft als nadeel dat de VPN-aanbieder meer van je weet dat je zou willen en mogelijk ook logbestanden kan aanleggen. Gebruik je een VPN, dan kan je internetprovider niet meer zien welke sites je bezoekt, maar de VPN-aanbieder weet wel ‘alles’ van je. Je moet daarom kritisch zijn in de keuze van je VPN.

Apple’s weet met Private Relay wel wat er op de eerste server gebeurt, maar heeft geen toegang tot de data op de tweede server, omdat alles versleuteld is. Het is een mooi gevonden oplossing, maar het heeft ook nadelen.

Wat zijn de verschillen tussen Private Relay en VPN?

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen Private Relay en VPN:

Een VPN werkt voor al je dataverkeer, Private Relay alleen voor de Safari-browser Met VPN kun je doen alsof je in het buitenland bent, met Private Relay niet Een VPN kan de proxy vermommmen Een VPN heeft vaak meer opties

Hieronder leggen we deze punten wat nader uit.

#1 Alleen Safari

Zoals we al eerder aangaven ben je bij Private Relay beperkt tot de Safari-browser. Mogelijk worden ook gegevens van apps die je gebruikt via deze dienst gestuurd, maar dat is nog niet zeker. Werkt het inderdaad alleen in Safari, dan is het minder nuttig, vooral op mobiele apparaten waar je veel verschillende apps gebruikt. Technisch zal sommige DNS-info en een deel van het appgerelateerde webverkeer ook versleuteld worden, maar in feite is het vooral bedoeld voor Safari.

#2 Eigen regio

Het nieuwe IP-adres dat je van Apple krijgt toegewezen is nog steeds gekoppeld aan jouw regio. Je kunt Private Relay daarom niet gebruiken om te doen alsof je in een ander land bent. VPN’s worden vaak gebruikt om bijvoorbeeld het Netflix-aanbod in de VS te bekijken, maar met Apple’s Private Relay bevind je je nog steeds in Nederland of België.

#3 Herkenbaar als proxy server

Een probleem van Apple’s oplossing is dat het duidelijk herkenbaar is als proxy server. Dit kan bij grote beheerde netwerken zoals van scholen en bedrijven problemen met toegang opleveren. Een goede VPN werkt daar omheen door zichzelf te vermommen als een niet-proxy.

Waarschijnlijk minder opties

Het is lastig om een definitief oordeel te geven over Private Relay, omdat iCloud+ nog niet officieel beschikbaar is en we het nog niet hebben kunnen testen. Maar het lijkt erop dat het een dienst wordt waar je zelf niet zoveel mee kunt regelen. Het werkt ongemerkt op de achtergrond, zonder dat je een reeks aan instellingsmogelijkheden hebt.

Private Relay en VPN: niet overal beschikbaar

In landen met censuur en/of dictatuur zal Private Relay vaak niet beschikbaar zijn. Zo vallen China, Witrusland, Saoedi-Arabië en Turkmenistan buiten de boot vanwege beperkingen door de overheid. Apple heeft dit inmiddels bekendgemaakt in welke landen je de dienst niet kunt gebruiken. Gelukkig hebben we in Europa geen last van deze beperkingen: in alle landen zal iCloud+ beschikbaar zijn, inclusief Private Relay.

VPN’s zijn overigens ook niet in alle landen toegestaan. Deze landen verbieden het gebruik van VPN’s:

China

Rusland

Iran

Irak

Verenigde Arabische Emiraten

Oman

Turkije

Turkmenistan

Witrusland

Noord-Korea

Wat is het verschil tussen Private Relay en Tor?

Apple’s Private Relay lijkt wel een beetje op het Tor-netwerk. Gebruikers van Tor sturen daarbij hun data via verschillende knooppunten (zogenaamde nodes). Dit zijn vaak kleine servers, die beheerd worden door vrijwilligers. Bij Apple zijn er maar twee relays, terwijl er bij Tor tientallen servers gebruikt kunnen worden. Dit kan vertraging opleveren waardoor Apple een van de grootste nadelen van Tor kan oplossen: het is sneller.

Kan Private Relay een VPN vervangen?

Je hoeft je VPN-aanbieder nog niet aan de kant te zetten. Het lijkt erop dat Private Relay vooral extra zekerheid beidt voor mensen die veiliger willen internetten.

Een vervanger voor VPN is het echter niet, vanwege de vele beperkingen en het feit dat je zelf geen regio kunt kiezen. Private Relay is meer bedoeld om bepaalde functies van een VPN voor een grotere groep gebruikers toegankelijk te maken, met name als je buitenshuis zit te internetten via een onbeveiligd netwerk en bang bent dat reclamemakers met jouw internetgedrag aan de haal gaan.

Wil je gebruik maken van een VPN, dan zijn er diverse betrouwbare aanbieders zoals NordVPN.

Lees ook:

Wil je meer weten over de privacyfuncties in iOS 15? Lees dan ons overzicht!