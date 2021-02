Update 26 februari 2021: Na bijna twee jaar nadat de ACM een onderzoek startte naar het mogelijk machtsmisbruik van Apple met de App Store, lijkt er binnenkort een uitspraak te komen, zo meldt Reuters (via AppleInsider). Het persbureau heeft brieven in handen gekregen die appontwikkelaars van de ACM ontvangen hebben, waarin staat dat het besluit binnenkort volgt. De ACM deed onderzoek naar het verplichte gebruik van in-app aankopen via Apple’s eigen betaalsysteem, waardoor ontwikkelaars altijd een percentage aan Apple moeten afdragen. Sinds de start van dit onderzoek in 2019, is er wel het één en ander gebeurd.

Zo heeft Apple sinds dit jaar de App Store-commissie voor kleine ontwikkelaars verlaagd van 30% naar 15%. Ze hoeven daardoor een stuk minder van de inkomsten aan Apple af te dragen, mits de ontwikkelaar minder dan 1 miljoen dollar per jaar verdient. Afgelopen juni startte ook de EU een onderzoek naar de App Store en Apple Pay vanwege de mogelijke machtspositie. Dat onderzoek loopt nog.

Bekijk ook App Store Small Business Program nu gestart: lagere commissie van 15% Apple gaat de App Store-commissie voor kleine ontwikkelaars verlagen. Zij hoeven nog maar 15 procent af te dragen in plaats van de gebruikelijke 30 procent. Het Small Business Program is nu live: ontwikkelaars kunnen zich aanmelden.

Uit de brieven blijkt ook dat de ACM kijkt naar de regel dat ontwikkelaars gebruikers niet mogen verwijzen naar andere betaalmethodes buiten de App Store om. Als de uitspraak bekend is, is de ACM daarmee één van de eerste die een besluit neemt rondom het mogelijke machtsmisbruik. Het is nog niet bekend wanneer het besluit precies volgt.

Update 12 april 2019: Apple heeft gereageerd op het onderzoek. Tegenover CNN zegt een woordvoerder dat Apple “vertrouwen heeft dat het onderzoek uitwijst dat alle ontwikkelaars dezelfde kansen hebben op succes in de App Store”.

Bekijk ook Opinie: Waarom het goed is dat er gekeken wordt naar Apple's machtpositie De ACM gaat onderzoek doen naar Apple's machtspositie met de App Store. Wat de uitkomst van dit onderzoek ook is, het is voor iPhone-gebruikers goed dat er op een neutrale manier gekeken wordt naar de huidige situatie.

De afgelopen tijd heeft de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt onderzoek gedaan naar de verschillende Appstores. Als gevolg van dit onderzoek wordt er nu specifiek gekeken naar de positie van Apple. Er zijn volgens de ACM meerdere signalen gekomen dat Apple haar eigen positie misbruikt om apps van derden te benadelen.



ACM start onderzoek naar Apple

In het persbericht laat de ACM weten dat ze de komende tijd gaan uitzoeken of Apple haar machtspositie misbruikt door bijvoorbeeld eigen apps te bevoordelen. De ACM richt zich in dit onderzoek specifiek op Apple, omdat ze hier naar eigen zeggen de meeste klachten over gekregen hebben. Het onderzoek gaat voornamelijk om Nederlandse apps voor nieuwsmedia. Wat de klachten precies zijn, kon de ACM nog niet kwijt.

De ACM benadrukt dat er nog geen sprake is van een daadwerkelijke overtreding. Dit onderzoek moet mogelijke overtredingen dus uitwijzen.

De App Store is voor ontwikkelaars de enige manier om apps aan te bieden op de iPhone en iPad. Hierdoor moeten ontwikkelaars zich aan regels houden die door Apple zijn opgesteld. De laatste tijd is er wel vaker onvrede over deze regels. Zo moeten ontwikkelaars 30% van de inkomsten uit betaalde diensten aan Apple afstaan, als deze via de App Store verkocht worden. Onder andere Spotify en Netflix hebben daarom besloten om geen betaalde diensten meer via de App Store aan te bieden, waardoor je je alleen nog kan aanmelden via de website. Bovendien is Apple zelf ook aanbieder van apps. Dit dubbele belang kan volgens de ACM mededingingsproblemen opleveren. Ook de stroeve communicatie tussen ontwikkelaars en Apple over de voorwaarden is reden om een onderzoek te starten.

Onlangs diende Spotify een klacht in over oneerlijke concurrentie van Apple. Spotify is van mening dat Apple meer middelen tot zijn beschikking heeft en eigen diensten voortrekt. In de reactie van Apple op de klacht van Spotify stelt het bedrijf dat Spotify alleen de lusten maar niet de lasten wil. Mogelijk heeft de klacht van Spotify het balletje nog verder aan het rollen gebracht.

Bekijk ook Opinie: waarom Spotify gelijk heeft om Apple's macht aan te kaarten De klacht die Spotify vandaag bij de EU neerlegde roept nogal uiteenlopende reacties op. Sommige iCulture-lezers vonden het maar onzin. Je kunt toch ook abonnee worden buiten de App Store om? Maar de klacht van Spotify gaat een stuk verder dan het afdragen van een deel van de omzet.

De komende tijd gaat de ACM zich bezighouden met dit onderzoek. Partijen die zich betrokken voelen kunnen zich met informatie melden bij de ACM.