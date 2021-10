Apple’s vermoedelijke laatste event van 2021 is in aantocht. Op 18 oktober trapt Apple af met het tweede event van dit najaar. Maar wat gaat Apple hier onthullen? Wanneer start het event precies en hoe kan je het volgen? In deze special lees je alles wat je moet weten over het oktober 2021-event van Apple, dat waarschijnlijk vooral om Macs draait. Alle ins- en outs vind je hier, evenals een poll, handige links met extra informatie en nog veel meer. Bewaar deze pagina dan ook alvast in je bladwijzers, want op de dag van het event volg je hier alle aankondigingen met onze liveblog en samenvatting van het Apple oktober 2021-event.

Deze pagina zal tijdens de keynote worden bijgewerkt zodra de aankondigingen bekend worden.

Waar en wanneer is het oktober 2021-event van Apple?

De datum van het oktober 2021-event is 18 oktober 2021. Om stipt 19:00 Nederlandse tijd kun je de keynote live bekijken, onder andere via YouTube. In de presentatie nemen Tim Cook en andere Apple-prominenten ons mee langs de nieuwste producten zoals de MacBooks en misschien nog wat verrassingen. De presentatie is van tevoren opgenomen en komt vanuit Apple Park, het hoofdkantoor van Apple. Verwacht dus geen live reacties van publiek of bloopers van de presentatoren. Alles zal zich in rap tempo opvolgen, zo hebben we in eerdere soortgelijke presentaties al gezien. Als je een idee wil krijgen van de eerdere presentaties, lees dan onze special van vorige maand. Daar kun je de presentatie september 2021 nog eens rustig bekijken:

Bekijk ook Roundup: samenvatting met alle aankondigingen van Apple's iPhone-event van 2021 Apple's jaarlijkse september-event zit erop! Het grote iPhone-event van 2021 bracht voor ieder wat wils, al bleken niet alle voorspellingen juist. In deze special lees je de complete samenvatting van Apple's iPhone 13-event van september 2021.

Je kan uiteraard ook deze keer weer zelf de livestream van het Apple-event volgen op al je Apple-apparaten, computer of televisie. Op de avond van het event lees je op iCulture ook alle aankondigingen en andere interessante details omtrent deze presentatie, dus hou de website de komende dagen nauwlettend in de gaten. Als je niet zelf live kunt kijken, vind je op iCulture ook aan het eind van de avond in dit artikel de videopresentatie. Je kan dan op je gemak alles rustig terugkijken. Wil je alleen de hoogtepunten lezen? Dan vind je hier ook een overzichtelijke samenvatting van het Mac-event van oktober 2021, met daarin de belangrijkste punten. We verwachten dat het event ongeveer een uur zal duren.

Bekijk ook Zo kijk je de livestream van Apple's oktober 2021-event Wil jij de livestream van Apple's oktober event volgen? Via allerlei apparaten bekijk je de livestream van Apple-events zodat je met eigen ogen de aankondigingen van Tim Cook en anderen kunt zien.

Verwachtingen oktober 2021-event in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor Apple’s oktober 2021-event in het kort:

Nieuw MacBooks: twee nieuwe Pro-modellen, met 14- en 16-inch

Nieuwe high-end Mac mini: snellere M1X-chip en nieuw design

macOS Monterey: aankondiging van releasedatum van de nieuwe update

Eventueel: nieuwe AirPods 3

Over de nieuwe MacBooks zijn we zo goed als zeker. Apple heeft al een hele tijd twee nieuwe MacBook Pro’s gepland en dit event is het goede moment om de twee nieuwste modellen te onthullen. Ook de releasedatum van macOS Monterey komt ongetwijfeld voorbij. Het minst zeker zijn we over de AirPods 3. Gaat Apple deze inderdaad onthullen op een event dat vooral draait om de Mac? We weten het snel genoeg.

Je leest er nog veel meer over in ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor het oktober 2021-event.

Bekijk ook Vooruitblik: dit kun je verwachten van Apple's oktober 2021-event Apple gaat in oktober weer een nieuw event houden. Wat zijn de verwachtingen van Apple's oktober 2021-event? Welke producten gaan daar onthuld worden? Je leest het in deze vooruitblik van Apple's oktober 2021-event!

Luister onze podcast

Heb jij onze nieuwste aflevering van de iCulture Podcast nog niet geluisterd? Doe dat dan nog snel, want daarin blikken we onder andere vooruit op het oktober 2021-event. We bespreken ook de andere recente producten van Apple, zoals de iPhone 13.

Bekijk ook iCulture Podcast #S03E09: iPhone 13, Apple Watch Series 7 en... iPads! Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze negende aflevering van 2021 gaat het over alle nieuwe producten die tijdens het september-event zijn aangekondigd. Wat gooien wij dit najaar in ons mandje?

Download de iCulture-app

Als je niks wil missen van het Mac-event, is onze eigen iCulture-app de app die je moet hebben. Met de iCulture-app blijf je op de hoogte van al het nieuws en krijg je pushberichten zodra het nieuws bekend is. Je kan zelf kiezen welk type pushberichten je wil ontvangen, dus je hebt het helemaal zelf in de hand. Met de app kun je ook discussiëren met andere lezers over de aankondigingen zodra ze bekendgemaakt zijn.

Kom in de stemming met de wallpapers

Net als bij de vorige events kun je je iPhone weer opfleuren dankzij deze mooie wallpapers van het oktober-event. We hebben meerdere varianten, zowel met als zonder Apple-logo. De achtergronden zijn gemaakt door de wallpaperexpert @AR72014, die er altijd als de kippen bij is om van de uitnodiging een passende achtergrond te maken.

→ Downloaden: met Apple-logo

→ Downloaden: zonder Apple-logo



Afbeelding via @AR72014

Poll: waar kijk jij het meest naar uit?

We hebben onlangs op iCulture ook een poll gehouden over het oktober-event. We vroegen je naar welke mogelijke aankondiging je het meest uitkijkt. Op moment van schrijven staat de 14-inch MacBook Pro bovenaan, op de voet gevolgd door de 16-inch versie. Heb jij een andere aankondiging waar je niet op kan wachten? Stem dan in onze poll.

Bekijk ook iCulture peilt: naar welke aankondiging van Apple's oktober-event kijk jij het meest uit? Apple's oktober 2021-event staat voor deur. Apple gaat daar waarschijnlijk nieuwe producten aankondigen waar al lang naar uitgekeken wordt. Maar op welke aankondiging kun jij niet wachten? Stem in onze poll op jouw favoriet.

Lees je in: wat we nu al weten

Tot slot hebben we hieronder alle artikelen verzameld over de onderwerpen die Apple mogelijk gaat bespreken tijdens de keynote. Heb je een artikel gemist, dan vind je met dit lijstje alles nog overzichtelijk op een rij: