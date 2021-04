Apple's eerste event van 2021, en daarmee ook de eerste productaankondigingen van het jaar, komt eraan. In deze hub lees je alles wat je moet weten over Apple's april 2021-event.

We hebben er langer op moeten wachten dan normaal, maar eindelijk staat Apple op het punt om nieuwe producten aan te kondigen. Tijdens Apple’s april 2021-event verwachten we weer diverse nieuwe aankondigingen. Net als de vorige drie events gaat het ook hier om een van tevoren opgenomen presentatie, die op 20 april live uitgezonden zal worden en door jou live te volgen is. Deze keer draait het event in ieder geval om de nieuwe iPad Pro, maar we verwachten nog meer nieuwe aankondigingen en verrassingen. Met dit artikel ben je in ieder geval alvast op de juiste plek, want je vindt hier alles wat je moet weten over het april 2021-event van Apple. Op de dag van het event vind je hier de liveblog, maar later ook nog de samenvatting van Apple’s april 2021-event.

Waar en wanneer is het Apple april 2021 event?

De datum van Apple’s april 2021-event is dinsdag 20 april 2021. Om stipt 19:00 Nederlandse tijd kun je de presentatie live bekijken, onder andere via YouTube. In de presentatie nemen Tim Cook en andere Apple-prominenten ons mee langs de nieuwste producten. De presentatie is van tevoren opgenomen en komt vanuit Apple Park, het hoofdkantoor van Apple. Verwacht dus geen live reacties van publiek of bloopers van de presentatoren. Alles zal zich in rap tempo opvolgen, zo hebben we in eerdere soortgelijke presentaties al gezien. Als je een idee wil krijgen van de eerdere presentaties, lees dan onze vorige specials. Daar kun je de vorige presentaties nog eens rustig bekijken:

Je kan uiteraard ook deze keer weer zelf de livestream van het Apple-event volgen op al je Apple-apparaten, computer of televisie. Op de dag van het event lees je op iCulture ook alle aankondigingen en andere interessante details omtrent deze presentatie, dus hou de website de komende dagen nauwlettend in de gaten. Als je niet zelf live kunt kijken, vind je op iCulture ook aan het eind van de avond in dit artikel de video. Je kan dan op je gemak alles rustig terugkijken. Wil je alleen de hoogtepunten weten? Dan vind je hier ook een overzichtelijke samenvatting van het april 2021-event, met daarin de belangrijkste punten. We verwachten dat het event ongeveer een uur zal duren.

Verwachtingen Apple’s april 2021-event in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen voor het april event in het kort:

Nieuwe iPads: mogelijk de iPad Pro 2021 in twee formaten.

AirTag: aankondiging van Apple’s Bluetooth- en Ultra-Wideband tracker voor het terugvinden van je persoonlijke voorwerpen.

Andere nieuwe producten in het verschiet: nieuwe iMac, Apple TV.

Software: aankondiging releasedatum iOS 14.5 en meer

Van de nieuwe iPad Pro zijn we het meest zeker. Van de twee nieuwe modellen zijn al veel geruchten voorbij gekomen en de meest betrouwbare bronnen beweren dat Apple deze in april gaat uitbrengen. Een aankondiging tijdens het event lijkt dan ook een zekerheid. De AirTag, de nog altijd onaangekondigde tracker van Apple, zou nu ook eindelijk aangekondigd kunnen worden. Andere producten die nog in het verschiet liggen, zijn de nieuwe Apple TV, iMac, iPad mini en AirPods.

Welke van deze nieuwe producten de grootste kans hebben om daadwerkelijk aangekondigd te gaan worden, lees je in ons uitgebreide artikel met verwachtingen van Apple’s april 2021-event.

Kom in de stemming met de wallpapers en de countdown

Net als bij de vorige events hebben we weer een aantal mooie wallpapers van de uitnodiging van het event voor je verzameld. Er zijn deze keer twee varianten, allebei met het Apple-logo zoals je die vindt op de uitnodiging. De uitnodiging leent zich goed voor een mooie achtergrond, dus als je toe bent aan iets nieuws is dit misschien wel het goede moment.

Voor de liefhebber is er ook weer een nieuwe countdown-widget die aftelt naar de dag van het event. Deze is gemaakt door iCulture-huisdesigner @basvanderploeg. Instructies voor het instellen van de widget lees je in ons artikel over de nieuwe wallpapers van het april 2021-event.

Poll: waar kijk jij het meest naar uit?

We hebben onlangs op iCulture ook een poll gehouden over het april 2021 event. We vroegen je naar welke mogelijke aankondiging je het meest uitkijkt. Op moment van schrijven staat de Apple TV 2021 bovenaan, gevolgd door de AirTag en iMac. Heb jij een ander product waar je niet op kan wachten? Stem dan in onze poll.

Lees je in: wat we nu al weten

