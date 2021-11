Waar het voorheen normaal was om elke twee jaar een nieuwe iPhone te kopen, is het door de hogere prijzen en steeds langzamer wordende ontwikkelingen rondom smartphones steeds normaler om langer met een iPhone te doen. Hoe lang doe jij nu nog met je iPhone?

In onze review van de iPhone 13 kon je al lezen dat we, ondanks dat het een hele goede smartphone is, de verbeteringen maar beperkt vonden ten opzichte van vorig jaar. Die trend zien we al een tijdje. Ook bij de iPhone XS en iPhone 11 waren de verbeteringen minder groot dan bij de voorgangers. Bovendien bereiken we zo langzamerhand het punt dat smartphones niet echt veel sneller meer worden, waardoor ook de noodzaak om elke twee jaar (laat staan elk jaar) een nieuw model te kopen. We zijn daarom ook benieuwd hoe lang jij tegenwoordig nog met een iPhone doet.



Hoe lang doe jij met je iPhone?

Al jarenlang gaat de trend dat we steeds langer met een iPhone doen. In 2019 bleek al uit een onderzoek dat we gemiddeld zo’n 33 maanden met een iPhone doen. Op iCulture hebben we destijds ook een poll gehouden, maar ruim twee jaar laten zijn we benieuwd hoe dat nu bij jou is. Hoe lang doe jij met je iPhone?

We zien de afgelopen jaren dat de cyclus van iPhones steeds langer worden. Hoewel Apple ieder jaar een nieuw model uitbrengt, zijn de verbeteringen kleiner dan in de begindagen van de iPhone. Waar je destijds misschien gewend was om elke twee jaar een nieuw toestel te kopen bij een nieuwe abonnement, is daar nu steeds minder sprake van.

Dat je langer met een iPhone doet, heeft allerlei voordelen. Als je na vier jaar overstapt naar een nieuwe iPhone, pak je veel meer vernieuwingen mee dan wanneer je elk jaar een nieuw toestel koopt. Dat geeft je ook weer meer plezier bij een nieuwe iPhone.

Wat ook meespeelt is dat iPhones steeds langer ondersteund worden met updates. Meer modellen krijgen updates met nieuwe functies. Anno 2021 kan de iPhone 6s uit 2015 en eerste generatie iPhone SE uit 2016 nog geüpdatet worden naar iOS 15. Dat is dus een ondersteuning van zes jaar, terwijl voorheen iPhones een stuk minder lang geüpdatet konden worden. Tel daar ook nog bij op dat nóg oudere modellen ook af en toe nog veiligheidsupdates krijgen, zoals de iPhone 5s uit 2013 (!). Dat is ook weer beter voor je portemonnee.

Reparaties makkelijker en goedkoper

Wat ook nog meespeelt is dat reparaties steeds goedkoper en makkelijker worden. Met een nieuwe batterij kan een iPhone weer een stuk langer mee. Het is veel voordeliger dan weer een hele nieuwe iPhone kopen. Je kan op steeds meer plekken terecht voor een iPhone-reparatie (ook met officiële onderdelen), want je hoeft echt niet meer per se naar de Apple Store toe. Binnenkort kun je zelfs via het Self Service-reparaties je eigen iPhone repareren met officiële onderdelen.

