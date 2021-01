Onze ervaringen: Fitness+ getest

Officieel is Fitness+ nog niet van start gegaan in Nederland en België, maar je kunt het met een Amerikaans of Brits account al wel werken krijgen. Als een van de sportiefste iCulture-redactieleden ben ik wel de aangewezen persoon om er een review over te schrijven. Ik ging voor de lockdown al meermaals per week naar de sportschool, ik heb in het verleden een boek geschreven over fit worden met apps en wearables en ik maak elke dag mijn Apple Watch-ringen vol. Ik ging dan ook fanatiek aan de slag en heb sinds ik van start heel wat workouts van Fitness+ geprobeerd, soms zelfs meerdere per dag. Ik deed tientallen workouts voor fietsen, core, kracht, dansen, HIIT en yoga. Het enige wat niet lukte waren de hardloopworkouts, omdat ik thuis geen loopband heb.



Je krijgt van Apple 1 maand gratis om te testen. Omdat ik recent een Apple Watch heb gekocht krijg ik 3 maanden gratis, dus ik kan tot april 2021 gratis gebruik maken van Fitness+. Daarna kost het $9,99 per maand. Tegen die tijd hoop ik dat Fitness+ ook op bredere schaal in Europa is uitgerold. Nu is het soms nog lastig, dat de dienst niet werkt als je naar je Nederlandse account bent overgeschakeld. Maar zelfs als je op je Amerikaanse account zit kun je nog regelmatig de melding krijgen dat je geen toegang tot materiaal hebt. Alles rebooten is dan de enige oplossing.

Introductie: Fitness+ komt als geroepen

Nu steeds meer mensen thuis sporten komt Apple op het juiste moment met een eigen fitnessdienst: Fitness+. Toch was de dienst al geruime tijd in voorbereiding. Fitness+ leider Jay Blahnik stapte al vijf jaar geleden over van Nike naar Apple en geruchten over ‘Project Seymour’ circuleerden ook al een tijdje. Toch had Apple geen beter moment kunnen wensen om met Fitness+ van start te gaan, tijdens de tweede grote coronagolf. De sportscholen zijn dicht, mensen willen in januari weer gaan sporten en met Fitness+ kun je thuis op een matje werken aan je spieren, conditie, core of flexibiliteit. Heb je thuis een paar halters, een hometrainer, een loopband of een roeimachine, dan heb je nog meer keuze uit workouts. Daarmee hebben we ook meteen een nadeel van Fitness+ te pakken: je kunt er alleen binnenshuis met trainen.

Van start met Fitness+

Het is niet moeilijk om met Fitness+ te beginnen. Voor de meeste workouts heb je alleen een matje nodig en een geschikte outfit, maar aangezien je thuis aan het trainen bent volstaat een oud sportshirt ook. Als matje kun je een normaal tapijt gebruiken. Ik heb een yogamat van Manduka aangeschaft, die Apple aanraadt, maar dat hoeft niet. Of thuis trainen voor jou ideaal is, is ook afhankelijk van de gehorigheid van je woning en de aanwezigheid van benedenburen.

Het meest ingewikkelde is nog wel het werkend krijgen via een Amerikaans iTunes-account. Is dat eenmaal gelukt, dan is Fitness+ een van de meest toegankelijke diensten van Apple. Je opent de Fitness-app (in het Nederlands: Conditie), gaat naar het tabblad Fitness+ en kiest een van de lessen. Bovenaan staan nieuwe en aanbevolen lessen, zodat je niet lang hoeft te zoeken. De video stills zijn uitnodigend en je kunt een preview bekijken om een indruk te krijgen wat je gaat doen. De trainers zijn allemaal erg enthousiast, sympathiek en bieden voor elk wat wils. Na het doen van een oefening ben je niet alleen fysiek opgeknapt, maar je humeur is er ook met sprongen op vooruit gegaan. Fitness+ neemt je even mee naar de ‘happiest place on earth’, een soort Disney-fitnessruimte waar iedereen gelukkig is en waar je steeds bekende gezichten tegenkomt: al na een paar lessen ga je de groep van ca. 20 trainers herkennen en krijg je er een band mee.

Dit zijn de workouts waar je uit kunt kiezen:

Strength

HIIT

Yoga

Core

Treadmill

Cycling

Rowing

Dance

Mindful cooldown

Handig is dat de Apple Watch automatisch je training en hartslag registreert zodra je op de startknop drukt. Eventueel zou je de oefeningen zonder Apple Watch kunnen doen, maar dan heb je minder profijt van je abonnement. Zodra je een les start maakt de app verbinding mt je Apple Watch om je trainingstijd, verbrande calorieën en hartslag bij te houden. Met de Prestatiebalk kun je zien hoe jij presteert ten opzichte van anderen die dezelfde oefening doen.

Zo werkt Fitness+

Het concept is eenvoudig: er zijn lessen van 10 tot 45 minuten in verschillende disciplines. Eén fitnesstrainer neemt daarbij de leiding, twee anderen staan op de achtergrond en doen de oefeningen mee. Links staat altijd degene die eenvoudige modificaties doet, voor beginners of mensen die niet kunnen of willen springen. Er zijn zoveel workouts (meer dan 300) dat je nooit twee keer hetzelfde hoeft te doen en er komen wekelijks nieuwe workouts bij.

Daarmee krijg je een beetje de ervaring van een echte fitnessstudio: elke week is het weer een verrassing welke workout de trainer voor jou in petto heeft. En bij elke les zie je weer bekende gezichten, want in elke video zie je weer een paar trainers terug uit eerdere video’s. Je kunt steeds lessen volgen van dezelfde trainer, maar Fitness+ geeft je ook suggesties om eens een andere trainer of een andere sport te proberen. Dat maakt het erg afwisselend.

Na verloop van tijd krijg je favorieten. Zo vind ik de fietslessen van Kym leuk en is de goedlachse Bakari een prettige trainer voor HIIT en core. Er is veel diversiteit: er zijn Amerikanen en Britten, Latino’s, verschillende huidskleuren en leeftijden. Ook prettig: de trainers zien er goed uit, maar het zijn niet de opgepompte fitnessmodellen die je van Instagram kent. Ook is het fijn dat er geen beroemdheden of bekende atleten te zien zijn, maar gewone trainers, zoals je die ook in jouw lokale sportschool zou kunnen tegenkomen. Alles speelt zich af in een vriendelijk ogende ruimte met hout en baksteen.

De lessen zijn niet live, maar vooraf opgenomen. Wat mij betreft geen probleem, omdat er toch geen echte interactie met het publiek is en omdat ik niet vast wil zitten aan bepaalde tijdstippen. Heb je een personal trainer nodig die teleurgesteld reageert als je niet komt opdagen voor een les, dan is Fitness+ niet geschikt. Je zult je zelf moeten motiveren.

Niet te moeilijk

Jammer is dat je geen moeilijkheidsgraad kunt zien bij de lessen. Dat blijkt ook niet altijd uit de preview. Apple gaat er vanuit dat het voor alle niveau’s geschikt moet zijn en dat je in je eigen tempo de oefeningen probeert mee te doen. Dat mag fanatiek, als je heel fit bent, maar als je beginner bent mag je ook rustiger aan doen. Je hoeft niets te forceren. Na elke workout kun je optioneel een coolingdown-sessie doen.

Hoewel je bij sommige workouts flink kunt gaan zweten, vond ik het niveau toch niet altijd even hoog. OK, ik ben lekker bezig geweest en heb mijn armen en benen losgeschud, maar ik kan niet echt zeggen dat ik flink gesport heb. Zeker bij de dansoefeningen ben je meer bezig met geconcentreerd alle stappen na te doen, dan dat je er fit van wordt. Mijn hartslag kwam zelden boven de 100 en ik gebruikte nauwelijks spieren. Het was meer ontspanning dan inspanning. De HIIT-oefeningen kunnen soms best intensief zijn, maar ik denk dat ze voor fanatieke sportschoolbezoekers toch vaak net iets te makkelijk zijn. Wie fit is houdt het prima vol. Dat er veel korte workouts tussen zitten, is eigenlijk wel prettig. Zo kun je drie 10-minuten workouts op elkaar ‘stapelen’ en stoppen als je geen zin meer hebt.

Je moet zelf op je houding letten bij het uitvoeren van de oefeningen. De trainers doen de oefeningen goed voor, maar toen we roei-workouts aan een bevriende trainer lieten zien (die in het verleden Olympisch roeier is geweest), klaagde hij over de roeihouding in de video’s. En online lazen we de mening van een yoga-lerares, die vond dat alles bij Apple wel erg perfect en gladjes is. Zij vond YouTube-video’s waarin soms wordt gestunteld, een sympathiekere indruk maken. Het kan er best mee te maken hebben dat personal trainers bij voorbaat kritisch zijn over concurrentie – net zoals vrijwel elke bouwvakker klaagt over het prutswerk wat zijn voorganger heeft geleverd.

Verbeterpunten voor Fitness+

Je kunt geen favorieten aanmaken of aangeven dat je een bepaalde trainer niet leuk vindt. Wat je wel kunt doen is een les die je leuk vindt te delen met je vrienden, maar zij moeten abonnee zijn om ‘m te kunnen afspelen. Gelukkig konden we binnen een huishouden wel met één abonnement de oefeningen doen, elk met een eigen Apple Watch en waarbij de voortgang op het eigen iCloud-account werd geregistreerd.

Wat me opviel is dat de muziek eigenlijk als achtergrondbehang dient. Bij de online workouts die ik bijvoorbeeld bij Basic-Fit heb gedaan, is elke oefening één muzieknummer lang en beweeg je op de BPM van het nummer. Dat is bij Fitness+ veel minder. Een muzieknummer eindigt soms midden in een oefening, waarna er gewoon door gesport wordt op het volgende nummer. Alleen bij de dansworkouts speelt muziek de hoofdrol.

Niet samen sporten met vrienden

De Prestatiebalk zou je de indruk moeten geven dat je tegen anderen aan het sporten bent. Wat alleen jammer is, is dat dit een anoniem gebeuren is met mensen waar je geen enkele band mee hebt. Ik deel mijn activiteitgegevens met een aantal vrienden en het zou leuk zijn als ik ook samen met hen (of zelfs tegen hen) zou kunnen sporten. Nu is de enige mogelijkheid om allebei tegelijk op de Play-knop te drukken.

Dat geldt ook binnen één huis. Wil je samen met een huisgenoot gaan sporten, dan zul je elk op een eigen device tegelijk op de Play-knop moeten drukken. Je bent nu vooral bezig met een wedstrijd met jezelf. Fitness+ gaat niet aan je hoofd zeuren als je een dag overslaat.

Een ander verbeterpunt is dat Apple wat meer begeleiding zou kunnen geven. Je krijgt nu suggesties wat je kunt doen en er zijn ook lijsten zoals Sam’s Perfect Week, met 7 favoriete oefeningen waar je de hele week mee zoet bent. Maar dit is niet op jou persoonlijk afgestemd, dus er wordt geen rekening gehouden met de oefeningen die je graag doet, of die op jou zijn afgestemd. Apple zou gerichte programma’s voor bepaalde doelgroepen kunnen maken gericht op spieropbouw, afvallen, sterker worden of desnoods iets om weer fit te worden na een zwangerschap of na een periode van revalidatie. Ook zou Apple je suggesties kunnen geven voor workouts die nét iets buiten je comfortzone liggen, zodat je jezelf kunt uitdagen. Maar zoals gezegd: er is geen moeilijkheidsgraad per workout, dus je weet niet welke je moet hebben om net een stapje verder de gaan.

Ook kun je geen trainingsprogramma samenstellen of een planning maken. Ik zou bijvoorbeeld elke dag wel een core- en een strength-workout willen doen, maar moet dat dan spontaan kiezen bij het opstarten van de app. Echt moeilijk is dat niet: je kiest met de filters eerst een core-workout van 10 minuten, dan een strength-sessie van 20 minuten en een cooldown van 5 minuten. ‘s Ochtends ben je in nog geen 30 minuten klaar voor de dag.

Fitness+ als slim reclamevehikel?

Is Fitness+ een slinkse manier om te zorgen dat Apple meer horloges verkoopt? Ik heb dat niet zo ervaren, maar dat komt ook omdat ik al een recente iPhone, iPad, Apple Watch en Apple TV heb en daarmee alle afspeel- en streamingmogelijkheden tot mijn beschikking heb. Heb je alleen een iPhone en een Apple Watch (met respectievelijk iOS 14.3 en watchOS 7.2), dan kun je ook goed uit de voeten. Eventueel kun je de workouts streamen naar een AirPlay-televisie. Een iPad en/of Apple TV zijn mooi meegenomen om op een groter scherm te kunnen kijken, maar zijn niet noodzakelijk. Op de Mac werkt het helaas niet, terwijl het best handig zou zijn op een iMac, op een opengeklapte MacBook of op een extern beeldscherm dat op de Mac is aangesloten.

Een groot scherm zou handig zijn, omdat het iPhone-scherm echt te klein is om goed te zien wat de trainers doen. Hoewel het camerastandpunt regelmatig wisselt, is het soms ook op een groter scherm moeilijk te zien hoe ver een trainer zijn/haar voeten naar voren of achteren zet, vooral als er recht van voren is gefilmd.

Heb je alleen een iPhone of iPad, maar geen Apple Watch dan kun je de oefenvideo’s kijken en meedoen maar je zult de workouts handmatig moeten registreren in de Gezondheid-app. Koppeling met de Apple Watch zorgt dat je ziet hoe lang de training nog duurt, hoe het staat met de voortgang van je ringen en of je in de juiste hartslagzone is (de aanbevolen zone verschijnt incidenteel op het scherm). Bij intervaltrainingen zie je bovendien een timer, om bij te houden hoe lang het intensieve interval nog duurt.

Na afloop kun je de stats en de afgeronde workouts bekijken, maar alleen op je iPhone. Op de iPad en Apple TV kun je alleen video’s afspelen, je kunt niet je stats terugkijken.

Wel is duidelijk dat Apple met Fitness+ heel nadrukkelijk de eigen muziekdienst Apple Music wil promoten. Elke les bestaat uit nummers die je achteraf nog eens een keer kunt terugluisteren, maar dat lukt alleen als je abonnee van Apple Music bent. Ook is bij elke les duidelijk aangegeven welk genre het is: Country, Latest Hits en Latin Grooves, bijvoorbeeld.

Toch kan ik niet echt klagen over Fitness+. De prijs van $10 per week is een stuk betaalbaarder dan vergelijkbare diensten zoals Peloton, waar je een dure fiets voor nodig hebt. Bij Apple kun je zelf je materiaal kiezen en ben je al klaar met de aanschaf van een Apple Watch en een iPhone (die je waarschijnlijk toch al hebt als je iCulture leest). Dat mag ook een Apple Watch Series 3 zijn en als je wilt kun je yogamatten, halters en andere accessoires van een goedkoop merk aanschaffen, waardoor je het zo duur kunt maken als je zelf wilt. Apple beveelt een paar merken aan, maar stelt niets verplicht. En als je echt geen geld hebt voor gewichtjes, kun je altijd een frisdrankfles pakken.

Score 8.8 Fitness+ $9,99 per maand Voordelen + Laagdrempelig, ook voor beginners

Heel veel verschillende lessen

Gemakkelijk in gebruik

Trainers zijn sympathiek en maken je vrolijk

Makkelijk filteren op type, tijdsduur en trainer

Automatisch vastleggen van training met Apple Watch

Niets is verplicht Nadelen – Trainingen alleen voor binnenshuis

Werkt niet op de Mac

Geen statistieken terugkijken op iPad en Apple TV

Geen favoriete workouts of trainers markeren

Geen moeilijkheidsgraad bij lessen

Nog niet overal beschikbaar, je moet moeite doen

Lastig om samen te sporten

Conclusie Fitness+ review

Fitness+ biedt gemak en werkt naadloos samen met bestaande Apple-producten en -diensten, zoals de Apple Watch en Apple Music. Handig is dat de trainingen automatisch worden vastgelegd. Tijdens het sporten zie je de belangrijkste stats op je Apple Watch en op het scherm en de Prestatiebalk motiveert je om nét een stapje harder te gaan. Ik had alleen graag gezien dat je ook samen met vrienden een workout kan doen. De keuze van trainers is goed: het zijn toegankelijke, gevarieerde mensen die je een goed gevoel geven. Ook al ga je maar 10 minuten trainen, je hebt na afloop weer een beter humeur en voelt je fitter. Het is de vraag hoe effectief die extreem korte workouts zijn, maar ik vind het goed in te passen in mijn levensstijl. Als je lang gebogen achter je laptop zit thuis te werken, is een 10 minuten durende sessie om je spieren los te gooien net wat je nodig hebt. En voor de echt lange workouts van 45 minuten heeft Fitness+ ook iets te bieden.